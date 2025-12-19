Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Gizemli 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı Dünya’ya en yakın noktadan geçti: Geri dönmeyecek

    Yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS, Dünya’ya en yakın geçişinin ardından Güneş Sistemi’ni terk ediyor. Bilim için eşsiz veriler bırakan cisim, Samanyolu’ndaki yolculuğunu sürdürecek.

    3I/ATLAS kuyruklu yıldızı Dünya’ya en yakın noktadan geçti Tam Boyutta Gör
    Güneş Sistemi’ne yıldızlararası uzaydan gelen 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, Dünya’ya en yakın geçişini yaparak gözlemcilerine veda ediyor. Bilim insanlarına benzersiz veriler sunan bu nadir ziyaretçi, artık Güneş Sistemi’nin dış bölgelerine doğru ilerliyor ve ardından Samanyolu’ndaki uzun yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek.

    270 milyon kilometre yaklaştı

    NASA’nın ATLAS ağı tarafından 1 Temmuz 2025 tarihinde keşfedilen 3I/ATLAS, 19 Aralık Cuma günü Dünya’ya en yakın konumuna ulaştı. Kuyruklu yıldız, TSİ 11:30 itibarıyla gezegenimize yaklaşık 270 milyon kilometre mesafeden geçti. Bu yakınlaşma, gökbilimcilere Güneş Sistemi dışından gelen bir cismin yapısını ve davranışlarını ayrıntılı biçimde inceleme fırsatı sundu.

    3I/ATLAS kuyruklu yıldızı Dünya’ya en yakın noktadan geçti Tam Boyutta Gör
    Bu geçişin ardından 3I/ATLAS, Güneş’in çekim alanından uzaklaşarak yeniden dış Güneş Sistemi’ne yöneldi. Zamanla Güneş Sistemi’ni tamamen terk edecek olan kuyruklu yıldız, Samanyolu içinde yıldızlararası yolculuğunu sürdürecek. 3I/ATLAS, şimdiye kadar Güneş Sistemi’nden geçtiği doğrulanan yalnızca üçüncü yıldızlararası cisim olma özelliğini taşıyor. Daha önce bu kategoriye giren tek örnekler, 2017’de keşfedilen 1I/‘Oumuamua ve 2019’da gözlemlenen 2I/Borisov olmuştu.

    3I/ATLAS, yörüngesi nedeniyle bir daha Güneş Sistemi’ne dönmeyecek. Bu durum, daha önce gözlemlenen 1I/‘Oumuamua ve 2I/Borisov için de geçerliydi.

    7 milyar yıl yaşında olabilir

    Yörünge analizleri 3I/ATLAS’ın kökeninin Güneş Sistemi dışında, Samanyolu’nun çok daha eski bir bölgesine dayandığını gösteriyor. Araştırmalara göre bu kuyruklu yıldız, Güneş’in de içinde bulunduğu “ince disk” yerine, Samanyolu’nun daha erken dönemde oluşmuş olan “kalın disk” yapısından geliyor. Bu durum, 3I/ATLAS’ın yaşının yaklaşık 7 milyar yıla kadar ulaşabileceğine işaret ediyor. Bu da onu, bilinen en yaşlı kuyruklu yıldız adaylarından biri haline getiriyor. Bilindiği üzere sistemimiz 4.5 milyar yıl yaşında ve burada bulunan kuyruklu yıldız ve asteroitler de en fazla bu yaşta olabiliyor. Dolayısıyla 3I/ATLAS, bilim dünyasına benzersiz bilgiler verebilir.

    3I/ATLAS kuyruklu yıldızı Dünya’ya en yakın noktadan geçti Tam Boyutta Gör
    Öte yandan 3I/ATLAS, Güneş’e en yakın noktası olan 29 Ekim’deki günberi (perihelion) geçişi sırasında da bilim insanlarını şaşırttı. Kuyruklu yıldız, beklenenden çok daha hızlı ve güçlü biçimde parlaklık kazandı. Normalde kuyruklu yıldızlar Güneş’e yaklaştıkça, çekirdeklerindeki buzların ısınarak doğrudan gaz haline geçmesiyle parlaklaşır. bu süreç, kuyruklu yıldızın etrafındaki koma ve karakteristik kuyruğun oluşmasına neden olur. Ancak 3I/ATLAS’taki parlaklık artışı, alışılmışın belirgin biçimde üzerindeydi.

    Bu olağan dışı davranış, STEREO-A ve STEREO-B uzay araçları, Güneş’i izleyen SOHO gözlemevi ve GOES-19 meteoroloji uydusu tarafından kaydedildi. Lowell Gözlemevi’nden Qicheng Zhang ve ABD Deniz Araştırma Laboratuvarı’ndan astrofizikçi Karl Battams, yayımladıkları çalışmada bu hızlı parlaklık artışının nedeninin henüz netleşmediğini belirtiyor.

    Her ne kadar 3I/ATLAS artık Güneş Sistemi’nden ayrılma sürecine girmiş olsa da, bu kısa ziyaret sırasında toplanan veriler bilim dünyasında uzun süre değerlendirilmeye devam edecek. Elde edilen bulgular yalnızca kuyruklu yıldızların değil, Güneş dışındaki yıldız sistemlerinde gezegen ve asteroitlerin nasıl oluştuğuna dair daha kapsamlı bir tablo çizilmesine katkı sağlayacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Profil resmi
    Irai3Eif 11 saat önce

    kaç para bu ki?...

    Profil resmi
    TIGERSHARK 16 saat önce

    yahu ne 50 mp yap şunu 12-20 bak gece nasıl fark ediyor.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bmw 1.5 3 silindir motor nasıl ey şanlı ordu, ey şanlı asker sözleri anlamı vodafone bakiye sorgulama kurutma makinesinde kazaklar hangi programda kurutulur kablolu oda termostatı nasıl iptal edilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5
    Apple MacBook Pro M5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum