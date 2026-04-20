384 tonluk elektrikli damperli kamyon sahaya indi

Kesinti olmadan çalışabiliyor
Gösterimin en dikkat çekici yönlerinden biri kamyonun üstten beslemeli katener hatları (trolley hattı) üzerinden eş zamanlı olarak hem çalışıp hem de şarj olabilmesi oldu. Bu yapı sayesinde araç, operasyonel sürekliliği kesintiye uğratmadan enerji takviyesi alabiliyor ve böylece verimlilik kaybı yaşanmıyor.
Sistemin mühendislik tasarımında aracın yük kapasitesi, denge merkezi ve manevra kabiliyeti korunurken geleneksel dizel sistemlere kıyasla önemli bir mimari değişikliğe gidilmedi. Bu da kamyonun mevcut madencilik operasyonlarına entegre edilebilmesini sağladı.
Test süreci boyunca ise araç 4.000 kilometreden fazla yol kat etti ve 30.000 tondan fazla malzeme taşıdı. Ayrıca kamyonun ivmelenme performansında artış ve çalışma sırasında gürültü seviyesinde belirgin düşüş kaydedildi.
Hitachi Construction Machinery yetkilileri, elde edilen gerçek zamanlı verilerin sistemin büyük ölçekli madencilik operasyonlarında sürdürülebilir biçimde kullanılabileceğini doğruladığını belirtti.
Şirketin üst düzey yöneticilerinden Hiroshi Kanezawa, proje kapsamında First Quantum ile yürütülen iş birliğinin önemine dikkat çekerek, yeni marka vizyonlarının da bu tür yenilikçi çözümler üzerine kurulduğunu ifade etti. Kanezawa, 2027’de devreye alınması planlanan “LANDCROS” markasının “S” harfinin “çözüm” yaklaşımını temsil ettiğini belirterek, farklı enerji kaynaklarını entegre eden sistemlerin gelecekte madencilikte kritik rol oynayacağını dile getirdi.
Şirketin yol haritasında, bu teknolojinin 2027 mali yılında ticarileştirilmesi hedefleniyor.