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    Apple, Acer, ASUS, MSI, HP ve Dell, 32 milyar dolarlık PC'lerini satamadı: İndirim bekleniyor

    PC ve dizüstü bilgisayar üreticilerinin depolarında 32 milyar dolar değerinde satılmamış ürün var ve gelen bilgilere göre bu şirketler büyük indirimler ve kampanyalar hazırlıyorlar.
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    32 milyar dolarlık PC satılamadı: İndirim bekleniyor
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    Acer, Asus ve MSI gibi şirketler de dahil olmak üzere birçok teknoloji devinin depolarında bitmiş sistemlerden oluşan büyük stoklar bulunuyor. China Times, bunun nedeninin küresel çaptaki düşük tüketici talebi olduğunu belirtiyor. ABD'li üreticiler HP, Dell ve Apple da benzer sorunlarla karşı karşıya.

    Asus ve Quanta aşırı dolu depolardan en çok zarar gören şirketler. Genel olarak, Asus'un envanterinin geçen yıla göre %60 artışla yaklaşık 6,8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Quanta'nın elinde geçen yıla göre yaklaşık %55 artışla 8,4 milyar dolar değerinde satılmamış mal bulunuyor.

    Compal, Inventec ve Wistron'un envanterleriyle birlikte OEM depolarında yaklaşık 32,30 milyar dolar değerinde ürün bulunuyor ve bu rakam yılın ikinci çeyreğinde bu seviyeye ulaştı.

    İndirim ve kampanyalar bekleniyor

    Durum böyle olunca başta Asus olmak üzere diğer popüler PC üreticilerinin planları ortalama tüketiciye fayda sağlayabilir. Zira gelen bilgilere göre çoğu PC satıcısı, yüklü stoklarını hızla eritebilmek için bitmiş ürünleri indirim ve promosyonlarla dağıtım kanallarına agresif bir şekilde "itmek" gibi taktiklere başvuracaklar.

    32 milyar dolarlık PC satılamadı: İndirim bekleniyor
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    Elbette üreticiler kâr açısından zarar görecek, ancak hissedarlara kabus gibi bir satış performansı göstermektense bir miktar kârı feda etmeye değebilir ki IDC'ye göre sevk edilen toplam PC sayısı 2. çeyrekte de umut verici değildi ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,3 oranında düşüktü.

    Küresel ekonomideki durgunluk korkuları arttıkça dev şirketlerde de bu tür envanter sorunları yaşanmaya devam edecek gibi görünüyor. Şirketler depolarındaki malları, değeri düşmeden indirimli fiyatlarla tüketiciye ulaştırma çözümlerine başvuracaklar. Ancak tüketicinin lehine olan bu tür indirim ve kampanyaların Türkiye özelinde bizlere ne denli yansıyacağını kestirmek ise oldukça zor.

    Kaynakça https://wantrich.chinatimes.com/news/20220823900044-420301 https://www.tomshardware.com/news/bursting-pc-inventories-might-stoke-aggressive-discounts-and-promotions
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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 2 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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