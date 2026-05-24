3D baskılı bakır soğutma, veri merkezlerini dönüştürebilir

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ sistemlerinin hızla büyümesiyle birlikte veri merkezlerinin enerji ihtiyacı da benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı. 2025 yılı itibarıyla dünya genelindeki veri merkezlerinin toplam elektrik tüketiminin 485 TWh seviyesine çıktığı belirtilirken, bunun yaklaşık yüzde 30’unun yalnızca soğutma sistemleri için harcandığı hesaplanıyor. Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni 3D baskılı bakır soğutma teknolojisi ise bu tabloyu değiştirebilecek potansiyele sahip. Araştırma ekibi, optimize edilmiş sıvı soğutma sistemlerinin veri merkezlerindeki soğutma kaynaklı enerji kullanımını yüzde 30 seviyesinden yaklaşık yüzde 1,1’e kadar indirebileceğini öne sürüyor.

Topoloji optimizasyonlu bakır plakalar klasik soğutmayı geride bırakıyor

Modern veri merkezlerinde kullanılan işlemciler artık yalnızca yüksek performans üretmekle kalmıyor, aynı zamanda ciddi miktarda ısı ortaya çıkarıyor. Özellikle yapay zekâ hızlandırıcıları, klasik hava soğutma çözümlerinin sınırlarını zorlayan bir yoğunlukta çalışıyor. NVIDIA GB200 gibi yeni nesil işlemcilerin 1200 watt güç tüketmesi, aynı seviyede ısı üretmeleri anlamına geliyor. Bu durum, veri merkezlerinde enerji tüketiminin önemli bölümünün doğrudan hesaplamaya değil oluşan ısının uzaklaştırılmasına gitmesine neden oluyor.

Araştırmacıların geliştirdiği sistem, doğrudan çip soğutma yaklaşımını daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Geleneksel sıvı soğutma plakalarında genellikle üretim kolaylığı ön planda tutulurken, yeni yöntemde matematiksel optimizasyon algoritmaları kullanılarak çok daha karmaşık mikro kanal geometrileri oluşturuluyor. Bu yapıların temel amacı, çipten alınan ısıyı maksimum seviyede sıvıya aktarırken pompalama için gereken enerjiyi minimum seviyeye çekmek. Günlük hayatta bir otomobil radyatörünün motor sıcaklığını dengelemesine benzer şekilde çalışan sistem, mikro ölçekte çok daha hassas bir termal yönetim gerçekleştiriyor.

Bu yeni yaklaşımın en dikkat çekici yönlerinden biri ise kullanılan üretim yöntemi oldu. Araştırma ekibi, elektrokimyasal eklemeli üretim yani ECAM adı verilen gelişmiş bir 3D baskı tekniği tercih etti. Geleneksel üretim yöntemleriyle işlenmesi zor olan saf bakır, yüksek ısı iletkenliği sayesinde termal sistemlerde uzun süredir tercih edilen bir malzeme olarak biliniyor. Ancak bakırın karmaşık geometrilerde üretimi ciddi mühendislik sorunları yaratıyordu. ECAM yöntemi sayesinde araştırmacılar, insan saçından daha ince olan 30 ila 50 mikrometre aralığında detaylara sahip bakır yapılar üretmeyi başardı.

Mars’a yolculuk kısalabilir: NASA’nın mega motoru testte 1 hf. önce eklendi

Elde edilen sonuçlar, mevcut sıvı soğutma sistemlerine göre kayda değer gelişmeler ortaya koyuyor. Optimize edilmiş bakır soğutma plakalarının, geleneksel modellere kıyasla yüzde 32’ye kadar daha iyi termal performans sunduğu belirtiliyor. Bunun yanında sistem içindeki basınç düşüşünün yüzde 68 oranında azalması, sıvının dolaştırılması için gereken pompalama enerjisinin ciddi biçimde düşmesini sağlıyor.

Yapay zekâ veri merkezlerinin ulaştığı ölçek düşünüldüğünde bu tür verimlilik artışları doğrudan küresel enerji tüketimine etki edebilir. xAI’nin Colossus 1 veri merkezi gibi yüz binlerce GPU barındıran tesislerde oluşan ısı miktarı artık geleneksel yöntemlerle yönetilmesi zor seviyelere ulaşıyor. Araştırmacılar, klasik hava soğutmalı 1 GW ölçekli bir veri merkezinin yalnızca soğutma altyapısı için yaklaşık 550 MW ek güç gerektirebildiğini belirtiyor. Yeni nesil optimize edilmiş sıvı soğutma yaklaşımında ise bu ihtiyacın yaklaşık 11 MW seviyesine kadar düşebileceği hesaplanıyor.

Araştırmanın dikkat çeken taraflarından biri de teknolojinin yalnızca veri merkezleriyle sınırlı görülmemesi oldu. Ekip, geliştirdikleri topoloji optimizasyonu ve üretim yaklaşımının farklı elektronik sistemlere, güç elektroniğine ve yüksek yoğunluklu endüstriyel uygulamalara da uyarlanabileceğini düşünüyor. Özellikle yapay zekâ işlem yüklerinin artmaya devam ettiği bir dönemde, enerji tüketimini düşüren her yeni teknoloji sektörde rekabet avantajı yaratma potansiyeli taşıyor. Eğer bu sistemler gerçek hiper ölçekli veri merkezlerinde de laboratuvar sonuçlarına yakın performans gösterebilirse önümüzdeki yıllarda veri merkezi tasarımlarında hava soğutmadan sıvı tabanlı bakır mikro kanal mimarilerine doğru hızlanan bir geçiş yaşanabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

3D baskılı bakır soğutma, veri merkezlerini dönüştürebilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: