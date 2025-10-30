A101 marketler Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 satıyor

30 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri
30 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy S24 Ultra akıllı telefon modeli dikkat çekiyor. 6.8 inçlik AMOLED ekran, Sapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yonga seti, 12GB LPDDR5X, 256GB depolama, 5000mAh batarya, 45W hızlı şarj, 200MP ana sensör gibi özellikleri olan akıllı telefon modeli 58999TL olarak satılıyor.
Diğer taraftan 6.1 inçlik ekran, Apple A16 Bionic yonga seti, 128GB depolama, 48MP ana kamera, 3349mAh batarya gibi özellikleri olan iPhone 15 akıllı telefon modeli de 49799TL olarak satışa sunuldu.
