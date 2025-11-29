3I/ATLAS paniği sonrası gezegen savunma sistemlerine para akmaya başladı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Gözlem Bütçesini Yüzde 30 Arttırıyor
Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) bu hafta Bremen’de yaptığı toplantıda açıkladığı yeni bütçe de bu tabloyu doğrular nitelikte. Üye ülkeler, ajansın gelecek üç yıl için kullanacağı toplam 22,1 milyar avroluk rekor bir harcama paketini onayladı. Bu rakam, ESA tarihindeki en yüksek bütçe olmasının yanı sıra önceki döneme kıyasla %30’luk bir artışı temsil ediyor.
ESA’nın açıkladığı yeni bütçe kapsamında, 1,35 milyar avroluk Avrupa Uzay Tabanlı Savunma Programı (European Resilience from Space Program) da devreye alınacak. Bu program, hem uydular üzerinden sağlanan güvenli haberleşmeyi güçlendirmeyi hem de potansiyel uzay tehditlerini erken tespit edebilecek altyapıları geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca 2029’da Apophis’e gönderilecek RAMSES görevi gibi kritik savunma projeleri de hız kesmeden devam edecek.
Bütçe artışının zamanlaması dikkat çekici: Kararın alınmasından sadece bir gün sonra Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Asteroit Uyarı Ağı (IAWN), 3I/ATLAS merkezli iki ay sürecek küresel bir savunma tatbikatı başlattı. Tatbikat, Güneş sistemine yıldızlararası bir cisim girdiğinde dünyanın nasıl koordineli hareket etmesi gerektiğini test etmek için kurgulanan en kapsamlı projelerden biri olacak.
3I/ATLAS, Aralık sonunda Dünya’ya 270 milyon kilometre kadar yaklaşacak olsa da herhangi bir çarpma riski bulunmuyor. Buna rağmen yüzlerce kurumun bu olayı gerçek zamanlı olarak takip etmesi, gelecekte daha tehlikeli olabilecek nesnelere karşı hazırlık seviyesinin yükseltilmesi açısından büyük önem taşıyor. Özellikle veri toplama, yörünge hesaplama, uluslararası iletişim protokolleri ve erken uyarı mekanizmaları bu tatbikatın temel odakları olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kupon kaldı mı?
kupon
yorum
selam
Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.
kupon kaldı mı acaba? :)
.
Kupon varsa talibim.