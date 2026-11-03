BİM marketler akıllı kedi tuvaleti ve mama kabı satacak

4 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri
4 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında PetMi markasına ait akıllı evcil hayvan ekipmanları yer alıyor. 78 litre kum kapasitesi, tam otomatik çalışma, uygulama üzerinden kontrol, sıkışma önleyici güvenlik, Wi-Fi, Bluetooth, 8Kg maksimum kedi ağırlığı, kedi ağırlığı ölçme gibi özelliklerle akıllı kedi tuvaleti 12900TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan kamera takibi, ses kaydı, çift taraflı sesli iletişim, priz ve pil destekli çalışma, Wi-Fi bağlantısı, uygulama desteği, zaman ayarlı besleme, 4 litre mama haznesi gibi özelliklerle akıllı mama kabı da 2900TL olarak satılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: