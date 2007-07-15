Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

3RSYSTEM İCEAGE Video İnceleme

11 yıl
13,2b
2
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yaz aylarıyla beraber artan hava sıcaklıkları bir çok elektronik aleti olumsuz etkilemekte. Elbette bu listenin başında kişisel bilgisayarlar yer almakta. Günümüzde, işlemcilerin içerdiği çekirdek sayıları katlanırken, harcadıkları enerji ve açığa çıkardıkları ısı miktarları da oldukça fazlalaşmış durumda. Bütün bunların üstüne birde hızaşırtmanın bilgisayar dünyasının her yerine yayılması sonucunda, soğutucu firmaları değişik çözümlere yönelmek durumunda kaldı.

Bu videomuzda 3RSYSTEM firmasının İCEAGE isimli işlemci soğutucusunu inceliyor, ve performansını 4 çekirdekli QX6700 ile ölçüp Noctua U12 ile karşılaştırıyoruz.

İCEAGE Patentli DTH(Direct Touch Heatpipe) yani direk ısıborusu teması yöntemiyle testlerimizde oldukça iyi performans gösteriyor.

 

  • Boyutlar : 126(L) x 75(W) x 150(H)
  • Ağırlık: 590g
  • Fan tipi : Hydraumatic
  • Fan hızı : 1,000 ~ 2,200 RPM ¡¾10% (Fan kontrolcü ile)
  • Bağlantı : 3pin (Fan controllor)
  • Hava Akışı : 53.3 ~ 78.5 CFM
  • Ses : 19 ~ 32 dBA ¡¾10%
  • Ömür : 30,000 hrs
  • Thermal resistans : 0.100 ¡É/W MAX
  • Uyumluluk
    - INTEL : Core 2 Duo, Dual Core Pentium D, Pentium 4, Celeron D
    - AMD : Athlon 64 FX, Athlon 64 X 2, Athlon 64, Opteron, Sempron

http://www.pcargestore.com/
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kobe_bryant_24 11 yıl
bana lazım olan öncelikli aletlerden birisi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emretemelkuran 11 yıl
oooo ender hocam konu açmışda gelmez miyim izlemez miyim onun videolarını...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vdat58 11 yıl

Ender Hocam herkese duyurmak istiyorum

İntel 6850E işlemciye 1.6V ile yüklendim 4000MHz de sorunsuz günlük kulanıyorum.
Yük altında orta devirde 59 derece !!! 60 demiyor... Oda ısısı 22-23 derece..

Acaba SpeedFun hatalımı ölçüyor dedim ama..
Sistem stabil çalışıyor...
Bu yeni ICEAGE 120mm PLUS her halde 47$+KDV ile herkesin hayalini süslüyor...
Şu kadarını söyliyeyim hayal değil gerçek...





Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KiRk0R 11 yıl
soğutucu böyle olmalı işini basitçe ama etkili bir şekilde görmeli
o kadar heybetli dehşet cengiz bir soğutucu olan noctua yı geçmiş
bize maliyeti ne olur acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PULAT_M3T!N 11 yıl
şimdilik ihtiyacım yok ama çok iiyi bi soğutucu. Parayı buliim ilk işim bi işlemci ve buna benzer bi soputucu almak olucak.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,5b izlenme · 3 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,2b izlenme · 2 hf.
08:07
Intel, Ryzen ateşini söndürmek istiyor: 8. nesil işlemciler yolda
33,1b izlenme · 1 yıl
37:19
2si1 "Dörtlü" Teknoloji ve Oyun Programı
14,2b izlenme · 1 yıl
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
04:25
Intel ve AMD güçlerini birleştirdi: AMD grafikli Intel işlemciler geliyor
33,4b izlenme · 1 yıl
18:46
AMD Ryzen Threadripper 1950x inceleme "Bir devir kapandı, yenisi başladı!"
42,5b izlenme · 1 yıl
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
05:11
AMD Ryzen Threadripper montaj rehberi
25,9b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
11,9b izlenme · 20 sa. yeni video
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,1b izlenme · 2 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,6b izlenme · 1 gün
06:39
AMD Ryzen Threadripper 1950x kutusundan çıkıyor
34b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim