Dünya plastiğe boğuluyor, Sıfır Atık Vakfı en önemli hamlesini yapıyor

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Tam Boyutta Gör Uzun süredir küresel kirlilikle mücadele etmek için çalışmalar yapan Sıfır Atık Vakfı son olarak DOA geri dönüşüm sistemlerine öncülük etmişti. Şimdi yeni dönemin plastik atıkla mücadele politikası şekillenecek.

Plastik Atık Çalıştayı geliyor

Vakfın yol haritasını belirlemek amacıyla hazırladığı Uluslararası Veriler ve Türkiye Göstergeleriyle Plastik Atık Raporu bu hafta basın toplantısıyla tanıtıldı. Raporda dikkat çeken ise global ve ülke çapında inanılmaz boyutlara ulaşan atık verileri oldu.

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Rapora göre küresel plastik kullanımı iki kat artarak 460 milyon tona ulaştı. Plastik atık miktarı ise yine iki kat artarak 353 milyon tona yükseldi. Ne var ki plastik atık miktarının sadece yüzde 9’unun geri dönüştürülebildiğinin altı çizildi.

Ülkemizde ise plastik atık üretimi yıl bazında 48Kg olarak ölçülmüş ki bu rakam dünya ortalamasının yüzde 44.9 üzerinde. Vakıf başkanı Samed Ağırbaş üretim ve tüketim alışkanlıklarının kesinlikle değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bu kapsamda 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında uluslararası plastik atık çalıştayı düzenlenecek ve alanında tarihteki en büyük çalıştay olacak. 14 Bakanlık, 40’tan fazla genel müdürlük, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının paydaş olduğu çalıştayın ana amacı ise Türkiye'nin plastik eylem planını oluşturmak ve küresel kirlilikle mücadele stratejilerini belirlemek.

Eylem planında gereksiz plastik kullanımını kaynağında azaltmak ve 2035 yılına kadar geri kazanım oranını yüzde 60 seviyelerine kadar çıkarmak için hedefler belirlenecek. Ayrıca 5, 10, 15 ve 30 yıllık planlar da tartışılarak net bir eylem planı ortaya konacak.

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