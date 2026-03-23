300 GB RAM’li otomobiller geliyor: Arabalar süper bilgisayar oluyor

Tam Boyutta Gör Halihazırda devam eden bellek krizinin etkileri son tüketici tarafında net şekilde hissediliyor. Belleklerin yer aldığı neredeyse tüm teknolojik cihazda, özellikle bilgisayar donanımlarında fiyatlar ciddi oranda artış yaşamış durumda. Bunun nedeni ise üretilen belleklerin yapay zeka odaklı veri merkezlerine yöneliyor olması. Bu yönelimin azalması beklenmezken üretilen belleklerin şimdi de otomotiv dünyasını besleyeceği ifade ediliyor. Yarı iletken devi Micron’a göre otonom araçlar çok ciddi miktarda RAM’e ihtiyaç duyacak.

Micron’un CEO’su Sanjay Mehrotra, gelecekte L4 seviyesinde otonom sürüşe sahip araçların 300 GB’tan fazla RAM’e ihtiyaç duyacağını açıkladı.

Micron’un son mali sonuçları, yapay zeka odaklı talebin sektörü nasıl dönüştürdüğünü açıkça ortaya koyuyor. Şirket, yılın ikinci çeyreğinde 23,86 milyar dolar gelir elde ederek bir önceki yılın aynı dönemindeki 8,03 milyar dolarlık performansına kıyasla yaklaşık %200’lük büyüme yakaladı. Bu artışın temelinde, özellikle büyük veri merkezleri ve yapay zeka altyapılarında kullanılan yüksek bant genişliğine sahip HBM bellek çiplerine olan yoğun talep yer alıyor.

Artan talebe yanıt vermek isteyen Micron, Japonya, Singapur ve ABD’nin New York eyaletinde kurulması planlanan büyük ölçekli üretim tesisleriyle kapasitesini genişletmeye hazırlanıyor. 2028-2029 yılları arasında devreye alınması beklenen bu yatırımların yanı sıra şirket, 2026 itibarıyla üretim kapasitesini %20 artırmayı hedefliyor.

Otonom sürüşü bellek ihtiyacını uçuracak

Otomotiv sektöründe otonomi seviyeleri L0’dan L5’e kadar uzanıyor. Günümüzde yaygın olarak kullanılan L2 sistemler, sürücü destek teknolojileriyle direksiyon ve hız kontrolünü kısmen otomatikleştirebiliyor.

Ancak L4 seviyesinde durum tamamen değişiyor. Bu seviyedeki araçlar, sollama, kavşak yönetimi gibi kritik sürüş kararlarını insan müdahalesi olmadan alabiliyor. Sürücü isterse kontrolü devralabiliyor ancak sistem temel olarak kendi başına çalışıyor. İşte bu noktada, devasa veri işleme ihtiyacı nedeniyle yüksek kapasiteli ve hızlı RAM kullanımı kaçınılmaz hale geliyor. Bu, otomobilleri bir nevi “süper bilgisayarlara” dönüştürecek.

Tam Boyutta Gör Otonom sürüş tarafında donanım ve yazılım geliştiren Nvidia, bu alandaki çalışmalarını hızlandırmış durumda. Şirket, BYD, Geely, Isuzu ve Nissan gibi üreticilerle birlikte Drive Hyperion platformunu geliştiriyor. Bu platform, uçtan uca bir otonom sürüş çözümü sunarak L4 seviyesine ulaşmayı hedefliyor.

Yapay zeka tabanlı bu sistemlerin verimli çalışabilmesi için ise yüksek hızlı ve yüksek kapasiteli bellek çözümleri kritik rol oynuyor. Bu da Micron’un öngördüğü 300 GB RAM seviyesini daha anlamlı hale getiriyor.

Günümüzde modern araçlarda kullanılan bellek miktarı genellikle en az 16 GB seviyesinde bulunuyor. Ancak otonom sürüş teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu kapasitenin katlanarak artması bekleniyor. Eğer üreticiler yüz binlerce hatta milyonlarca L4 otonom araç üretmeye başlarsa küresel bellek talebi ciddi şekilde artabilir ve yeni bir arz krizi tetiklenebilir.

Henüz L4 seviyesinde otonom araçlar için gidilecek yol olsa da teknoloji hızla gelişiyor. Bu gelişim de bellek sektöründeki tahminleri doğrudan etkiliyor. Nitekim SK Group Yönetim Kurulu Başkanı Chey Tae-won, yarı iletken tedarik zincirindeki sorunların önümüzdeki 4 ila 5 yıl boyunca devam edebileceğini, yani sektörün ancak 2030’a doğru daha dengeli bir yapıya kavuşabileceğini belirtiyor.

