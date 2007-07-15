3RSYSTEM İCEAGE Video İnceleme

Yaz aylarıyla beraber artan hava sıcaklıkları bir çok elektronik aleti olumsuz etkilemekte. Elbette bu listenin başında kişisel bilgisayarlar yer almakta. Günümüzde, işlemcilerin içerdiği çekirdek sayıları katlanırken, harcadıkları enerji ve açığa çıkardıkları ısı miktarları da oldukça fazlalaşmış durumda. Bütün bunların üstüne birde hızaşırtmanın bilgisayar dünyasının her yerine yayılması sonucunda, soğutucu firmaları değişik çözümlere yönelmek durumunda kaldı.

Bu videomuzda 3RSYSTEM firmasının İCEAGE isimli işlemci soğutucusunu inceliyor, ve performansını 4 çekirdekli QX6700 ile ölçüp Noctua U12 ile karşılaştırıyoruz.

İCEAGE Patentli DTH(Direct Touch Heatpipe) yani direk ısıborusu teması yöntemiyle testlerimizde oldukça iyi performans gösteriyor.

Boyutlar : 126(L) x 75(W) x 150(H)

Ağırlık: 590g

Fan tipi : Hydraumatic

Fan hızı : 1,000 ~ 2,200 RPM ¡¾10% (Fan kontrolcü ile)



Bağlantı : 3pin (Fan controllor)



Hava Akışı : 53.3 ~ 78.5 CFM



Ses : 19 ~ 32 dBA ¡¾10%

Ömür : 30,000 hrs

Thermal resistans : 0.100 ¡É/W MAX



Uyumluluk

- INTEL : Core 2 Duo, Dual Core Pentium D, Pentium 4, Celeron D

- AMD : Athlon 64 FX, Athlon 64 X 2, Athlon 64, Opteron, Sempron



http://www.pcargestore.com/