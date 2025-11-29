Giriş
    3I/ATLAS paniği sonrası gezegen savunma sistemlerine para akmaya başladı

    Güneş sistemimize giren yıldızlararası cisim 3I/ATLAS'ın kafalarda oluşturduğu soru işaretleri, gezegeni savunmaya yönelik projelere yaradı. Uzay savunma sistemlerine giden fonlar artıyor.

    3I/ATLAS paniği sonrası gezegen savunma sistemlerine para akmaya başladı
    Güneş sistemimizin dışından gelen ve ilk olarak Temmuz ayında gözlemlenen yıldızlararası cisim 3I/ATLAS, o günden beri gündemden düşmüyor. Gerek dizayn edilmiş gibi görünen güzergahı, gerekse alışıldık kuyruklu yıldızlara uymayan yapısıyla kafaları karıştıran 3I/ATLAS, bu sebeple pek çok komplo teorisine de konu oluyor. Üstelik bu teoriler akademik çevrelerde de karşılık buluyor. Örneğin Harvard Üniversitesi'nde görevli gökbilimci Avi Loeb, bunun Güneş sisteminden geçen ve bu sırada gözlem yapan bir uzaylı aracı olabileceğini öne sürüyor. Bilim dünyasının geneli bu fikre karşı çıkıyor olsa da ortaya atılan bu senaryolar devlet yöneticilerini de endişelendirmiş gibi duruyor. Zira 3I/ATLAS sonrası uzay savunma sistemlerine yapılan yatırımlarda kayda değer bir artış yaşandığı görülüyor.

    Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Gözlem Bütçesini Yüzde 30 Arttırıyor

    Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) bu hafta Bremen’de yaptığı toplantıda açıkladığı yeni bütçe de bu tabloyu doğrular nitelikte. Üye ülkeler, ajansın gelecek üç yıl için kullanacağı toplam 22,1 milyar avroluk rekor bir harcama paketini onayladı. Bu rakam, ESA tarihindeki en yüksek bütçe olmasının yanı sıra önceki döneme kıyasla %30’luk bir artışı temsil ediyor.

    ESA’nın açıkladığı yeni bütçe kapsamında, 1,35 milyar avroluk Avrupa Uzay Tabanlı Savunma Programı (European Resilience from Space Program) da devreye alınacak. Bu program, hem uydular üzerinden sağlanan güvenli haberleşmeyi güçlendirmeyi hem de potansiyel uzay tehditlerini erken tespit edebilecek altyapıları geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca 2029’da Apophis’e gönderilecek RAMSES görevi gibi kritik savunma projeleri de hız kesmeden devam edecek.

    Bütçe artışının zamanlaması dikkat çekici: Kararın alınmasından sadece bir gün sonra Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Asteroit Uyarı Ağı (IAWN), 3I/ATLAS merkezli iki ay sürecek küresel bir savunma tatbikatı başlattı. Tatbikat, Güneş sistemine yıldızlararası bir cisim girdiğinde dünyanın nasıl koordineli hareket etmesi gerektiğini test etmek için kurgulanan en kapsamlı projelerden biri olacak.

    3I/ATLAS, Aralık sonunda Dünya’ya 270 milyon kilometre kadar yaklaşacak olsa da herhangi bir çarpma riski bulunmuyor. Buna rağmen yüzlerce kurumun bu olayı gerçek zamanlı olarak takip etmesi, gelecekte daha tehlikeli olabilecek nesnelere karşı hazırlık seviyesinin yükseltilmesi açısından büyük önem taşıyor. Özellikle veri toplama, yörünge hesaplama, uluslararası iletişim protokolleri ve erken uyarı mekanizmaları bu tatbikatın temel odakları olacak.

