    A101 marketlerde Volta araç geçidi var

    4 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasına ait EV1 dört teker elektrikli araç, VM6 elektrikli moped ve VB1 Neo ve VB3 elektrikli bisiklet modelleri yer alıyor. 

    4 Eylül A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta yeni piyasaya çıkan Volta EV2 elektrikli aracını Ekstra kataloğa alarak sürpriz yapan A101 marketler zinciri bu kez farklı türde Volta elektrikli araçlarını takipçilerin beğenisine sunuyor. 

    4 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri

    4 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasına ait farklı elektrikli araç modelleri bulmak mümkün olacak. Önceki nesil 4 teker elektrikli araç olan Volta EV1, 63Km maksimum menzil ve 45Km/s azami hız ile 229990TL fiyat etiketine sahip. 

    Volta VM6 elektrikli moped ise 50Km maksimum menzil ve 25Km/s azami hız özellikleri ile 59990TL olarak satılacak. 250W motor gücü, 25Km/s azami hız, LED LCD ekran gibi özellikleri olan Volta VB1 NEO ve Volta VB3 elektrikli bisiklet modelleri de 19990TL.
     

