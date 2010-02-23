3.2GHz'de çalışan Pentium E6700, ikinci çeyrekte pazara sunuluyor

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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil Core i3 ve Core i5 işlemcilerini bir süre önce pazara sunan, 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition modelini de 16 Mart'ta duyurmaya hazırlanan Intel, giriş seviyesindeki sistemlere yönelik yeni model çalışmalarını da sürdürüyor. Elimize ulaşan bilgilere göre firma, çift çekirdekli Pentium E6000 ailesinin yeni amiral gemisi olacak E6700'ü ikinci çeyrekte duyuracak.

Saat hızı 3.2GHz olarak açıklanan Pentium E6700, 2MB büyüklüğünde ön bellekle geliyor. 1066MHz FSB desteğine sahip olan yeni işlemci, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Wolfdale tasarımını temel alıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, ikinci çeyrekte yani Nisan-Mayıs-Haziran döneminde lanse edilmesi beklenen Pentium E6700 modeli için yurt dışı satış fiyatının 99.99$ olması bekleniyor.