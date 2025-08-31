A101 marketlerde Volta araç geçidi var

4 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri
4 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasına ait farklı elektrikli araç modelleri bulmak mümkün olacak. Önceki nesil 4 teker elektrikli araç olan Volta EV1, 63Km maksimum menzil ve 45Km/s azami hız ile 229990TL fiyat etiketine sahip.
Volta VM6 elektrikli moped ise 50Km maksimum menzil ve 25Km/s azami hız özellikleri ile 59990TL olarak satılacak. 250W motor gücü, 25Km/s azami hız, LED LCD ekran gibi özellikleri olan Volta VB1 NEO ve Volta VB3 elektrikli bisiklet modelleri de 19990TL.