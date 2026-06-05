A101 marketlerde SMEG geçidi var

4 Haziran A101 Ekstra teknoloji ürünleri
4 Haziran A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında SMEG markasına ait elektrikli ev aletleri yer alacak. 4.8 litre hacme sahip ve 10 farklı hız modu olan hamur karıştırma makinesi 39999TL iken 9 farklı hıza sahip sürahi blender ise 33999TL.
Diğer taraftan Espresso kahve makinesi 26999TL iken 4 farklı hızı olan Smootihe Blender 17999TL, 10 fincan kapasiteli filtre kahve makinesi 14999TL, 30 farklı öğütme tipi olan kahve öğütücü 14999TL ve süt köpürtücü de 11999TL olarak satılacak.
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Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.