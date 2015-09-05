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360 derece video odaklı uygulama Video 360 güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,4b
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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360 derece video odaklı uygulama Video 360 güncellendi
 
Popüler üçüncü parti YouTube istemcisi TubeCast'in geliştiricisi Webrox tarafından Windows ve Windows Phone cihazlar için hazırlanan 360 derece video uygulaması Video 360, önemli bir özellikle güncellendi.
Windows uygulama markete getirilen ilk 360 derece video uygulaması olma özelliğini taşıyan Video 360, temel olarak çekilen 360 derece videoların izlenmesine imkan tanıyor. Video içerisinde hareket etme deneyimini cihazların jiroskop ile ivmeölçer birimleri ya da sıradan parmak hareketleriyle yerine getiren uygulama, 4K çözünürlüğe kadar destek veriyor ve TubeCast bağlantısıyla içerisine atılan videolar yanında YouTube içerisinde yer alanları da gözler önüne serebiliyor.
Video 360 yayınlanan yeni sürümüyle ise artık Google Cardboard ya da benzeri sanal gerçeklik başlıklarına da destek veriyor. Bu sayede olabilecek en gerçekçi 360 derece video deneyimlerinden birisini sunabilen uygulama, aynı zamanda eskiye oranla geliştirilmiş arayüz ve daha video performansı ile geliyor.
İki platformda da 4,50 TL'ye satılan Video 360 uygulamasına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/video-360-app-supports-3d-vr-headsets-and-cardboards-latest-update Yorum Yaz
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