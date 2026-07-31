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    A101 marketler Samsung Odyssey monitör ve Samsung Galaxy S26 satıyor

    30 Temmuz A101 Ekstra aktüel ürünleri arasında Samsung markasına ait Odyssey G8 G81SF oyuncu monitörü ve Galaxy S26 12GB/256GB akıllı telefon modeli yer alıyor.  

    30 Temmuz A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin Ekstra ürünler kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, tabletlerde oyuncu monitörlerine, tam kablosuz kulaklıklardan akıllı saatlere kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

    30 Temmuz A101 Ekstra aktüel ürünleri

    30 Temmuz A101 Ekstra aktüel ürünleri arasında Samsung markasına ait Odyssey G8 oyuncu monitörü yer alıyor. 27 inçlik QD-OLED ekranında 4K çözünürlük barındıran monitör 240Hz yenileme hızı ve 0.03ms griden griye tepki süresine ulaşabiliyor. Tizen işletim sistemi de olan monitör 2 adet HDMI 2.1 girişine sahip. Fiyatı 34999TL.

    Diğer taraftan Samsung Galaxy S26 akıllı telefon modeli 6.3 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Exynos 2600 yonga seti, 12GB LPDDR5X RAM, 256GB depolama, 50MP+12MP+10MP arka kamera, 12MP ön kamera, 4300mAh batarya, 25W hızlı şarj gibi özelliklerle 58799TL fiyat etiketine sahip.

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    MunOG 9 saat önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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