Geniş görüş alanı arayanlara: 31.5 inç ultra geniş monitörler

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Oynat Geniş ekran arayanlar için 31.5 inç monitörler öne çıkıyor. Casper, MSI, ViewSonic, AOC, LG ve ASUS modelleri yüksek yenileme hızlarıyla dikkat çekiyor. QHD çözünürlük keskin görüntüler sunarken, kavisli VA paneller oyunlarda akıcılığı artırıyor. Çeşitli bütçelere seslenen ürünlerde ergonomik standlar ve düşük tepki süreleri öne çıkıyor. Kullanıcıların kullanım amacına göre doğru modeli seçmesi önem taşıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Yeni bir monitör alırken yalnızca çözünürlüğe değil, ekran boyutuna da dikkat etmek gerekiyor. Özellikle 31.5 inç monitör modelleri, geniş görüntü alanı sayesinde oyun, film izleme ve çoklu pencere kullanımı için daha fazla alan sunabiliyor. Bu ekran boyutunda QHD çözünürlük, görüntü keskinliği açısından öne çıkarken Full HD seçenekler de yüksek yenileme hızıyla oyunculara hitap ediyor. İşte farklı bütçelere ve kullanım alanlarına göre öne çıkan 31.5 inç monitör modelleri.

31.5 inç monitör tercih ederken nelere dikkat edilmeli?

Monitör tercihinde ekran boyutu kadar çözünürlük, panel teknolojisi ve yenileme hızı da önemli. Özellikle 31.5 inç gibi geniş ekranlarda çözünürlük, görüntü keskinliğini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle QHD (2560 x 1440) çözünürlük, Full HD'ye kıyasla daha fazla piksel sunarak hem oyunlarda hem de masaüstü kullanımında daha detaylı bir görüntü sağlıyor.

Oyuncular açısından yenileme hızı ve tepki süresi de değerlendirilmesi gereken özellikler arasında. 144 Hz ve üzerindeki yenileme hızları daha akıcı görüntüler sunarken AMD FreeSync ve Adaptive-Sync gibi değişken yenileme hızı teknolojileri, ekran yırtılmalarını azaltmaya yardımcı oluyor. Bunun yanında parlaklık, bağlantı portları ve monitör ayağının sunduğu ergonomik ayarlar da uzun süreli kullanımda önem kazanıyor. Şimdi farklı bütçe ve kullanım ihtiyaçlarına hitap eden 31.5 inç monitör modellerine yakından bakalım.

1️⃣ Casper Excalibur E315QVC-C

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur E315QVC-C, geniş ekran deneyimini yüksek yenileme hızı ve QHD çözünürlükle bir araya getiren oyuncu monitörleri arasında yer alıyor. 31.5 inç ekran boyutuna sahip olan model, 1500R kavisli tasarımıyla kullanıcının görüş alanını çevreleyen bir görüntü sunuyor. Özellikle geniş ekranlarda daha fazla oyun alanı isteyen ve aynı zamanda film, dizi gibi içerikleri büyük ekranda takip etmeyi tercih eden kullanıcılar için değerlendirilebilecek seçeneklerden biri.

2560 x 1440 piksel çözünürlük sunan VA panel, Full HD ekranlara kıyasla daha fazla detay gösteriyor. 180 Hz yenileme hızı ise hızlı kamera hareketlerinin ve aksiyon sahnelerinin daha akıcı görünmesine yardımcı oluyor. 1 ms MPRT tepki süresiyle desteklenen ekran, rekabetçi oyunlarda hareket bulanıklığını azaltmaya yönelik özellikler de sunuyor.

Casper Excalibur E315QVC-C'nin 300 nit parlaklık değeri ve 3500:1 kontrast oranı, özellikle karanlık sahnelerde detayların daha belirgin görünmesini sağlıyor. Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync desteği de ekran kartının ürettiği kare hızıyla monitörün yenileme hızını eşleştirerek görüntü yırtılmalarının önüne geçmeye yardımcı oluyor.

Modelin öne çıkan avantajlarından biri de ergonomi tarafında sunduğu imkanlar. Pivot özellikli standı sayesinde ekranı dikey konuma getirmek mümkün. Yaklaşık 120 mm yükseklik ayarı, 20 derece sağa-sola döndürme ve eğim ayarları da farklı kullanım pozisyonlarına uyum sağlıyor. Bağlantı tarafında ise iki HDMI, iki DisplayPort ve bir USB portu bulunuyor.

