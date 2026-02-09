Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    3D baskıyla üretilen robotlar için devrimsel gelişme

    Bilim insanları, yumuşak robotların hareket kabiliyetini doğrudan malzemenin içine işleyen yeni bir 3D baskı tekniği geliştirdi. Yöntem, karmaşık montaj süreçlerini ortadan kaldırıyor.

    3D baskıyla üretilen robotlar için devrimsel gelişme Tam Boyutta Gör
    Harvard Üniversitesi'nden mühendisler, yumuşak robotların en büyük sorunlarından biri olan kontrollü ve öngörülebilir hareket problemini aşan yeni bir 3D baskı tekniği geliştirdi. Advanced Materials dergisinde yayımlanan çalışmada, robotların bükülme, dönme ve kavrama gibi hareketleri sonradan eklenen mekanizmalarla değil, doğrudan malzemenin içine gömülü şekilde üretiliyor.

    Karmaşık montaj süreçlerini ortadan kaldırıyor

    Geleneksel yumuşak robot üretimi; kalıplama, döküm, katman birleştirme ve sızdırmazlık gibi zaman alan aşamalara dayanıyor. Harvard ekibinin geliştirdiği yöntem ise bu süreci tek adımlı bir 3D baskı işlemine indiriyor. "Döner çok malzemeli 3D baskı" olarak tanımlanan teknikte, tek bir döner nozul üzerinden birden fazla malzeme aynı anda basılıyor. Nozulun sürekli dönmesi sayesinde, filamentin iç yapısı hassas biçimde kontrol ediliyor.

    Bu süreçte dış katmanda dayanıklı bir poliüretan kabuk oluşturulurken, iç kısımda geçici olarak jel benzeri bir polimer (poloksamer) kullanılıyor. Baskı tamamlandıktan sonra bu jel yıkanarak uzaklaştırılıyor ve geride, önceden hesaplanmış geometrilere sahip içi boş kanallar kalıyor. Bu kanallar, basınçlı hava veya sıvı verildiğinde robotun hangi yönde, ne kadar ve nasıl hareket edeceğini belirleyen programlanabilir kaslar gibi çalışıyor.

    3D baskıyla üretilen robotlar için devrimsel gelişme Tam Boyutta Gör
    Araştırmanın dikkat çekici yönlerinden biri, hareket mantığının yazılım ya da ek donanım yerine doğrudan geometriyle kodlanması. Filamentin içindeki helisel yapıların yönü ve açısı değiştirilerek, aynı baskı sürecinde farklı hareket tepkileri elde edilebiliyor. Çalışmada yer alan örneklerde, hava verildiğinde çiçek gibi açılan spiral bir aktüatör ve nesneleri kavrayabilen eklemli bir tutucu üretilmiş durumda. Her iki yapı da tek parça ve kesintisiz baskı yoluyla oluşturuldu.

    Araştırmacılara göre bu yaklaşım, yumuşak robot tasarımında köklü bir değişimi temsil ediyor. Daha önce günler süren montaj süreçleri, yalnızca baskı parametrelerinin ayarlanmasıyla saatler içinde yeniden tasarlanabiliyor. Üstelik mevcut 3D yazıcılarda donanımsal bir değişiklik gerektirmiyor.

    Tekniğin potansiyel kullanım alanları endüstriyel robotik ile sınırlı değil. İnsan dokusuna uyum sağlayabilen cerrahi aletler, vücuda daha iyi oturan giyilebilir destek sistemleri ve kırılgan parçaları zarar vermeden taşıyabilen üretim hatları da bunlar arasında. Araştırma ekibi, bu yöntemle hareketin sonradan eklenen bir özellik olmaktan çıkıp, doğrudan üretim aşamasında tanımlanan temel bir fonksiyon hâline geldiğini vurguluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sirius açık kanallar izle kabız değilim ama tuvaletimi yapamıyorum de dietrich kombi yorumları kz1 çarpma nedir fatura üst sınırı nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    DELL 15.6&quot; VOSTO 3530
    DELL 15.6" VOSTO 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum