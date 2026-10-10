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    300 TL'lik tek bir cıvata yüzünden 1.7 milyon Skoda geri çağrıldı

    Maliyeti sadece 6 euro olan bir cıvata, dev operasyona yol açtı. Skoda, direksiyon sistemindeki güvenlik riski nedeniyle dünya çapında 1.7 milyondan fazla aracını geri çağırdı.

    300 TL'lik tek bir cıvata yüzünden 1.7 milyon Skoda geri çağrıldı Tam Boyutta Gör
    Çek otomobil üreticisi Skoda, direksiyon sistemindeki olası bir arıza nedeniyle dünya genelinde 1.719.030 aracını geri çağırma kararı aldı. Söz konusu operasyon, Volkswagen Grubu bünyesinde Dieselgate skandalından bu yana gerçekleştirilen en büyük geri çağırma operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.

    Geri çağırma, Kasım 2015 ile Ağustos 2026 arasında üretilen Octavia, Superb, Karoq ve Kodiaq modellerini kapsıyor. Şirket tarihinde ilk kez teslimatın üzerinden henüz üç ay geçmemiş araçlar da bu kapsamda servise çağrıldı.

    Sorun 6 euro'luk cıvatada

    Sorunun, direksiyon kutusunu ön aks alt şasisine sabitleyen altıgen başlı cıvatadaki kusurdan kaynaklandığı belirtildi. Avrupa’da maliyeti 6 euro (yaklaşık 330 TL) olan bu cıvata, nem ve özellikle yollarda kullanılan tuz gibi kimyasalların etkisiyle zamanla korozyona uğrayabiliyor. Korozyon, bağlantının gevşemesine ve cıvatanın kırılmasına yol açabiliyor.

    Cıvatanın kırılması durumunda direksiyon kutusu yalnızca tek bir bağlantı noktasına sabitlenmiş olarak kalıyor. Bunun özellikle yüksek yük altında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine ve aracın savrulmasına neden olabileceği tespit edildi. Yetkili servislerde, söz konusu cıvata korozyona karşı daha dayanıklı yeni bir cıvatayla ücretsiz olarak değiştirilecek.

    300 TL'lik tek bir cıvata yüzünden 1.7 milyon Skoda geri çağrıldı Tam Boyutta Gör

    Volkswagen Grubu genelinde 4.6 milyon araç

    Yaşanan gelişme, Volkswagen Grubu genelinde aynı arıza riski nedeniyle yürütülen daha geniş kapsamlı geri çağırma sürecinin bir parçası. Daha önce Volkswagen, Audi ve SEAT markaları da aynı sorun nedeniyle araçlarını geri çağırmıştı. Skoda'nın da sürece dahil olmasıyla birlikte, grup genelinde geri çağrılan araçların sayısı yaklaşık 4.6 milyona ulaştı.

    Sorun ilk olarak 2024 yılında tek bir araçta paslanmış cıvata tespit edilmesiyle ortaya çıktı. Sonrasında benzer vakalar görülmesine rağmen Volkswagen ve Audi kapsamlı geri çağırma sürecini Eylül 2026'da başlatırken, Skoda bu adımı bir ay sonra attı. Finansal sıkıntılarla boğuşan Volkswagen Grubu için bu gelişme, şirket itibarı üzerindeki baskıyı daha da artırmış durumda.

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