Teknik özellikler

Ekran Boyutu: 31.5 inç

Panel Türü: VA, 1500R kavisli

Çözünürlük: 2560 x 1440 (QHD)

Yenileme Hızı: 180 Hz

Parlaklık: 300 nit

Gecikme / Tepki Süresi: 1 ms MPRT

Senkronizasyon (VRR): AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync

Pivvot / Ergonomi: Pivot, yaklaşık 120 mm yükseklik, eğim ve yatay döndürme ayarı

Bağlantı Portları: 2x HDMI, 2x DisplayPort, 1x USB

2️⃣ MSI MAG 321CQF E18

Tam Boyutta Gör MSI MAG 321CQF E18, geniş ekranı yüksek yenileme hızıyla bir araya getirmek isteyen oyunculara hitap ediyor. 31.5 inç boyutundaki Rapid VA paneli, 1500R kavis oranıyla destekleyen model, özellikle oyunlarda daha çevreleyici bir görüntü elde edilmesine yardımcı oluyor. QHD çözünürlük sayesinde geniş ekran alanında görüntü keskinliğinden de ödün vermiyor.

2560 x 1440 piksel çözünürlük ve 180 Hz yenileme hızı sunan monitör, hızlı oyunlarda daha akıcı bir deneyim vadediyor. MSI'ın paylaştığı teknik verilere göre model, minimum 0.5 ms GtG tepki süresine sahip. MPRT tarafında ise 1 ms değeri sunuluyor. Bu özellikler özellikle FPS, yarış ve aksiyon oyunlarında hızlı hareketlerin daha net takip edilmesine yardımcı oluyor.

300 nit parlaklık ve 3000:1 statik kontrast oranıyla gelen MAG 321CQF E18, HDR Ready desteği de sunuyor. AMD FreeSync teknolojisi ve 48-180 Hz arasında değişen senkronizasyon aralığı, ekran kartı ile monitör arasındaki kare hızı uyumunu korumaya yardımcı oluyor. MSI'ın AI Vision teknolojisi ise karanlık alanlardaki detayları belirginleştirmeye ve genel görüntü parlaklığını iyileştirmeye yönelik özellikler arasında.

Ergonomi tarafında model, -5 ile 20 derece arasında eğim ayarı sunuyor. Ancak standında yükseklik, sağa-sola döndürme ve pivot ayarı bulunmuyor. Bu nedenle monitörün konumunu daha kapsamlı şekilde ayarlamak isteyen kullanıcıların VESA uyumlu bir monitör kolunu değerlendirmesi gerekebilir. Bağlantı tarafında iki HDMI 2.0b, bir DisplayPort 1.4a ve kulaklık çıkışı yer alıyor.

Teknik özellikler

Ekran Boyutu: 31.5 inç

Panel Türü: Rapid VA, 1500R kavisli

Çözünürlük: 2560 x 1440 (QHD)

Yenileme Hızı: 180 Hz

Parlaklık: 300 nit

Gecikme / Tepki Süresi: 0.5 ms GtG (minimum), 1 ms MPRT

Senkronizasyon (VRR): AMD FreeSync

Pivot / Ergonomi: -5° ile 20° arasında eğim, pivot ve yükseklik ayarı yok

Bağlantı Portları: 2x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.4a, kulaklık çıkışı

3️⃣ ViewSonic VX3218C-2K

Tam Boyutta Gör ViewSonic VX3218C-2K, geniş ekran ve yüksek yenileme hızı arayan oyuncular için değerlendirilebilecek bir diğer model. 31.5 inç görüntü alanı ve 1500R kavisli tasarımıyla gelen monitör, oyunların yanı sıra film ve video içeriklerinde de daha çevreleyici bir görüntü sunuyor. VA panel teknolojisi ise 3500:1 tipik kontrast oranıyla koyu sahnelerde daha derin siyahlar elde edilmesine yardımcı oluyor.

QHD çözünürlük sunan model, 180 Hz yenileme hızıyla hızlı oyunlarda akıcı görüntüler elde edilmesini sağlıyor. 1 ms MPRT tepki süresi de hareketli sahnelerde bulanıklığın azaltılmasına katkıda bulunuyor. AMD FreeSync Premium desteği sayesinde uyumlu ekran kartlarıyla değişken yenileme hızı kullanılabiliyor. Böylece kare hızının sürekli değiştiği oyunlarda görüntü yırtılması ve takılmaların azaltılması amaçlanıyor.

