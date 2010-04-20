3G destekli iPad, 30 Nisan'da satışa sunuluyor

Haber Editörü
3 Nisan'da satışa sunulduktan sonra 1 hafta içersinde 500,000'den fazla Wi-Fi'lı iPad'den sonra 3G+Wi-Fi'lı iPad'de 30 Nisan'da kullanıcıyla buluşuyor. Apple'ın yaptığı basın açıklamasına göre iPad'in 3G+Wi-Fi'lı modeli 30 Nisan yerel saatle 17:00'de 220'den fazla Apple Store'da satışa sunulacak. 12 Mart'tan itibaren çevrimiçi Apple Store'dan 3G+Wi-Fi destekli iPad satın alan teknoloji severlerde cihazlarına 30 Nisan'da kavuşacak.
30 Nisan'da satışa sunulacak Wi-Fi ve 3G destekli iPad'lerin satış fiyatları şu şekilde;
- 16GB; $629
- 32GB; $729
- 64GB; $829
<a href="http://www.apple.com/pr/library/2010/04/20ipad.html"><strong>Basın Açıklaması</strong></a> Yorum Yaz Paylaş Tweetle
3G'li ipad'e ne gerek.....
7 Mayıs tarihi, iPad 3G+Wi-Fi'ı 19 Nisan'dan sonra internet üzerinden satın alan kullanıcılara Apple'ın cihazları kargolama tarihi. Yani mağazalardaki satışlarda erteleme söz konusu değil. Aynen iPad'in Wi-Fi'lı modelinde yaptığı gibi Apple bu sayede mağazalar için yeterli stok depolamış oluyor.
Anladım. Bilgilendirme için teşekkürler