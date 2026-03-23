Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    300 GB RAM’li otomobiller geliyor: Arabalar süper bilgisayar oluyor

    Micron’a göre L4 otonom araçlar 300 GB’tan fazla RAM gerektirecek. Bu dönüşüm otomobilleri tekerlekli süper bilgisayarlara çevirirken yeni bellek krizi riski doğuruyor.

    Halihazırda devam eden bellek krizinin etkileri son tüketici tarafında net şekilde hissediliyor. Belleklerin yer aldığı neredeyse tüm teknolojik cihazda, özellikle bilgisayar donanımlarında fiyatlar ciddi oranda artış yaşamış durumda. Bunun nedeni ise üretilen belleklerin yapay zeka odaklı veri merkezlerine yöneliyor olması. Bu yönelimin azalması beklenmezken üretilen belleklerin şimdi de otomotiv dünyasını besleyeceği ifade ediliyor. Yarı iletken devi Micron’a göre otonom araçlar çok ciddi miktarda RAM’e ihtiyaç duyacak.

    Micron’un CEO’su Sanjay Mehrotra, gelecekte L4 seviyesinde otonom sürüşe sahip araçların 300 GB’tan fazla RAM’e ihtiyaç duyacağını açıkladı.

    Micron’un son mali sonuçları, yapay zeka odaklı talebin sektörü nasıl dönüştürdüğünü açıkça ortaya koyuyor. Şirket, yılın ikinci çeyreğinde 23,86 milyar dolar gelir elde ederek bir önceki yılın aynı dönemindeki 8,03 milyar dolarlık performansına kıyasla yaklaşık %200’lük büyüme yakaladı. Bu artışın temelinde, özellikle büyük veri merkezleri ve yapay zeka altyapılarında kullanılan yüksek bant genişliğine sahip HBM bellek çiplerine olan yoğun talep yer alıyor.

    Artan talebe yanıt vermek isteyen Micron, Japonya, Singapur ve ABD’nin New York eyaletinde kurulması planlanan büyük ölçekli üretim tesisleriyle kapasitesini genişletmeye hazırlanıyor. 2028-2029 yılları arasında devreye alınması beklenen bu yatırımların yanı sıra şirket, 2026 itibarıyla üretim kapasitesini %20 artırmayı hedefliyor.

    Otonom sürüşü bellek ihtiyacını uçuracak

    Otomotiv sektöründe otonomi seviyeleri L0’dan L5’e kadar uzanıyor. Günümüzde yaygın olarak kullanılan L2 sistemler, sürücü destek teknolojileriyle direksiyon ve hız kontrolünü kısmen otomatikleştirebiliyor.

    Ancak L4 seviyesinde durum tamamen değişiyor. Bu seviyedeki araçlar, sollama, kavşak yönetimi gibi kritik sürüş kararlarını insan müdahalesi olmadan alabiliyor. Sürücü isterse kontrolü devralabiliyor ancak sistem temel olarak kendi başına çalışıyor. İşte bu noktada, devasa veri işleme ihtiyacı nedeniyle yüksek kapasiteli ve hızlı RAM kullanımı kaçınılmaz hale geliyor. Bu, otomobilleri bir nevi “süper bilgisayarlara” dönüştürecek.

    Otonom sürüş tarafında donanım ve yazılım geliştiren Nvidia, bu alandaki çalışmalarını hızlandırmış durumda. Şirket, BYD, Geely, Isuzu ve Nissan gibi üreticilerle birlikte Drive Hyperion platformunu geliştiriyor. Bu platform, uçtan uca bir otonom sürüş çözümü sunarak L4 seviyesine ulaşmayı hedefliyor.

    Yapay zeka tabanlı bu sistemlerin verimli çalışabilmesi için ise yüksek hızlı ve yüksek kapasiteli bellek çözümleri kritik rol oynuyor. Bu da Micron’un öngördüğü 300 GB RAM seviyesini daha anlamlı hale getiriyor.

    Günümüzde modern araçlarda kullanılan bellek miktarı genellikle en az 16 GB seviyesinde bulunuyor. Ancak otonom sürüş teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu kapasitenin katlanarak artması bekleniyor. Eğer üreticiler yüz binlerce hatta milyonlarca L4 otonom araç üretmeye başlarsa küresel bellek talebi ciddi şekilde artabilir ve yeni bir arz krizi tetiklenebilir.

    Henüz L4 seviyesinde otonom araçlar için gidilecek yol olsa da teknoloji hızla gelişiyor. Bu gelişim de bellek sektöründeki tahminleri doğrudan etkiliyor. Nitekim SK Group Yönetim Kurulu Başkanı Chey Tae-won, yarı iletken tedarik zincirindeki sorunların önümüzdeki 4 ila 5 yıl boyunca devam edebileceğini, yani sektörün ancak 2030’a doğru daha dengeli bir yapıya kavuşabileceğini belirtiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    Profil resmi
    R-10 5 saat önce

    Skyrim oynatıyor mu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Kadir Genç PIKXR +27 WDStyle +18 Coobaydın +14 TheWrathRF +13 aschil +13 hanahmet +12 man utd +11 Shiningeagles24 +10 maligezgin +10 Torlak Kemal +10
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    20 Kişi Okuyor (0 Üye, 20 Misafir) 2 Masaüstü 18 Mobil GENEL İSTATİSTİKLER
    2367 kez okundu.
    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    micron, Nvidia Drive Hyperion ve
    4 etiket daha Teknoloji Haberleri Yaşam Ram Donanım Bileşenleri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,5b
    Instagram Sayfası54,8b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    philips tv en iyi görüntü ayarları dr plaka nasıl alınır mercury araba dershane cayma bedeli hesaplama webos mu android mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Abra A5
    Monster Abra A5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum