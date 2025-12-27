Giriş
    A101 marketler Samsung Galaxy A16 satacak

    31 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung markasına ait Galaxy A16 akıllı telefon modeli ve Volta markasına ait VB4 akıllı bisiklet modeli yer alacak. 

    31 Aralık A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    A101 haftalık aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, elektrikli bisikletlerden elektrikli mopedlere, kablosuz kulaklıklardan kablosuz hoparlör modellerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    31 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri

    31 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung markasına ait Galaxy A16 akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.7 inçlik FullHD+ Super AMOLED ekran, Helio G99 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 50MP+5MP+2MP arka kamera, 13MP ön kamera, 5000mAh batarya, 25W hızlı şarj, yüz tanıma, parmak izi okuyucu gibi özelliklerle 9399TL fiyat etiketine sahip. 

    Diğer taraftan Volta markasına ait 25Km/s maksimum hıza çıkabilen 250W motor, yaklaşık 80Km mesafe,  5-6 saat şarj süresi sunan VB4 elektrikli bisiklet modeli de 19990TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 

