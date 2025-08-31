A101 marketlerde Volta araç geçidi var

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta yeni piyasaya çıkan Volta EV2 elektrikli aracını Ekstra kataloğa alarak sürpriz yapan A101 marketler zinciri bu kez farklı türde Volta elektrikli araçlarını takipçilerin beğenisine sunuyor.

4 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri

4 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasına ait farklı elektrikli araç modelleri bulmak mümkün olacak. Önceki nesil 4 teker elektrikli araç olan Volta EV1, 63Km maksimum menzil ve 45Km/s azami hız ile 229990TL fiyat etiketine sahip.

28 Ağustos A101 Ekstra kataloğunda neler var? 1 gün önce eklendi

Volta VM6 elektrikli moped ise 50Km maksimum menzil ve 25Km/s azami hız özellikleri ile 59990TL olarak satılacak. 250W motor gücü, 25Km/s azami hız, LED LCD ekran gibi özellikleri olan Volta VB1 NEO ve Volta VB3 elektrikli bisiklet modelleri de 19990TL.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

4 Eylül A101 aktüel kataloğunda neler var?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: