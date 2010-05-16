3 SiM kartlı Nokia N97 Mini: O bir klon!

Telefon klonlamada rakip tanımayan Çinli üreticilerin yeni gözdesi, Nokia N97 Mini oldu. Nokla markası altında Finlandiyalı üreticinin güncel modellerini kopyalayan Çinlilerin, N97 Mini klonu, orjinal modele göre önemli bir farklılık içeriyor ve 3 SiM kart desteği ile birlikte geliyor.

Tasarım anlamında Nokia N97 Mini'nin birebir kopyası olan telefon, aynı anda 3 adet SiM kartın kullanımına olanak tanıyor ve bu açıdan bizimki üç farklı operatörün bulunduğu ülkeler hedef pazar olarak görülüyor. Teknik anlamda çok fazla bilgi olmasa da fiziksel tuş takımına ve dokunmatik ekrana sahip olan klon, donanım anlamında orjinal modelin gerisinde olabilir.

Uzakdoğu'da satışa sunulacak Nokia N97 Mini klonunun fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.