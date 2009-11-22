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3DVision destekli ilk dizüstü bilgisayar satışa sunuluyor: Asus G51j

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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3DVision destekli ilk dizüstü bilgisayar satışa sunuluyor: Asus G51j
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Asus dünyanın ilk 3DVision destekli oyuncu notebook'unu pazarana sunuyor. Firma mobil oyuncular için R.O.G serisi altında hazırladığı G51j kod adlı yeni dizüstü bilgisayarın yaygın satışı başlıyor. Nvidia tarafından yapılan açıklamada Aralık başı gibi kullanıcıların beğenisine sunulacağı belirtilen yüksek performanslı yeni dizüstü bilgisayar, 120Hz tazeleme hızını destekleyen 15.6-inç LED backlit ekrana sahip.Clarksfield kod adlı yeni nesil Intel platformunu temel alan ve Nehalem tabanlı Core i7 720QM işlemcisini kullanan sistem, 4GB bellek ve 500GB kapasiteli çift disk ile donatılabiliyor.

Ekran kartı olarak Nvidia'nın 1GB bellekli GeForce GTX 260M modeline yer verilen dizüstü bilgisayarın, Nvidia'nın 3DVision kitiyle daha gerçekçi oyun deneyimi sunacağı belirtiliyor. Yeni nesil Asus anakartlarda sık sık karşımıza çıkan ExpressGate teknolojisiyle kullanıcıların "anında hazır" Linux işletim sistemi üzerinden, Windows ortamını beklemeden sadece birkaç saniye içerisinde Linux tabanlı özel ortam ile "online" olabilmesi de dizüstü bilgisayarın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. 2 Megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, Gigabit Ethernet, WiFi ve Bluetooth gibi özelliklere de sahip. Daha gelişmiş oyun deneyimi için arka aydınlatmalı özel tuş takımına ve ltec Lansing üretimi hoparlörlere sahip olan dizüstü bilgisayar, Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemiyle geliyor.

395 x 277 x 44 mm boyutlarında ve 3.5 Kg ağırlığında olan Asus G51j, 6 hücreli pil kullanıyor ve eSATA / HDMI portu gibi detaylarla birlikte geliyor. Asus, 3DVision destekli ilk dizüstü bilgisayarı, Kuzey Amerika pazarında, 1700$ olarak belirlenen başlangıç fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuyor.


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mert847 8 yıl
Ge Force GTX 260m biraz az gibi geldi ekran kartı olarak siz ne düşünüyorsunuz?
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PROOF# 8 yıl
hocam koonunun acıldıgı tarihe bak 2009 düşük olması normal 2011 deyiz sanırım :D
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edim_king 9 yıl
valla hayırlısı fakat dha ince ayrıntı bilgi yokmu ekran 18.4 fullhd olabilirdi mesela bu sekılde bie makıne ucar:D
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