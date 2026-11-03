BİM marketler akıllı kedi tuvaleti ve mama kabı satacak

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Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin hafta içi aktüel kataloğunda akıllı evcil hayvan ekipmanlarından deposuz su arıtma cihazlarına, beyaz eşya setlerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

4 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri

4 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında PetMi markasına ait akıllı evcil hayvan ekipmanları yer alıyor. 78 litre kum kapasitesi, tam otomatik çalışma, uygulama üzerinden kontrol, sıkışma önleyici güvenlik, Wi-Fi, Bluetooth, 8Kg maksimum kedi ağırlığı, kedi ağırlığı ölçme gibi özelliklerle akıllı kedi tuvaleti 12900TL fiyat etiketine sahip.

1 Kasım BİM Aktüel kataloğunda neler var? 4 gün önce eklendi

Diğer taraftan kamera takibi, ses kaydı, çift taraflı sesli iletişim, priz ve pil destekli çalışma, Wi-Fi bağlantısı, uygulama desteği, zaman ayarlı besleme, 4 litre mama haznesi gibi özelliklerle akıllı mama kabı da 2900TL olarak satılacak.

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