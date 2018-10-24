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3D Li-ion bataryalar farklı şekillerde basılabiliyor

Yakın gelecekte akıllı telefonlarda kullanılan bataryalar alan kullanımına göre istenen şekilde 3D yazıcılarla basılabilecek. Araştırmacılar temel problemleri çözmüş durumda.
6 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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3D Li-ion bataryalar farklı şekillerde basılabiliyor

Günümüzde inceliğe önem veren ve iyi bir kullanım süresi sunmak isteyen akıllı telefonların batarya konusunda çok çalışmaları gerekiyor. Belli bir şekil standardında elde edilen bataryalar bu nedenle bileşen yerleşimini de buna göre yapmayı zorunlu kılıyor.

Yeni bir dönem başlayabilir

Duke Üniversitesi araştırmacıları yeni geliştirdikleri 3D batarya teknolojisi sayesinde çığır açmayı planlıyor. Bu teknoloji ile herhangi bir şekilde 3D batarya basabilmek mümkün. Aslında 3D batarya baskıları bir süredir geliştiriliyor ancak önemli bir engel var.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Mix 3 modeli Snapdragon 855 ile gelebilir"

3D yazıcılar genelde poli laktik asit – PLA gibi polimerler kullanıyor. Bu polimerler iyonik iletkenler olmadığı için bataryaların basılmasını zorlaştırıyor. Duke Üniversitesi araştırmacıları ise PLA polimerine elektrolit çözelti ekleyerek bu sorunu aşmış. Ayrıca anot veya katot tarafına grafen veya karbon nanotüpler entegre ederek iletkenliği de artırmış.

Yapılan denemelerde 3D batarya ile desteklenmiş bir LED bileklik yaklaşık 60 saniye yanabiliyor. Bu oldukça önemli bir adım ancak şimdilik kapasite konusunda engeller aşılabilmiş değil. İlk örnekler ticari muadillere göre çok daha düşük kapasiteye sahip. Araştırmacılar kapasiteyi artırabilmek için basılabilir macun kullanmak gibi farklı projeler üzerinde çalışıyor.

3D basılmış batarya projesi geliştirilebilirse gelecekte trend teknolojilerden birisi haline gelebilir. Böylece hem ince hem de yüksek batarya kapasitesi sunan akıllı telefonların önü açılmış olur.

 

https://www.gizmochina.com/2018/10/23/3d-printed-lithium-ion-battery-will-allow-batteries-to-come-in-different-shapes/ Yorum Yaz
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RX 480 6 ay en beğenilen
Yav önce su bataryalarin kapasitesini arttirin. Sonra esnek yaparsiniz. Ulan 1cm^2 ye milyonlarca transistor sigdiriyorsunuz ama hayvan gibi telefona 10000mah batarya yapamiyorsunuz. Ulan islemciyi kamerayi gelistirmeyin butun paraya
Yav önce su bataryalarin kapasitesini arttirin. Sonra esnek yaparsiniz. Ulan 1cm^2 ye milyonlarca transistor sigdiriyorsunuz ama hayvan gibi telefona 10000mah ...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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burakdc 6 ay
Kameralar gelişti, pil gelişmedi diyen arkadaşlara soruyorum. Sizce kameralar gelişti mi? Adamlar dörtlü beşli kamera kombinasyonlarını deniyorlar. Bir tanesi geniş açı, bir tanesi zoomlu çekiyor diye var bu kameralar. Yani hareketli lens koyamıyorlar diye aynı kameradan bir tane daha koyup, onun lensini diğerinin laciverti yapıyorlar hepsi bu. Çekim sırasında tamamı kullanılmıyor. Derinlik için belki çift lens kullanılıyor olabilir ama oda sadece arka planı bulanık yapmak kadar çok saçma bir iş için kullanılıyor. Zaten "f" değeri düşük lenslerde kamerayı "PRO" modun da kullanarak tek kamera ile de aynı fotoğraf rahatlıkla çekilebilir. Öte yandan bu kameralar topluluğu, HTC evo 3d de bulunan kamera gibi gerçek 3d çekimde yapamıyor. Pil konusuna gelince bugünün şartlarında telefona 7-8k bayılan birisi her işini telefondan yapmak ister ama firmaların ellerindeki batarya teknolojisi ile ancak bu kadar oluyor. Bu iş aşağı yukarı her ay çıkan ütopik batarya haberlerinin; İsviçreli bilim adamlarının "Müjde kanseri yenmeyi başardık ilaçlar önümüzdeki 150 sene içinde piyasada olacak." haberine benziyor olduğu sürece bu işler hiç değişmeyecek.
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RX 480 6 ay en beğenilen
Yav önce su bataryalarin kapasitesini arttirin. Sonra esnek yaparsiniz. Ulan 1cm^2 ye milyonlarca transistor sigdiriyorsunuz ama hayvan gibi telefona 10000mah batarya yapamiyorsunuz. Ulan islemciyi kamerayi gelistirmeyin butun paraya
1 Yanıt Yanıtla +9
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sniper23 6 ay RX 480
Aslında 10k bataryalar var sadece kalınlar. Mesela benim Note 4'de kullandığım 11800 mAH batarya var.
Bataryalar, nanoteknolojiye benzemez. Bir sürü kimsayal durum var. Yani ne zaman havaya uçabileceğini kestiremediğin için mecburen çok fazla zaman harcaman gerekiyor.
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