ViewSonic VX3218C-2K'nın parlaklık değeri 250 nit seviyesinde. HDR10 desteği de bulunan monitör, farklı görüntü modlarıyla oyun, film ve günlük kullanım arasında geçiş yapmaya imkan tanıyor. Ergonomi tarafında ise modelin standı daha temel ayarlamalarla sınırlı. Ekranın eğimi ayarlanabiliyor ancak yükseklik, pivot ve yatay döndürme desteği bulunmuyor.

Bağlantı seçenekleri arasında HDMI ve DisplayPort girişleri yer alıyor. Bu yönüyle ViewSonic VX3218C-2K, geniş ekran ve yüksek yenileme hızını önceliklendiren ancak kapsamlı stand ayarlarına ihtiyaç duymayan kullanıcılar için değerlendirilebilir.

Teknik özellikler

Ekran Boyutu: 31.5 inç

Panel Türü: VA, 1500R kavisli

Çözünürlük: 2560 x 1440 (QHD)

Yenileme Hızı: 180 Hz

Parlaklık: 250 nit

Gecikme / Tepki Süresi: 1 ms MPRT

Senkronizasyon (VRR): AMD FreeSync Premium

Pivot / Ergonomi: Eğim ayarı, pivot ve yükseklik ayarı yok

Bağlantı Portları: HDMI, DisplayPort, kulaklık çıkışı

4️⃣ AOC C32G4Z

Tam Boyutta Gör AOC C32G4Z, özellikle rekabetçi oyunlarda yüksek yenileme hızını ön planda tutan kullanıcılar için öne çıkan modellerden biri. 31.5 inç boyutundaki kavisli VA paneli, 1500R eğrilik oranıyla daha geniş bir görüntü alanı sunarken Full HD çözünürlük tercih ediyor. Bu noktada model, diğer bazı monitörlerden farklı olarak QHD yerine 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor.

Monitörün en önemli avantajı yenileme hızı tarafında ortaya çıkıyor. 240 Hz doğal yenileme hızına sahip olan AOC C32G4Z, hız aşırtma ile 260 Hz seviyesine ulaşabiliyor. 0.3 ms MPRT tepki süresi de hızlı hareketlerin daha net takip edilmesine yardımcı oluyor. Bununla birlikte GtG tepki süresinin 4 ms olduğunu belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla 0.3 ms değeriyle GtG değerini birbirine karıştırmamak önemli.

AMD Adaptive-Sync desteğiyle gelen monitör, değişken kare hızlarında görüntü yırtılmalarını azaltmaya yönelik özellikler sunuyor. VA panelin sunduğu kontrast avantajı da oyunlarda karanlık alanların daha belirgin görünmesine katkıda bulunuyor. Ancak 31.5 inç ekranda Full HD çözünürlük tercih edilmesi, QHD modellere kıyasla daha düşük piksel yoğunluğu anlamına geliyor. Bu nedenle model, görüntü keskinliğinden ziyade yüksek kare hızını önceliklendiren oyunculara daha fazla hitap ediyor.

Ergonomi tarafında AOC, çıkarılabilir stand ve 100 x 100 mm VESA montaj desteği sunuyor. Ancak standart standda pivot ve yükseklik ayarı bulunmuyor. Bağlantı seçenekleri arasında HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 ve 3.5 mm kulaklık çıkışı yer alıyor. Ayrıca 5W x 2 dahili hoparlör de modelin sunduğu ek özellikler arasında.

Teknik özellikler

Ekran Boyutu: 31.5 inç

Panel Türü: VA, 1500R kavisli

Çözünürlük: 1920 x 1080 (Full HD)

Yenileme Hızı: 240 Hz (OC ile 260 Hz)

Parlaklık: 300 nit

Gecikme / Tepki Süresi: 4 ms GtG, 0.3 ms MPRT

Senkronizasyon (VRR): Adaptive-Sync

Pivot / Ergonomi: Çıkarılabilir stand, VESA 100 x 100 mm; pivot ve yükseklik ayarı yok

Bağlantı Portları: 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 3.5 mm kulaklık çıkışı

5️⃣ LG UltraGear G6 31.5" 32G600A-B

Tam Boyutta Gör LG UltraGear 32G600A-B, geniş ekranı QHD çözünürlük ve yüksek yenileme hızıyla bir araya getiren oyuncu monitörlerinden biri. 31.5 inç VA panel kullanan model, 1000R kavis oranıyla listedeki diğer bazı monitörlerden daha belirgin bir eğriliğe sahip. Bu tasarım, özellikle ekranın farklı noktalarını aynı görüş alanında takip etmek isteyen oyuncular için avantaj sağlayabiliyor.

2560 x 1440 piksel çözünürlük sunan monitör, 180 Hz yenileme hızıyla akıcı görüntüler oluşturuyor. 1 ms GtG tepki süresi ise hızlı sahnelerde piksellerin renk değiştirme süresini kısaltarak hareket bulanıklığının azaltılmasına yardımcı oluyor. 300 nit tipik parlaklık ve 3000:1 kontrast oranı da modelin görüntü özellikleri arasında yer alıyor.

LG'nin bu modelinde Nvidia G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium ve VESA AdaptiveSync desteği bulunuyor. Böylece farklı ekran kartlarıyla değişken yenileme hızı teknolojilerinden yararlanmak mümkün. HDR10 desteği de bulunan monitör, oyunlarda daha geniş dinamik aralık sunmayı amaçlıyor.

Modelin öne çıkan özelliklerinden biri de ergonomi seçenekleri. Standı üzerinden yükseklik ayarı, eğim ve döndürme yapılabiliyor. Yüksekliği 110 mm'ye kadar ayarlanabilen monitör, bu sayede farklı masa ve oturma pozisyonlarına daha kolay uyum sağlıyor. Ancak pivot yani dikey kullanım desteği bulunmuyor. Bağlantı tarafında iki HDMI, bir DisplayPort 1.4 ve kulaklık çıkışı yer alıyor.

Teknik özellikler

Ekran Boyutu: 31.5 inç

Panel Türü: VA, 1000R kavisli

Çözünürlük: 2560 x 1440 (QHD)

Yenileme Hızı: 180 Hz

Parlaklık: 300 nit

Gecikme / Tepki Süresi: 1 ms GtG

Senkronizasyon (VRR): NVIDIA G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium, VESA AdaptiveSync

Pivot / Ergonomi: 110 mm yükseklik, eğim ve yatay döndürme ayarı; pivot yok

Bağlantı Portları: 2x HDMI, 1x DisplayPort 1.4, kulaklık çıkışı

6️⃣ ASUS TUF Gaming VG32VQR

Tam Boyutta Gör ASUS TUF Gaming VG32VQR, QHD çözünürlük, kavisli ekran ve ergonomik stand özelliklerini bir araya getiren oyuncu monitörlerinden biri. 31.5 inç VA panel kullanan model, 1800R kavis oranıyla geniş görüntü alanını destekliyor. Özellikle büyük ekranda oyun oynamayı tercih eden ve masaüstünde daha fazla çalışma alanına ihtiyaç duyan kullanıcılar için değerlendirilebilecek seçenekler arasında.

2560 x 1440 piksel çözünürlük sunan monitör, 165 Hz yenileme hızıyla geliyor. 1 ms MPRT tepki süresi ise hızlı sahnelerde hareket bulanıklığını azaltmaya yardımcı oluyor. Modelin 400 nit parlaklık değeri, listedeki diğer monitörlerin önemli bir bölümünden daha yüksek. Buna ek olarak HDR10 ve VESA DisplayHDR 400 desteği de bulunuyor.

ASUS'un monitöründe AMD FreeSync Premium ve Adaptive-Sync desteği yer alıyor. Ayrıca ELMB Sync teknolojisi, değişken yenileme hızıyla hareket bulanıklığını azaltmaya yönelik arka ışık teknolojisini bir araya getiriyor. GameVisual, GamePlus ve Shadow Boost gibi ASUS'a özgü oyuncu özellikleri de modelin sunduğu diğer avantajlar arasında.

Ergonomi tarafında VG32VQR, listedeki daha kapsamlı seçeneklerden biri. Stand üzerinden 140 mm'ye kadar yükseklik ayarı, -3 ile 20 derece arasında eğim ve 60 derece sağa-sola döndürme yapılabiliyor. Bununla birlikte pivot desteği bulunmuyor. Bağlantı seçenekleri arasında bir DisplayPort 1.2 ve iki HDMI 2.0 girişi yer alıyor. Ayrıca iki adet 2W dahili hoparlör ve kulaklık çıkışı da mevcut.

Teknik özellikler

Ekran Boyutu: 31.5 inç

Panel Türü: VA, 1800R kavisli

Çözünürlük: 2560 x 1440 (QHD)

Yenileme Hızı: 165 Hz

Parlaklık: 400 nit

Gecikme / Tepki Süresi: 1 ms MPRT

Senkronizasyon (VRR): AMD FreeSync Premium, Adaptive-Sync, ELMB Sync

Pivot / Ergonomi: 140 mm yükseklik, eğim ve yatay döndürme ayarı; pivot yok

Bağlantı Portları: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, kulaklık çıkışı

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