3 boyutlu Güneş kuleleri daha az yer kaplıyor, daha fazla enerji üretiyor

Geleneksel güneş tarlalarında paneller genellikle yatay olarak yerleştirildiği için bolca yer kaplar. Janta Power'ın tasarladığı 3 boyutlu (3D) güneş kuleleri ise dikey olarak yerleştirilebildikleri için aynı alana çok daha fazla panel sığdırılabilmesine olanak tanıyor.
Güneş’in hareketine göre dönüyor
Bu kulelerin en önemli özelliği ise, Güneş'in hareketini otomatik olarak takip edebilmesi. Böylece gün boyunca farklı açılardan gelen ışığı toplayarak enerji üretimini maksimum düzeyde tutuyor. Bu sistemler, geleneksel panellere kıyasla %50 daha fazla enerji üretirken, onların kapladığı alanın yalnızca üçte birini kaplıyor.
Janta Power'ın geliştirdiği bu teknolojinin pilot projeleri, Münih ve Dallas'taki uluslararası havalimanları gibi yüksek profilli ve kritik lokasyonlarda başarıyla hayata geçirilmiş durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
amazon kod alabilir miyim
hopp
20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)
amazzon
kod
kod gönderir misiniz?
Kod kaldı mı 😁
Kod
kod alabilirmiyiz
güzel kampanya
kod alabilir miyiz?
Merhaba kod alabilir miyim?
silinsin lütfen...
kod pls
merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi
kod alabilirmiyim varsa
kod alabilir miyim?
Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim
selam kaldı mı :)
kod var mı