Gizemli 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı Dünya’ya en yakın noktadan geçti: Geri dönmeyecek

Tam Boyutta Gör Güneş Sistemi’ne yıldızlararası uzaydan gelen 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, Dünya’ya en yakın geçişini yaparak gözlemcilerine veda ediyor. Bilim insanlarına benzersiz veriler sunan bu nadir ziyaretçi, artık Güneş Sistemi’nin dış bölgelerine doğru ilerliyor ve ardından Samanyolu’ndaki uzun yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek.

270 milyon kilometre yaklaştı

NASA’nın ATLAS ağı tarafından 1 Temmuz 2025 tarihinde keşfedilen 3I/ATLAS, 19 Aralık Cuma günü Dünya’ya en yakın konumuna ulaştı. Kuyruklu yıldız, TSİ 11:30 itibarıyla gezegenimize yaklaşık 270 milyon kilometre mesafeden geçti. Bu yakınlaşma, gökbilimcilere Güneş Sistemi dışından gelen bir cismin yapısını ve davranışlarını ayrıntılı biçimde inceleme fırsatı sundu.

Tam Boyutta Gör Bu geçişin ardından 3I/ATLAS, Güneş’in çekim alanından uzaklaşarak yeniden dış Güneş Sistemi’ne yöneldi. Zamanla Güneş Sistemi’ni tamamen terk edecek olan kuyruklu yıldız, Samanyolu içinde yıldızlararası yolculuğunu sürdürecek. 3I/ATLAS, şimdiye kadar Güneş Sistemi’nden geçtiği doğrulanan yalnızca üçüncü yıldızlararası cisim olma özelliğini taşıyor. Daha önce bu kategoriye giren tek örnekler, 2017’de keşfedilen 1I/‘Oumuamua ve 2019’da gözlemlenen 2I/Borisov olmuştu.

3I/ATLAS, yörüngesi nedeniyle bir daha Güneş Sistemi’ne dönmeyecek. Bu durum, daha önce gözlemlenen 1I/‘Oumuamua ve 2I/Borisov için de geçerliydi.

7 milyar yıl yaşında olabilir

Yörünge analizleri 3I/ATLAS’ın kökeninin Güneş Sistemi dışında, Samanyolu’nun çok daha eski bir bölgesine dayandığını gösteriyor. Araştırmalara göre bu kuyruklu yıldız, Güneş’in de içinde bulunduğu “ince disk” yerine, Samanyolu’nun daha erken dönemde oluşmuş olan “kalın disk” yapısından geliyor. Bu durum, 3I/ATLAS’ın yaşının yaklaşık 7 milyar yıla kadar ulaşabileceğine işaret ediyor. Bu da onu, bilinen en yaşlı kuyruklu yıldız adaylarından biri haline getiriyor. Bilindiği üzere sistemimiz 4.5 milyar yıl yaşında ve burada bulunan kuyruklu yıldız ve asteroitler de en fazla bu yaşta olabiliyor. Dolayısıyla 3I/ATLAS, bilim dünyasına benzersiz bilgiler verebilir.

Tam Boyutta Gör Öte yandan 3I/ATLAS, Güneş’e en yakın noktası olan 29 Ekim’deki günberi (perihelion) geçişi sırasında da bilim insanlarını şaşırttı. Kuyruklu yıldız, beklenenden çok daha hızlı ve güçlü biçimde parlaklık kazandı. Normalde kuyruklu yıldızlar Güneş’e yaklaştıkça, çekirdeklerindeki buzların ısınarak doğrudan gaz haline geçmesiyle parlaklaşır. bu süreç, kuyruklu yıldızın etrafındaki koma ve karakteristik kuyruğun oluşmasına neden olur. Ancak 3I/ATLAS’taki parlaklık artışı, alışılmışın belirgin biçimde üzerindeydi.

Bu olağan dışı davranış, STEREO-A ve STEREO-B uzay araçları, Güneş’i izleyen SOHO gözlemevi ve GOES-19 meteoroloji uydusu tarafından kaydedildi. Lowell Gözlemevi’nden Qicheng Zhang ve ABD Deniz Araştırma Laboratuvarı’ndan astrofizikçi Karl Battams, yayımladıkları çalışmada bu hızlı parlaklık artışının nedeninin henüz netleşmediğini belirtiyor.

Her ne kadar 3I/ATLAS artık Güneş Sistemi’nden ayrılma sürecine girmiş olsa da, bu kısa ziyaret sırasında toplanan veriler bilim dünyasında uzun süre değerlendirilmeye devam edecek. Elde edilen bulgular yalnızca kuyruklu yıldızların değil, Güneş dışındaki yıldız sistemlerinde gezegen ve asteroitlerin nasıl oluştuğuna dair daha kapsamlı bir tablo çizilmesine katkı sağlayacak.

