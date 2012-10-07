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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

300 000 Android cihaz ile MegaDroid projesi

6 yıl
2,7b
1
7
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Kendi çapında neredeyse bir bilgisayar kadar işlev sunmaya başlayan akıllı telefonlar, bu açıdan farklı projelere konu olmaya başlıyor. Nexus modelini temel alan uydu projesinden sonra bu kez MegaDroid projesi gündeme geldi.

Sandia Araştırma Laboratuvarları tarafından gerçekleştirilen projede, Android işletim sistemi taşıyan 300 000 telefon birbirine bağlandı ve birbirleri ile etkileşimleri gözlemlendi. Projenin amacı telefon ağlarının davranışlarını gözlemleyerek onları daha güvenli ve güvenilir hale getirmek. Elde edilen verilerin depolanması içinse 500 ucuz masaüstü bilgisayar kullanıldı.

Projede oluşturulan ağ, dış dünyadan tamamen izole edildi. Kendi DNS'i olan ağ, IRC ve web sunucusuna sahipken, çoklu alt ağları da destekliyor.

Projenin önceliklerinden birisi GPS verilerinin yanıltılmasını gerçekleştirmek. Bluetooth ve WiFi gibi özellikler yüksek oranda lokasyona bağlı ve fakrlı şekillerde manipüle edilebiliyor. Araştırmacılar, gerçek GPS verilerinden ayırt edilemeyecek veriler oluşturdu ve ağ içerisine verileri göndererek konum belirleme hizmetlerini yanıltmaya çalıştı.

Araştırmacılar özellikle yazılım veya protokollerdeki hatalardan, doğal afetlerden, terör saldırılarından ve benzeri sebeplerden kaynaklanan ağ bozulmalarının etkilerini ortaya koymaya çalışıyor. Çünkü bu tür bozulmalar bireyleri ve firmaları ekonomik olarak önemli ölçüde etkiliyor.

İnsanların anlayamadığı bir duruma karşı koymalarının zor olduğu prensibini benimseyen araştırmacılar, mümkün olan en geniş mobil ağda gözlem çalışmalarını yapıyor.

Ekip 2009 yılında milyonlarca sanal makine ile Linux sistemlerindeki tehlikeleri araştırdığı Megatux ve Windows sistemlerindeki tehlikeleri araştırdığı MegaWin projeleri ile de gündeme gelmişti.

Projede en büyük güçlüklerden birisi yazılımın karmaşıklığı oldu. Google, Android işletim sistemi için 14 milyondan fazla kod satırı yazdı ve temelindeki Linux çekirdeği bu satırları neredeyse ikiye katlıyor. Büyük kablosuz ağlarda işletim sistemindeki bir hatadan kaynaklanan problemlerin tespit edilmesi neredeyse imkansız ve bu tür projeler ile sayısız potansiyel problem görülebiliyor. Ayrıca hükümetler için büyük önem taşıyan veri sızıntıları da böylece incelenebilecek.

Projede oluşturulan ortam daha sonra siber araştırmacılara da açılacak ve endüstri liderleri ve geliştiricileri de potansiyel problemleri tespit edebilecek. 

Ekip, mobil testleri iOS gibi diğer platformlara da yaymayı planlıyor. Böylece daha fazla potansiyel problem incelenebilecek.

http://www.androidauthority.com/megadroid-android-project-120464/ Yorum Yaz
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muhammed46 6 yıl en beğenilen
Cidelee
mnc07Ekip, mobil testleri iOS gibi diğer platformlara da yaymayı planlıyor. Böylece daha fazla potansiyel problem incelenebilecek. Artık önce ANDROİD..
Projenin amacı telefon ağlarının davranışlarını gözlemleyerek onları daha güvenli ve güvenilir hale getirmek Androidte güvenlik açığı daha çok olduğu için olmasın sakın.

Arkadaş önce androidi incelese ne olacak, iosu incelese ne olacak
google veya apple karnını mı doyuruyor. Hayret ya
Cideleemnc07Ekip, mobil testleri iOS gibi diğer platformlara da yaymayı planlıyor. Böylece daha fazla potansiyel problem incelenebilec...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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xpow3r 6 yıl
adamlar telefonlar ile gps verilerini manipüle etmeye çalışıyorlar
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SEO-Uzmanı 6 yıl
Arap Baharı sürecinde
internet yasağı olan ülkeler için
özel fonla geliştirilen
yerel LAN internet projesi
yani uzun lafın kısası kayıt dışı şifreli iletişim teknolojisi !
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muhammed46 6 yıl en beğenilen
Cidelee
mnc07Ekip, mobil testleri iOS gibi diğer platformlara da yaymayı planlıyor. Böylece daha fazla potansiyel problem incelenebilecek. Artık önce ANDROİD..
Projenin amacı telefon ağlarının davranışlarını gözlemleyerek onları daha güvenli ve güvenilir hale getirmek Androidte güvenlik açığı daha çok olduğu için olmasın sakın.

Arkadaş önce androidi incelese ne olacak, iosu incelese ne olacak
google veya apple karnını mı doyuruyor. Hayret ya
1 Yanıt Yanıtla +7
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zetnakah 6 yıl muhammed46
muhammed46

Cidelee

mnc07Ekip, mobil testleri iOS gibi diğer platformlara da yaymayı planlıyor. Böylece daha fazla potansiyel problem incelenebilecek. Artık önce ANDROİD..
Projenin amacı telefon ağlarının davranışlarını gözlemleyerek onları daha güvenli ve güvenilir hale getirmek Androidte güvenlik açığı daha çok olduğu için olmasın sakın.


Arkadaş önce androidi incelese ne olacak, iosu incelese ne olacak
google veya apple karnını mı doyuruyor. Hayret ya

Bravo
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Cidelee 6 yıl
mnc07
Ekip, mobil testleri iOS gibi diğer platformlara da yaymayı planlıyor. Böylece daha fazla potansiyel problem incelenebilecek. Artık önce ANDROİD..

"Projenin amacı telefon ağlarının davranışlarını gözlemleyerek onları daha güvenli ve güvenilir hale getirmek" Android'te güvenlik açığı daha çok olduğu için olmasın sakın.
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|M|N|Ç| 6 yıl
''Ekip, mobil testleri iOS gibi diğer platformlara da yaymayı planlıyor. Böylece daha fazla potansiyel problem incelenebilecek.'' Artık önce ANDROİD..
1 Yanıt Yanıtla +3
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Sajuuk 6 yıl |M|N|Ç|
mnc07
''Ekip, mobil testleri iOS gibi diğer platformlara da yaymayı planlıyor. Böylece daha fazla potansiyel problem incelenebilecek.'' Artık önce ANDROİD..

Hani kim ne derse desin applecılardan bi farkın olmadı bu mesajla
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