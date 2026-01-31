Giriş
    ŞOK marketler Yui markasına ait akıllı ürünler satıyor

    31 Ocak ŞOK aktüel kataloğunda Yui markasına ait cam temizleme robotu, mini buzdolabı, akıllı yürüyüş bandı, kablosuz baskül gibi ürünler yer alıyor.            

    31 Ocak ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    ŞOK marketler zincirinin haftasonu aktüel kataloğunda akıllı yürüyüş bandından kablosuz basküle, halı yıkama makinasından buhar basınçlı mop makinasına ve saç maşasına kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak. 

    31 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    31 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Yui markasına ait CS16 Pro cam temizleme robotu yer alıyor. 2800Pa emiş gücü, 4 katmanlı bez yapısı gibi özelliklerle 5699TL fiyat etiketine sahip. 

    Diğer taraftan 20 litre kapasiteye sahip dokunmatik ekrana sahip mini buzdolabı 6199TL iken Y1 Walkingpad akıllı yürüyüş bandı uzaktan kumanda, LED gösterge, hız arttırma gibi özelliklerle 5499TL. Bluetooth destekli akıllı baskül ise 399TL olarak satılacak. 

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

