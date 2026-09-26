Yeni Apple TV 4K ortaya çıktı: Tasarım değişmiyor!

Tam Boyutta Gör Mevcut Apple TV 4K, Ekim 2022'de piyasaya sürüldü. Bu nedenle yeni modelin geleceği uzun zamandır konuşuluyor. Bugün mağaza raflarında bulunan model, eski A15 Bionic çipe ve sadece 4 GB RAM'e sahip. MacRumors’un elde ettiği görüntü dosyası, yeni Apple TV 4K'nın tamamen dahili yükseltmelerle geleceğini, Apple’ın küçük, özelliksiz siyah kutu tasarımına sadık kalmayı tercih edeceğini ortaya koyuyor.

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4. nesil Apple TV 4K özellikleri nasıl olacak?

Apple TV 4K, en son Ekim 2022'de güncellenmişti. Yani Apple'ın bu cihazı en son güncellemesinden bu yana tam dört yıl geçti. Paylaşılan fotoğrafa göre, bir sonraki Apple TV mevcut modelle aynı tasarımı koruyacak, en büyük geliştirmeler iç donanımda olacak.

Söylentilere göre, 4. nesil Apple TV en az A17 Pro çip, en az 8GB RAM ve Apple'ın özel olarak tasarladığı N1 ağ çipi ile gelecek. Bu, Wi-Fi 7 ile daha hızlı kablosuz bağlantı, Bluetooth 6 ve Thread desteği sağlayacak. En az 8 GB RAM ve A17 Pro işlemci, Apple TV'nin Apple Intelligence ve Siri yapay zekasını desteklemesini sağlayacak. Siri AI'ın cihazın en önemli özelliği olması bekleniyor. Siri’den bahsetmişken, uzaktan kumandanın da yenileneceği söylentileri var.

Apple TV 4K fiyatı ne kadar?

Mevcut Apple TV 4K iki modelle geliyor: Wi-Fi (64 GB) ve Wi-Fi + Ethernet (128 GB). Haziran ayında gelen zamla Apple TV başlangıç fiyatı 13.499 TL’ye yükseldi. Daha yüksek depolama ve Ethernet bağlantılı Apple TV’nin fiyatı ise 16.499 TL. 4. nesil yeni Apple TV, en azından Türkiye’de daha yüksek fiyatlarla gelecektir.

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