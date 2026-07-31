A101 marketler Samsung Odyssey monitör ve Samsung Galaxy S26 satıyor

30 Temmuz A101 Ekstra aktüel ürünleri
30 Temmuz A101 Ekstra aktüel ürünleri arasında Samsung markasına ait Odyssey G8 oyuncu monitörü yer alıyor. 27 inçlik QD-OLED ekranında 4K çözünürlük barındıran monitör 240Hz yenileme hızı ve 0.03ms griden griye tepki süresine ulaşabiliyor. Tizen işletim sistemi de olan monitör 2 adet HDMI 2.1 girişine sahip. Fiyatı 34999TL.
Diğer taraftan Samsung Galaxy S26 akıllı telefon modeli 6.3 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Exynos 2600 yonga seti, 12GB LPDDR5X RAM, 256GB depolama, 50MP+12MP+10MP arka kamera, 12MP ön kamera, 4300mAh batarya, 25W hızlı şarj gibi özelliklerle 58799TL fiyat etiketine sahip.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii