3 SiM kartlı Nokia N97 Mini: O bir klon!

Telefon klonlamada rakip tanımayan Çinli üreticilerin yeni gözdesi, Nokia N97 Mini oldu. Nokla markası altında Finlandiyalı üreticinin güncel modellerini kopyalayan Çinlilerin, N97 Mini klonu, orjinal modele göre önemli bir farklılık içeriyor ve 3 SiM kart desteği ile birlikte geliyor.
Tasarım anlamında Nokia N97 Mini'nin birebir kopyası olan telefon, aynı anda 3 adet SiM kartın kullanımına olanak tanıyor ve bu açıdan bizimki üç farklı operatörün bulunduğu ülkeler hedef pazar olarak görülüyor. Teknik anlamda çok fazla bilgi olmasa da fiziksel tuş takımına ve dokunmatik ekrana sahip olan klon, donanım anlamında orjinal modelin gerisinde olabilir.
Uzakdoğu'da satışa sunulacak Nokia N97 Mini klonunun fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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Sen ne dediğinin farkında mısın ????
Çin malı Atölye imalatı beş para etmez ürünlerle, gelişmiş teknoloji ürünü , dünya markası
ve profesyonel çalışmaların ürünü olan ürünlerin Çin'de ürettirilmesi olayını bir mi tutuyorsun ??
Saçmalama lütfen.
Samsung un modelleri var.
Büyük firmaların da korkusu daha çok açılacak davalar. Biliyorsunuz adamın üstüne çay dökülüyor niye üstünde sıcaktır yazmıyor diye dava açıp kazanıyor. Ya da teyze evine giren hırsızı korkutup düşmesine neden olduğu ve ayağını kırdığı için ceza alıp hırsınza tazminat ödüyor falan.
Yakında onlar da gelecek ama. Şu anda diğer kısımlara uğraşıyorlar.
bence boyle urunlerin cıkmasında etken her zaman ki gibi devlet. konuya el atıp mobil tarifelere bir azamı fiyat belirlese boyle telefon cıkmaz. o kadar cok tarife var ki aralarında kayboluyor insan. dolayısı ile herkesin 2-3 hattı oluyor.
İş adamları bu kadar hat kullanmazlar. Bizdeki gariban halk ancak ucuza konuşucam diye hepsinden alıp cebine koyuyor ama ne kadar zarar ettiğinin farkında olmuyor :)
+1
"aman ne harika suupiiirr very vandiful yaniii yok böyle bişi anlatabiliyommu gidip mağazında gecelemem lazım...2000-3000 evrumu bedava bedava "dersin...sanki amcalar çinde üretilmiyorda türk malı sanki...
Önce Türkçe yi öğrenelim.
Ondan sonra da önce bilgi edinelim sonra fikrimiz olsun.
Bu gün çin malları, talep gösteren halkımız sebebiyle bakın ne hale geldi.
hepsiburada.com/...
El insaf ya 422TL + KDV nedir yahu?
Apple a gıcık olanlardan biriyimdir. Ama yiğidi öldür hakkını yeme. Adamların yazılım desteği ve Apple store u var bir kere.
Çin mallarına firmware bile çıkmaz. Şimdi sen diyorsun paramız yok herkes sizin gibi zengin değil diyorsun. Genelde böyle bir savunma ile geliyor satıcılar ya da taraftarları. Ammaaaaaaaa.
Yazılım geliştirilemez. Program desteği tam anlamı ile sıfır.
Bu sebeple.
Wi-Fi vardır ama tarayıcısı bktan olduğu için hiçbir işine yaramaz. Belleği düşük olduğu için donar kalır. MSN programı ara ki bulasın. Bir İphone değildir ki mecburen siteler ona özel şablon program hazırlasın. Ya da bir Nokia değildir ki flash oynatsın. Bir hava durumu eklentisi bir e-mail gösterici ya da bir RSS takip eklentisi biraz zor olur bu cihazlara.
Ne oldu Wi-Fi gitti.
3G vardır da yoktur.
TV çekmez çekse de işine yaramaz cızırtılı cızırtılı. Vadafon 5TL ye adam gibi yayın veriyor onu kullan daha iyi.
Kamera 5800 ınkinden bile kötüdür.
Kendi çektiği resimde videoda bile sorun verir.
Servisleri KVK yı mumla aratacak derecede kötüdür. ( Düşün en kalitelisi GM nin servisi anamı ağlattı. )
Çoğu model hafıza kartı yakar.
Ve bunun üstüne derim ki. Siz zaten aynı kaliteyi daha ucuza yakalayamazsınız. İmkanın yoksa alma kardeşim hiç alma. 12 taksitle 500TL ye telefon alamayacak adam zaten kıt kanaat geçiniyordur ( Ayda 40TL. Çoğu öğrencinin bir aylık harçlığından daha az. ) senin neyine wi-fi 3G cepte televizyon. Bazıları kızabilir ama bu gerçek. Cebinde İPhone ama kontör yok, milletten kontör dileniyor. 400-500 liralık saat takıyor ama 8 senedir aynı pantalonu giyiyor. Bu kadar özenti olmaya gerek yok.
Lisede A1018 im vardı kardeşim. Hiç te utanmadım, gücenmedim. Millet te 3310 vardı. 3510i vardı. hatta 7650 ler bile geldi. Ben harçlık biriktirdim 3410 aldım. Ben eşitlik taraftarıyım, kimse dediklerimi büyüklük taslama falan sanmasın ama herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Ben de isterim bir bugattim olsun. 150 160 ekran LCD im olsun ama bunlar ancak istektir. Ayağımı yorganıma göre uzatıyorum.
Ama bu demek değil ki iyi işte ben de çin malı alıyorum. Çin malları bakın en kalitelisini aldım. GM. Arama işlevini bile doğru düzgün sağlayamadı. Bunlar yazdıkları özellikleri yapıyor olmaz. Yani siz 200 liraya bir İPhone değil renkli ekranlı bir 1100 almış olursunuz o kadar. İlk başta MP4 olarak bile fiyatlarını iyi diye düşünüyordum denemeden evvel çok önceleri. Ama değil öyle değil. Güya hesaplıya Piranha MP4 aldım ama o ne efendim. Ne adam gibi sitesi var ne yazılım. Video oynatmıyor olmaz böyle şey. Adı MP4 sadece.
Yani çin malı alacağınıza hiç almayın. İkinci el alın biraz daha biriktirin daha iyi. Çin malı almak = parayı çöpe atmak. Burada lanlar geliyor yok işte denenler yalan ben çok memnunum. Yarısı satıcılar bunları diyenlerin. Kalan yarısı da yeni almış olanlar ama bilmiyorlar ki ellerinde patlayacak o mal. Neymiş garantiliymiş. Tabi canım tabi garanti vardır emin ol. Nokia ve Genpa bile onaramadıkları cihazın parasını 6 ay sonra vermiş THH zoruyla. Sen bekle ki alırsın o parayı netcell den.
Tekrar ediyorum. Çin malı alacağına hiç alma. Zira siz sanıyorsunuz ki kara geçtim. Ama o özelliklerin hiçbirini adam gibi kullanamayacaksınız o yüzden de size 200 liraya sadece arama yapan hatta bazılarında onu bile yapmayan bir cihaz satmış olacaklar.
SAR değerleri belli değil Mümkün değil ki o cihazların SAr oranı 1 in altında olsun. Kim inanır efendim. Milyar dolarlık şirketler, tek sim kart, TV özelliği bile yok ama SAR 1 in üstünde. Ama diğer yanda çin malı. adam 20 bin lik sermaye ile ürettirmiş. TV özelliği var çift hatlı ( o da SAR a büyük bir katkı demek ki şarjı ne kadar çabuk bitirdiği de buna bir örnektir. ) ve SAR 0,5. Tabi tabi tabi öyledir. Nokia veya diğer firmalar. Davalardan korktuğu için gerçek değerin bile biraz üstünü verebilirler.
Ama bunlar Nokla Nokta Nokya Nadya Gigabox HyperTele Weto Meto Ali Hasan Mehmet Nuri Hasan Yeter Dur Artık gibi isimler ile sürekli karşımıza çıkar. Niye bu kadar marka var sanıyorsunuz. Devlet birini yasaklıyor adı değişiyor ayn telefon gene piyasada. Adamların korktuğu bir şey yok ki. Milleti keklemek için SAR ı 0 bile yazarlar ama bizim millet o kadar mal olmadığı için 0,5 falan yazıyorlar ki inandırıcı olsun. Ama ilk okul matematiği olan herkes anlar bu hesabı. Mümkün değil. Mümkün ise bile o telefonnun ne konuşma özelliği ne TV ne Radyo ne de Bluetooth özellği çalışıyordur.
O telefonların tek derdi SAR da değil. Üretildikleri malzeme bile zehirlidir. Gidin bir labaratuvarda test ettirin. Adam bunu nereden aldınız yerleşim yerinize yakın bir yerde Nükleer bir kaza mı oldu falan derler herhalde. Çin malı bisikletler. Haberini de gördüm ama bizzat kendim de yaşadım. Çin malı bisiklet. 3-4 ayda durduğu yerde resmen tereyağı gibi eridi.
Gene Kanuni motor aldık. Ben çok beğenmiştim. Dedim ya hepsi yalanmış denilenlerin. Ama sonradan çıktı foyası orataya. İki kere motor bloğu yerinden fırladı. Allahtan kardeşime gelmedi. Ulan hepsini geçtim. O Gaz mandalı var ya. Hani bisikletlerdeki fren sıkacağı gibi olan. İşte onların kablo ile birleşme yeri bile teneke ya. Ya kardeşim sen o kadar küçük bir şeyi altın kaplama bilşe yapsan maliyeti en fazla 10 lira artar be. Kaldı ki çelik yapsa en fazla 1TL artar masraf. Bu kadar da maldan çalma olmaz. Sırf o parçanın resmen erimesi sebebi ile kaç kere servise gitti. Sen bu kadar hayati önemli olan tehlikeli bir araçta böyle kalitesiz malzeme kullanan adamların telefon gibi daha az fiziki zararlı cihazda daha iyi mal kullanacağını sanıyorsan sanmaya devam et.
Zaten uzadı daha fazla uzatmaya gerek yok. Anlamak isteyen zaten şimdiye anlar.
Hava atmak için İPhone alınıyor ise. Bu haydi haydi alınır.
Artık alana aptal derim ben açıkçası. Hala da savunuluyor.
Ya bir şey değil. Hani böyle garantililer falan var ya onlar da berbat. Adam gibi bir yazılım olsa o da yok. Hepsi birbirinin kopyası.
Bir de gene başka başlıkta biri işte çin malları kalite kalite değişiyor demiş. O kısım doğru. Ama bir sitede gösterilmiş işte çin malı kaliteliler ile diğer ünlü markalar. Ünlü markaların modellerinde SAR değeri 1 e yaklaşıyor çoğu SE modelinde ise 1 in üstünde. Bu bilgiler doğru. Ama çin mallarında SAR oranı 0,2 0,1 olarak verilmiş. Külliyen yalan ya. Telefonda TV özelliği var, W,-Fi var, Bluetooth var, çift hatlı, tarasım kapaklı ya da sürgülü değil ve Sar 0,2 öyle mi. O ancak 0,2Gigawatt falan dır.
SAR değerini ünlü markalar tüm kablosuz özellikler açıkken maksimum değere göre verir. Yani Wi-Fi, GPS, BT, Şebeke Araması, 3G, TV vb.
Çin malları sadece taşıdığı çift hat anteni ile bile 0,2Sar oranını fazlası ile geçer.