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3.2GHz'de çalışan Pentium E6700, ikinci çeyrekte pazara sunuluyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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3.2GHz'de çalışan Pentium E6700, ikinci çeyrekte pazara sunuluyor
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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil Core i3 ve Core i5 işlemcilerini bir süre önce pazara sunan, 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition modelini de 16 Mart'ta duyurmaya hazırlanan Intel, giriş seviyesindeki sistemlere yönelik yeni model çalışmalarını da sürdürüyor. Elimize ulaşan bilgilere göre firma, çift çekirdekli Pentium E6000 ailesinin yeni amiral gemisi olacak E6700'ü ikinci çeyrekte duyuracak.

Saat hızı 3.2GHz olarak açıklanan Pentium E6700, 2MB büyüklüğünde ön bellekle geliyor. 1066MHz FSB desteğine sahip olan yeni işlemci, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Wolfdale tasarımını temel alıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, ikinci çeyrekte yani Nisan-Mayıs-Haziran döneminde lanse edilmesi beklenen Pentium E6700 modeli için yurt dışı satış fiyatının 99.99$ olması bekleniyor.


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lvlono 9 yıl
AMD, işlemci piyasasında ekolojik denge gibi bir misyon üstlenmiş durumda. O yüzden her ikisine de muhtaçtır kullanıcılar (intel+amd).
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Chris Brown 9 yıl
E6500 2.93Ghz 145TL ye bulunabiliyor.
Tr de bu 200TL ye yakın bir fiyatan çıkması kuvvetle muhtemel.
Hem oc yapanlar hem yapmayanlar için güzel olabilir, eski soketten para yemeye son sürat devam
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lvlono 9 yıl
Anakartım destekleseydi hiç düşünmeden alırdım bu işlemciyi. Ama yeni sistem toplayacak olsam ve ekonomik olmasını istesem, Athlon2 x4 640 lı toplardım. O anlamda bence gereksiz...
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renklem 9 yıl
Amd intel'in kafasına vura vura, intel bazı diğer aynı kategorideki işlemcilerine göre 200 mhz daha hızlı olan işlemcilerine 100$ - 200$ daha fazla fiyat almayı bırakmış gibi görünüyor.
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Batuist 9 yıl
bence biraz da ucuz olabilirdi o işlemci.. Bellekler maliyeti tetikleyen ana unsurlardan ise bunda bellek az tutulmuş dolayısı ile daha ucuz olması lazımdı...
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Th3InferNal 9 yıl
Neden 32nm yapmamışlar maliyeti daha düşük olmuyor mu?
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DavutGENC 9 yıl
Bugune Kadar hep intel diyenlerden oldum ve hala olucam ama adamlar ayak üstü bizi kullanıyorlar.
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