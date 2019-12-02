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    3D Yazıcı ve Servo Motorlar

    3D yazıcı ve servo motorlar, robotik projelerde sık tercih edilen, farklı amaç ve alanlara yönelik kullanılabilen elektronik ve mekanik ekipmanlardır. Robot teknolojilerinde sistem parçalarının....
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    Web Siteleri
    recep
    Haber Editörü
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    3D yazıcı ve servo motorlar, robotik projelerde sık tercih edilen, farklı amaç ve alanlara yönelik kullanılabilen elektronik ve mekanik ekipmanlardır. Robot teknolojilerinde sistem parçalarının tasarlanmasında kullanılan üç boyutlu yazıcılar ve bu sistemin hareket etmesinde devreye giren servo motorlar robot sisteminin oluşturulmasında ihtiyaç duyulan belli başlı araçlardandır. Biz de bu yazıda robot uygulamalarında sıkça kullanılan bu araçların işlevleri ve kullanım alanlarından bahsedeceğiz.

    3D Yazıcı

    3 boyutlu yazıcılar, dijital ortamda tasarlanmış herhangi bir modelin 3 boyutlu nesneler halinde basılmasını sağlayan cihazlardır. Bu cihazlar tasarımlarınızda robot platformları ve gövdelerini basarak kendi robotunuzu oluşturabileceğiniz anlaşılması ve kullanılması kolay baskı makineleridir. Çeşitli tasarımları ve farklı boyuttaki ürünleri basabilen 3 boyutlu yazıcılar; medikal, mühendislik, otomotiv, mimarlık ve dekorasyon alanlarında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Üretim yapılan pek çok alanda ihtiyaç duyulan 3D yazıcılar sayesinde gerek profesyonel çalışmalarınızda gerek bireysel uygulamalarınızda kullanmak istediğiniz birçok nesneyi üretebilirsiniz.
    https://www.robotsepeti.com/3d-yazici

    Servo Motorlar

    Servo motorlar; robot sisteminin hareket kontrolünü sağlayan parçalardır. Robotik sistemde mile bağlı çalışan servo motorlar, milin istediği açısal pozisyona ve yöne hareket edebilmesinin yanı sıra bulunduğu pozisyonu koruyabilmesi için de tasarlanmış, sık tercih edilen motor çeşitleridir. Hareket hızını hesaplayarak hızlı ve düzgün ilerlemeye olanak sağlayan servo motorları, sistemde meydana gelebilecek hataları geri beslemeli kontrol sistemi ile algılayarak denetlemekte ve düzenlemektedir. AC-DC Servo, Dijital-Analog Servo, Çekirdeksiz-Fırçasız Servo gibi farklı teknik özelliklere sahip birçok servo motor modelleri robot sisteminin daha işlevli hale gelmesine yardımcı olur. Robot teknolojisinin yanında ev aletleri, endüstriyel alanlar, hobi ve oyuncak çalışmalarında da kullanılan servo motorları; mekanizmaların sorunsuz bir şekilde çalışmasını kolaylaştıran ürünler olmaları nedeniyle kullanıcılar tarafından sıkça tercih edilmektedir.
    https://www.robotsepeti.com/servo-motor

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