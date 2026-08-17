350 tonluk dev elektrikli maden kamyonu: 25 dakikada şarj oluyor

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Tam Boyutta Gör Zijin Longking, Çin’in Fujian eyaletindeki Longyan kentinde düzenlenen etkinlikte 350 tonluk toplam ağırlığa sahip ZL230E elektrikli maden kamyonunu tanıttı. Şirketin açıklamasına göre araç, 230 ton taşıma kapasitesiyle en yüksek tonajlı tamamen elektrikli maden kamyonu konumunda bulunuyor.

LK350E adıyla da anılan üç akslı ZL230E, Zijin Longking ile Avustralyalı otonom madencilik teknolojileri şirketi EACON’un ortak çalışmasıyla geliştirildi. İki şirket, elektrikli maden araçları ile otonom sürüş teknolojilerini bir araya getirerek açık ocak madenciliğinde daha verimli ve akıllı taşıma çözümleri geliştirmeyi hedefliyor.

Yüzden 10’dan yüzde 90’a 25 dakikada doluyor

Tam Boyutta Gör ZL230E’nin arka tahrik akslarının her birinde 800 kW gücünde bir elektrik motoru bulunuyor. Gelişmiş tahrik sistemleri, akslar arasındaki güç dağılımını gerçek zamanlı olarak düzenleyerek özellikle yokuş çıkışlarında sürekli güç sağlanmasına ve karmaşık maden sahalarında manevra kabiliyetinin korunmasına yardımcı oluyor.

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Kamyonun enerji ihtiyacı ise 1.400 kWh kapasiteli büyük bir batarya paketiyle karşılanıyor. Longking, ultra hızlı şarj sisteminin bataryayı yüzde 10’dan yüzde 90’a yalnızca 25 dakikada doldurabildiğini belirtiyor.

Şirkete göre bu özellik, dizel yakıtla çalışan maden kamyonlarına kıyasla operasyonlardaki bekleme süresinin azaltılmasına katkı sağlayabilir.

Otonom sürüş teknolojisi de kullanılıyor

Tam Boyutta Gör Ortaklığın diğer ayağında EACON’un otonom sürüş teknolojileri yer alıyor. EACON, Longking'in bataryalı kamyon platformunu kendi algılama, karar verme, kontrol ve bulut tabanlı filo yönetimi teknolojilerinden oluşan teknoloji paketiyle bir araya getiriyor.

Bu entegrasyon sayesinde ZL230E, Çin'deki açık ocak madenciliği sahalarının koşullarına uygun şekilde çalışabilecek sürücüsüz bir taşıma aracına dönüştürülebiliyor.

EACON'un otonom maden araçları konusundaki deneyimi de oldukça geniş. Şirketin 40'tan fazla büyük ölçekli madende 3.100'den fazla otonom kamyonu işlettiği belirtiliyor.

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350 tonluk dev elektrikli maden kamyonu: 25 dakikada şarj oluyor

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