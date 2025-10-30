A101 marketler Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 satıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör A101 marketlerin hafta içi Ekstra kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, fitness aletlerinden elektrikli mutfak araçlarına ve kamp ekipmanlarına kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

30 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri

30 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy S24 Ultra akıllı telefon modeli dikkat çekiyor. 6.8 inçlik AMOLED ekran, Sapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yonga seti, 12GB LPDDR5X, 256GB depolama, 5000mAh batarya, 45W hızlı şarj, 200MP ana sensör gibi özellikleri olan akıllı telefon modeli 58999TL olarak satılıyor.

Diğer taraftan 6.1 inçlik ekran, Apple A16 Bionic yonga seti, 128GB depolama, 48MP ana kamera, 3349mAh batarya gibi özellikleri olan iPhone 15 akıllı telefon modeli de 49799TL olarak satışa sunuldu.

