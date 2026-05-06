    4 dakikada %70 şarj: Lynk & Co 10 seri üretime girdi

    Geely’nin yeni elektrikli sedanı Lynk & Co 10, sadece 4 dakika 22 saniyede %70 şarja ulaşarak dikkat çekiyor. 912 beygire varan gücü ve 800 km’yi aşan menziliyle iddialı geliyor.

    Geely çatısı altındaki Lynk & Co, yeni elektrikli sedanı Lynk & Co 10 ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Çin’de seri üretim hattından indirilen model, daha şimdiden hızlı şarj teknolojisiyle dikkat çekiyor. Üstelik marka, bu otomobilin BYD’nin yeni Blade 2.0 bataryalarından bile daha hızlı şarj olduğunu iddia ediyor.

    Lynk & Co 10, Eylül 2024’te tanıtılan Z10 modelinin devamı niteliğinde. Ancak Z10, beklentilerin oldukça altında kalmış ve yalnızca 11.737 adet satış rakamına ulaşabilmişti. Yeni model ise bu tabloyu tersine çevirmeyi ve segmentte güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor.

    Üretim dev tesiste başladı

    Modelin seri üretimi, Zhejiang eyaletindeki Meishan fabrikasında başladı. 2017 yılında yaklaşık 1,37 milyar dolar yatırımla kurulan tesis, 760 bin metrekarelik dev bir alana sahip. Fabrikanın denize sadece 1 km uzaklıkta olması ise Geely’nin ihracat planlarının bir göstergesi.

    Lynk & Co 10’un Çin pazarına yakın zamanda giriş yapması bekleniyor. Model, daha önce yaklaşık 30.700 ile 38.000 dolar fiyat aralığıyla ön siparişe açılmıştı. Standart arkadan itiş, uzun menzil arkadan itiş ve dört tekerlekten çekiş olmak üzere üç farklı versiyon sunulacak. Rakipleri arasında ise Xiaomi SU7 ve SAIC Z7 bulunuyor.

    Araç; 5050 mm uzunluk, 1966 mm genişlik ve 1468 mm yükseklik ölçülerine sahip. 3.005 mm aks mesafesi sunan modelin iç mekânında ise 15.4 inç multimedya ekranı, head-up display ve 12.3 inç dijital gösterge paneli yer alıyor.

    912 beygir güç, 3.2 saniyede 0-100 km/s

    Giriş seviyesinde, arkadan itişli versiyon 77.17 kWsa batarya ve 300 kW'lık (402 hp) elektrik motoruyla geliyor. Bu versiyon, CLTC normlarına göre 701 km menzil sunuyor.

    Bir üst versiyonda 370 kW (496 hp) güç ve 95 kWsa batarya ile menzil 816 km’ye çıkıyor. En üst donanımda ise çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi yer alıyor. Toplamda 680 kW (912 hp) güç üreten bu versiyon, 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.2 saniyede ulaşıyor.

    Şarj teknolojisinde iddialı: 4 dakikada yüzde 70

    Lynk & Co 10’un en dikkat çekici özelliklerinden biri ise 900V yüksek voltaj mimarisi. 95 kWsa bataryaya sahip versiyonlarda kullanılan V4 hızlı şarj teknolojisi sayesinde araç, saniyede 2 km menzil kazanabiliyor. Bu sistemle batarya, %10’dan %70 seviyesine sadece 4 dakika 22 saniyede ulaşabiliyor.

