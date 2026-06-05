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    A101 marketlerde SMEG geçidi var

    4 Haziran A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında SMEG markasına ait Espresso kahve makinesi, kahve öğütücü, hamur karıştırma makinesi, süt köpürtücü gibi elektrikli ev aletleri yer alıyor.

    4 Haziran A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketlerin hafta içi Ekstra kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, elektrikli scooter modellerinden kol saatlerine ve elektrikli ev aletlerine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün.

    4 Haziran A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    4 Haziran A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında SMEG markasına ait elektrikli ev aletleri yer alacak. 4.8 litre hacme sahip ve 10 farklı hız modu olan hamur karıştırma makinesi 39999TL iken 9 farklı hıza sahip sürahi blender ise 33999TL.

    Diğer taraftan Espresso kahve makinesi 26999TL iken 4 farklı hızı olan Smootihe Blender 17999TL, 10 fincan kapasiteli filtre kahve makinesi 14999TL, 30 farklı öğütme tipi olan kahve öğütücü 14999TL ve süt köpürtücü de 11999TL olarak satılacak.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 2 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 2 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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