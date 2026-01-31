ŞOK marketler Yui markasına ait akıllı ürünler satıyor

31 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
31 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Yui markasına ait CS16 Pro cam temizleme robotu yer alıyor. 2800Pa emiş gücü, 4 katmanlı bez yapısı gibi özelliklerle 5699TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan 20 litre kapasiteye sahip dokunmatik ekrana sahip mini buzdolabı 6199TL iken Y1 Walkingpad akıllı yürüyüş bandı uzaktan kumanda, LED gösterge, hız arttırma gibi özelliklerle 5499TL. Bluetooth destekli akıllı baskül ise 399TL olarak satılacak.