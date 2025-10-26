A101 marketler Samsung Crystal UHD akıllı televizyonlar satacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör A101 marketlerin yeni hafta aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan kablosuz kulaklıklara, motosikletten elektrikli mopede, elektrikli ev aletlerinden masaj aletlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

30 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri

30 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung Crystal UHD serisinden akıllı televizyonlar yer alıyor. Samsung 70U8000F modeli 70 inçlik 4K çözünürlüğünde ekran, HDR 10 renk desteği, 1x USB girişi, 3x HDMI girişi, dahili uydu alıcısı gibi özelliklerle 38999TL fiyat etiketine sahip.

Alternatif olarak ise Samsung 58U8000F akıllı televizyon modeli ise 58 inçlik ekranında Ultra HD çözünürlük, HDR 10 renk desteği, 1x USB girişi, 3x HDMI girişi, dahili uydu alıcısı gibi özelliklerle 29999TL olarak satılacak.

