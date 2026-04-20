384 tonluk elektrikli damperli kamyon sahaya indi

Tam Boyutta Gör Hitachi Construction Machinery, 384 tonluk tamamen batarya ile çalışan damperli kamyonunu Zambiya’daki Kansanshi Bakır Madeni’nde gerçekleştirdiği kapsamlı bir gösterimle sahaya çıkardı. Düzenlenen etkinlikte, dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 30 madencilik müşterisi yeni nesil aracın performansını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Kesinti olmadan çalışabiliyor

Gösterimin en dikkat çekici yönlerinden biri kamyonun üstten beslemeli katener hatları (trolley hattı) üzerinden eş zamanlı olarak hem çalışıp hem de şarj olabilmesi oldu. Bu yapı sayesinde araç, operasyonel sürekliliği kesintiye uğratmadan enerji takviyesi alabiliyor ve böylece verimlilik kaybı yaşanmıyor.

Sistemin mühendislik tasarımında aracın yük kapasitesi, denge merkezi ve manevra kabiliyeti korunurken geleneksel dizel sistemlere kıyasla önemli bir mimari değişikliğe gidilmedi. Bu da kamyonun mevcut madencilik operasyonlarına entegre edilebilmesini sağladı.

Tam Boyutta Gör Saha testlerinin en kritik çıktılarından biri de Zambiya’nın enerji altyapısına bağlı olarak elde edilen %92 oranında hidroelektrik üretim sayesinde operasyon sırasında “sıfır CO₂ emisyonu” sağlanması oldu.

Test süreci boyunca ise araç 4.000 kilometreden fazla yol kat etti ve 30.000 tondan fazla malzeme taşıdı. Ayrıca kamyonun ivmelenme performansında artış ve çalışma sırasında gürültü seviyesinde belirgin düşüş kaydedildi.

Yeni Alfa Romeo Tonale Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 2 gün önce eklendi

Hitachi Construction Machinery yetkilileri, elde edilen gerçek zamanlı verilerin sistemin büyük ölçekli madencilik operasyonlarında sürdürülebilir biçimde kullanılabileceğini doğruladığını belirtti.

Şirketin üst düzey yöneticilerinden Hiroshi Kanezawa, proje kapsamında First Quantum ile yürütülen iş birliğinin önemine dikkat çekerek, yeni marka vizyonlarının da bu tür yenilikçi çözümler üzerine kurulduğunu ifade etti. Kanezawa, 2027’de devreye alınması planlanan “LANDCROS” markasının “S” harfinin “çözüm” yaklaşımını temsil ettiğini belirterek, farklı enerji kaynaklarını entegre eden sistemlerin gelecekte madencilikte kritik rol oynayacağını dile getirdi.

Şirketin yol haritasında, bu teknolojinin 2027 mali yılında ticarileştirilmesi hedefleniyor.

