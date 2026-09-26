Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Apple TV 4K ortaya çıktı: Tasarım değişmiyor!

    Apple'ın kodlarında yeni Apple TV 4K'nın bir görüntüsüne rastlandığı bildirildi. 4. nesil Apple TV, tasarım değişikliği bekleyenler için hayal kırıklığı olacak. 

    yeni apple tv 4k sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Mevcut Apple TV 4K, Ekim 2022'de piyasaya sürüldü. Bu nedenle yeni modelin geleceği uzun zamandır konuşuluyor. Bugün mağaza raflarında bulunan model, eski A15 Bionic çipe ve sadece 4 GB RAM'e sahip. MacRumors’un elde ettiği görüntü dosyası, yeni Apple TV 4K'nın tamamen dahili yükseltmelerle geleceğini, Apple’ın küçük, özelliksiz siyah kutu tasarımına sadık kalmayı tercih edeceğini ortaya koyuyor.

    4. nesil Apple TV 4K özellikleri nasıl olacak?

    Apple TV 4K, en son Ekim 2022'de güncellenmişti. Yani Apple'ın bu cihazı en son güncellemesinden bu yana tam dört yıl geçti. Paylaşılan fotoğrafa göre, bir sonraki Apple TV mevcut modelle aynı tasarımı koruyacak, en büyük geliştirmeler iç donanımda olacak.

    Söylentilere göre, 4. nesil Apple TV en az A17 Pro çip, en az 8GB RAM ve Apple'ın özel olarak tasarladığı N1 ağ çipi ile gelecek. Bu, Wi-Fi 7 ile daha hızlı kablosuz bağlantı, Bluetooth 6 ve Thread desteği sağlayacak. En az 8 GB RAM ve A17 Pro işlemci, Apple TV'nin Apple Intelligence ve Siri yapay zekasını desteklemesini sağlayacak. Siri AI'ın cihazın en önemli özelliği olması bekleniyor. Siri’den bahsetmişken, uzaktan kumandanın da yenileneceği söylentileri var.

    Apple TV 4K fiyatı ne kadar?

    Mevcut Apple TV 4K iki modelle geliyor: Wi-Fi (64 GB) ve Wi-Fi + Ethernet (128 GB). Haziran ayında gelen zamla Apple TV başlangıç fiyatı 13.499 TL’ye yükseldi. Daha yüksek depolama ve Ethernet bağlantılı Apple TV’nin fiyatı ise 16.499 TL. 4. nesil yeni Apple TV, en azından Türkiye’de daha yüksek fiyatlarla gelecektir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Audi A6 e-tron tek şarjla menzil rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tekirdağ pazarı hangi gün gta vice city definitive edition türkçe yama yumatu uydu alıcısı ayarlama renault 1.2 motor kronik sorunları ayran tarifi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL16-52P-55S2
    Acer Aspire Lite AL16-52P-55S2
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum