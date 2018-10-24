3D Li-ion bataryalar farklı şekillerde basılabiliyor

Günümüzde inceliğe önem veren ve iyi bir kullanım süresi sunmak isteyen akıllı telefonların batarya konusunda çok çalışmaları gerekiyor. Belli bir şekil standardında elde edilen bataryalar bu nedenle bileşen yerleşimini de buna göre yapmayı zorunlu kılıyor.

Yeni bir dönem başlayabilir

Duke Üniversitesi araştırmacıları yeni geliştirdikleri 3D batarya teknolojisi sayesinde çığır açmayı planlıyor. Bu teknoloji ile herhangi bir şekilde 3D batarya basabilmek mümkün. Aslında 3D batarya baskıları bir süredir geliştiriliyor ancak önemli bir engel var.

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3D yazıcılar genelde poli laktik asit – PLA gibi polimerler kullanıyor. Bu polimerler iyonik iletkenler olmadığı için bataryaların basılmasını zorlaştırıyor. Duke Üniversitesi araştırmacıları ise PLA polimerine elektrolit çözelti ekleyerek bu sorunu aşmış. Ayrıca anot veya katot tarafına grafen veya karbon nanotüpler entegre ederek iletkenliği de artırmış.

Yapılan denemelerde 3D batarya ile desteklenmiş bir LED bileklik yaklaşık 60 saniye yanabiliyor. Bu oldukça önemli bir adım ancak şimdilik kapasite konusunda engeller aşılabilmiş değil. İlk örnekler ticari muadillere göre çok daha düşük kapasiteye sahip. Araştırmacılar kapasiteyi artırabilmek için basılabilir macun kullanmak gibi farklı projeler üzerinde çalışıyor.

3D basılmış batarya projesi geliştirilebilirse gelecekte trend teknolojilerden birisi haline gelebilir. Böylece hem ince hem de yüksek batarya kapasitesi sunan akıllı telefonların önü açılmış olur.