A101 marketler Samsung Crystal UHD akıllı televizyonlar satacak

30 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri
30 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung Crystal UHD serisinden akıllı televizyonlar yer alıyor. Samsung 70U8000F modeli 70 inçlik 4K çözünürlüğünde ekran, HDR 10 renk desteği, 1x USB girişi, 3x HDMI girişi, dahili uydu alıcısı gibi özelliklerle 38999TL fiyat etiketine sahip.
Alternatif olarak ise Samsung 58U8000F akıllı televizyon modeli ise 58 inçlik ekranında Ultra HD çözünürlük, HDR 10 renk desteği, 1x USB girişi, 3x HDMI girişi, dahili uydu alıcısı gibi özelliklerle 29999TL olarak satılacak.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
...