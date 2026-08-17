350 tonluk dev elektrikli maden kamyonu: 25 dakikada şarj oluyor

LK350E adıyla da anılan üç akslı ZL230E, Zijin Longking ile Avustralyalı otonom madencilik teknolojileri şirketi EACON’un ortak çalışmasıyla geliştirildi. İki şirket, elektrikli maden araçları ile otonom sürüş teknolojilerini bir araya getirerek açık ocak madenciliğinde daha verimli ve akıllı taşıma çözümleri geliştirmeyi hedefliyor.
Yüzden 10’dan yüzde 90’a 25 dakikada doluyor
Kamyonun enerji ihtiyacı ise 1.400 kWh kapasiteli büyük bir batarya paketiyle karşılanıyor. Longking, ultra hızlı şarj sisteminin bataryayı yüzde 10’dan yüzde 90’a yalnızca 25 dakikada doldurabildiğini belirtiyor.
Şirkete göre bu özellik, dizel yakıtla çalışan maden kamyonlarına kıyasla operasyonlardaki bekleme süresinin azaltılmasına katkı sağlayabilir.
Otonom sürüş teknolojisi de kullanılıyor
Bu entegrasyon sayesinde ZL230E, Çin'deki açık ocak madenciliği sahalarının koşullarına uygun şekilde çalışabilecek sürücüsüz bir taşıma aracına dönüştürülebiliyor.
EACON'un otonom maden araçları konusundaki deneyimi de oldukça geniş. Şirketin 40'tan fazla büyük ölçekli madende 3.100'den fazla otonom kamyonu işlettiği belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: