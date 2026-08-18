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    3D yazıcıyla kriyojenik roket motoru üretildi: İşte ilk ateşleme anları

    Hindistanlı girişim Othisis, 3D yazıcıyla ürettiği 5 kN gücündeki kriyojenik roket motorunu ilk kez başarıyla ateşledi. Motorda yakıt olarak metan ve sıvı oksijen kullanıyor.

    3D yazıcıyla kriyojenik roket motoru üretildi: İşte ilk ateşleme Tam Boyutta Gör

    Hindistan merkezli girişim Othisis, 3D yazıcıyla ürettiği roket motorunu başarıyla ateşledi. Şirket, daha önceki başarısız denemelerin ardından 5 kN itki gücündeki motorla ilk başarılı statik ateşleme testini yaptı.

    3D baskıyla üretildi

    Motor, Seçici Lazer Ergitme (SLM) adı verilen bir 3D baskı yöntemiyle üretildi. Bu yöntemde metal tozu çok ince katmanlar halinde seriliyor. Lazer ise belirlenen bölgelerdeki tozu eritiyor.

    Üretim platformu her işlemden sonra çok küçük bir miktar aşağı iniyor. Ardından yeni bir toz katmanı ekleniyor. Bu işlem parça tamamlanana kadar sürüyor. SLM yöntemiyle yaklaşık 0,05-0,06 mm kalınlığında katmanlar oluşturulabiliyor. Bu teknoloji, normal 3D yazıcıların kullanamadığı metal ve alaşımlarla üretim yapılmasına imkan veriyor.

    Othisis'in motoru ise 5 kN itki gücüne sahip tamamen kriyojenik bir tasarım. Yakıt olarak sıvı oksijen (LOX) ve metan kullanılıyor. Bu yakıtların sıvı kalması için çok düşük sıcaklıklarda tutulması gerekiyor.

    Şirket, motoru gelecekte dikey kalkış ve iniş yapabilen yeniden kullanılabilir roketlerde kullanmak istiyor. Tasarımda yakıtın düşük sıcaklığından yararlanarak motoru soğutan bir sistem bulunuyor. Metan ve sıvı oksijenin bir başka avantajı ise bunların teorik olarak karbondioksit ve sudan üretilebilmesi.

    Yanma performansı daha güçlü

    3D yazıcıyla kriyojenik roket motoru üretildi: İşte ilk ateşleme Tam Boyutta Gör

    Bununla birlikte motor, yaygın olarak kullanılan kerosen ve sıvı oksijen sistemlerine kıyasla daha güçlü bir yanma performansı sağlayabiliyor. Yanma sonrasında çok az artık bırakılması da motorun bakım ihtiyacını azaltarak yeniden uçuşlar arasındaki hazırlık süresinin kısaltılmasına yardımcı olabilir.

    Sistemin avantajları kadar önemli de bir dezavantajı bulunuyor. Metan ve oksijenin yoğunluğunun düşük olması nedeniyle benzer sınıftaki sistemlerle aynı miktarda yakıtı depolamak için daha büyük tanklara ihtiyaç duyuluyor. Çok düşük sıcaklıklar gerektiği için de depolama aşaması daha karmaşık hale geliyor.

    Othisis, henüz resmi olarak yaklaşık iki yıldır faaliyet göstermesine rağmen şirket, uzaya yük taşımak için bazı mutabakat anlaşmaları (MoU) imzaladı.

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