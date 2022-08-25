Apple, Acer, ASUS, MSI, HP ve Dell, 32 milyar dolarlık PC'lerini satamadı: İndirim bekleniyor

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Acer, Asus ve MSI gibi şirketler de dahil olmak üzere birçok teknoloji devinin depolarında bitmiş sistemlerden oluşan büyük stoklar bulunuyor. China Times, bunun nedeninin küresel çaptaki düşük tüketici talebi olduğunu belirtiyor. ABD'li üreticiler HP, Dell ve Apple da benzer sorunlarla karşı karşıya.

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Asus ve Quanta aşırı dolu depolardan en çok zarar gören şirketler. Genel olarak, Asus'un envanterinin geçen yıla göre %60 artışla yaklaşık 6,8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Quanta'nın elinde geçen yıla göre yaklaşık %55 artışla 8,4 milyar dolar değerinde satılmamış mal bulunuyor.

Compal, Inventec ve Wistron'un envanterleriyle birlikte OEM depolarında yaklaşık 32,30 milyar dolar değerinde ürün bulunuyor ve bu rakam yılın ikinci çeyreğinde bu seviyeye ulaştı.

İndirim ve kampanyalar bekleniyor

Durum böyle olunca başta Asus olmak üzere diğer popüler PC üreticilerinin planları ortalama tüketiciye fayda sağlayabilir. Zira gelen bilgilere göre çoğu PC satıcısı, yüklü stoklarını hızla eritebilmek için bitmiş ürünleri indirim ve promosyonlarla dağıtım kanallarına agresif bir şekilde "itmek" gibi taktiklere başvuracaklar.

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Elbette üreticiler kâr açısından zarar görecek, ancak hissedarlara kabus gibi bir satış performansı göstermektense bir miktar kârı feda etmeye değebilir ki IDC'ye göre sevk edilen toplam PC sayısı 2. çeyrekte de umut verici değildi ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,3 oranında düşüktü.

Küresel ekonomideki durgunluk korkuları arttıkça dev şirketlerde de bu tür envanter sorunları yaşanmaya devam edecek gibi görünüyor. Şirketler depolarındaki malları, değeri düşmeden indirimli fiyatlarla tüketiciye ulaştırma çözümlerine başvuracaklar. Ancak tüketicinin lehine olan bu tür indirim ve kampanyaların Türkiye özelinde bizlere ne denli yansıyacağını kestirmek ise oldukça zor.

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