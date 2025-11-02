3 boyutlu Güneş kuleleri daha az yer kaplıyor, daha fazla enerji üretiyor

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Güneş enerjisi sektörü, daha fazla enerji üreten ve daha az yer kaplayan dikey kuleler sayesinde önemli bir dönüm noktasına ulaşabilir. Teksas merkezli Janta Power şirketi, hem enerji üretimini artıran, hem de geleneksel güneş enerjisi çiftliklerinin en büyük kısıtlamalarından biri olan alan sorununa çözüm getiren bir teknoloji geliştirdi.

Geleneksel güneş tarlalarında paneller genellikle yatay olarak yerleştirildiği için bolca yer kaplar. Janta Power'ın tasarladığı 3 boyutlu (3D) güneş kuleleri ise dikey olarak yerleştirilebildikleri için aynı alana çok daha fazla panel sığdırılabilmesine olanak tanıyor.

Güneş’in hareketine göre dönüyor

Bu kulelerin en önemli özelliği ise, Güneş'in hareketini otomatik olarak takip edebilmesi. Böylece gün boyunca farklı açılardan gelen ışığı toplayarak enerji üretimini maksimum düzeyde tutuyor. Bu sistemler, geleneksel panellere kıyasla %50 daha fazla enerji üretirken, onların kapladığı alanın yalnızca üçte birini kaplıyor.

Tam Boyutta Gör Teknik verilere göre kuleler yaklaşık %32'lik bir kapasite faktörüne ulaşabilmekte. Standart sistemlerde bu oran yüzde 22 civarında. Ayrıca üretilen elektriğin maliyeti kilovatsaat başına sadece 0.05 dolar, yani küresel ortalamanın yaklaşık üçte biri. Dayanıklılık açısından da iddialı olan bu kuleler, saatte 270 kilometre hızındaki rüzgarlara bile dayanabiliyor.

Janta Power'ın geliştirdiği bu teknolojinin pilot projeleri, Münih ve Dallas'taki uluslararası havalimanları gibi yüksek profilli ve kritik lokasyonlarda başarıyla hayata geçirilmiş durumda.

