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3G destekli iPad, 30 Nisan'da satışa sunuluyor

9 yıl
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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3 Nisan'da satışa sunulduktan sonra 1 hafta içersinde 500,000'den fazla Wi-Fi'lı iPad'den sonra 3G+Wi-Fi'lı iPad'de 30 Nisan'da kullanıcıyla buluşuyor. Apple'ın yaptığı basın açıklamasına göre iPad'in 3G+Wi-Fi'lı modeli 30 Nisan yerel saatle 17:00'de 220'den fazla Apple Store'da satışa sunulacak. 12 Mart'tan itibaren çevrimiçi Apple Store'dan 3G+Wi-Fi destekli iPad satın alan teknoloji severlerde cihazlarına 30 Nisan'da kavuşacak.

30 Nisan'da satışa sunulacak Wi-Fi ve 3G destekli iPad'lerin satış fiyatları şu şekilde;

  • 16GB; $629
  • 32GB; $729
  • 64GB; $829

<a href="http://www.apple.com/pr/library/2010/04/20ipad.html"><strong>Basın Açıklaması</strong></a> Yorum Yaz
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ayzer 9 yıl
3g ye +130$ vaybe demek 3$lık parça elmanın elinde bu fiyata oluyor..yuh be
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saidtezel 9 yıl
130$'a 3G'nin yaninda GPS ozelliginin de gelecegini goz onune alirsak bence abarti bi fark degil. cunku gps ve 3g direk uzun yolculuk yapanlarin isine gelicek. fakat benim anlamadigim su micro sim olayi. internette normal sim'i micro'ya donusturme islemi anlatilmis ama diyelim ki ben vinn'imdaki sim kardini bu sekilde micro yaptim. tekrar vinn'a takmak istesem nasi olucak? :)
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ayzer 9 yıl
Wi-Fi ve 3G katılmış ipad pahalıya satılıyor.birde hiç fiyatını artırmaz diyenlere duyrulur
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Bluepower 9 yıl
bir 3G zamazingosu için 150 dolar fark,birde ipad'e apple ın en ucuz ürünü diyorlardı
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Tube Screamer 9 yıl
Forumda bir arkadaş'tan öğrendiğim bir program sayesinde symbianlı imzamdaki teli wifi host olarak kullanarak ipad'i nete 3G hızı ile bağlıyorum...nete sorunsuz giriyorum. Programın adı: joikuspot

3G'li ipad'e ne gerek.....


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Shady 9 yıl
@Sylargray
7 Mayıs tarihi, iPad 3G+Wi-Fi'ı 19 Nisan'dan sonra internet üzerinden satın alan kullanıcılara Apple'ın cihazları kargolama tarihi. Yani mağazalardaki satışlarda erteleme söz konusu değil. Aynen iPad'in Wi-Fi'lı modelinde yaptığı gibi Apple bu sayede mağazalar için yeterli stok depolamış oluyor.
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Sylargray 9 yıl
@Shady

Anladım. Bilgilendirme için teşekkürler
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SerhanUygur 9 yıl
Fiyatlar Uçmuş!!!!!!
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ulwi 9 yıl
zaten böyleydi fiyatlar, dikkatinizi çekerim bu 3g model , sadece wifi olan modeller yine 499 599 699 dolar olarak fiyatlandırılıyor.
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Batuist 9 yıl
ipad için biraz erken bir durum gibi gözüküyor.. yinede alacaklara şimdiden hayırlı olsun...
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