3RSYSTEM İCEAGE Video İnceleme

Yaz aylarıyla beraber artan hava sıcaklıkları bir çok elektronik aleti olumsuz etkilemekte. Elbette bu listenin başında kişisel bilgisayarlar yer almakta. Günümüzde, işlemcilerin içerdiği çekirdek sayıları katlanırken, harcadıkları enerji ve açığa çıkardıkları ısı miktarları da oldukça fazlalaşmış durumda. Bütün bunların üstüne birde hızaşırtmanın bilgisayar dünyasının her yerine yayılması sonucunda, soğutucu firmaları değişik çözümlere yönelmek durumunda kaldı.
Bu videomuzda 3RSYSTEM firmasının İCEAGE isimli işlemci soğutucusunu inceliyor, ve performansını 4 çekirdekli QX6700 ile ölçüp Noctua U12 ile karşılaştırıyoruz.
İCEAGE Patentli DTH(Direct Touch Heatpipe) yani direk ısıborusu teması yöntemiyle testlerimizde oldukça iyi performans gösteriyor.
- Boyutlar : 126(L) x 75(W) x 150(H)
- Ağırlık: 590g
- Fan tipi : Hydraumatic
- Fan hızı : 1,000 ~ 2,200 RPM ¡¾10% (Fan kontrolcü ile)
- Bağlantı : 3pin (Fan controllor)
- Hava Akışı : 53.3 ~ 78.5 CFM
- Ses : 19 ~ 32 dBA ¡¾10%
- Ömür : 30,000 hrs
- Thermal resistans : 0.100 ¡É/W MAX
- Uyumluluk
- INTEL : Core 2 Duo, Dual Core Pentium D, Pentium 4, Celeron D
- AMD : Athlon 64 FX, Athlon 64 X 2, Athlon 64, Opteron, Sempron
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Ender Hocam herkese duyurmak istiyorum
İntel 6850E işlemciye 1.6V ile yüklendim 4000MHz de sorunsuz günlük kulanıyorum.
Yük altında orta devirde 59 derece !!! 60 demiyor... Oda ısısı 22-23 derece..
Acaba SpeedFun hatalımı ölçüyor dedim ama..
Sistem stabil çalışıyor...
Bu yeni ICEAGE 120mm PLUS her halde 47$+KDV ile herkesin hayalini süslüyor...
Şu kadarını söyliyeyim hayal değil gerçek...