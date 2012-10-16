4. nesil ve öncesi iOS6'lı cihazlar için yayınlanan tethered jailbreak çözümü, Cydia mağazasına kavuştu

iPhone Dev-Team, Redsn0w'un yeni sürümünü yayınlayarak iOS6'lı 4. nesil ve öncesi cihazlar için yayınlanan tethered Jailbreak'i Cydia mağazasına kavuşturdu.





Şu an için tethered çözümü sunulan Jailbreak, cihaz yeniden başladığında her seferinde bilgisayara bağlanıp tekrar jailbreak yapılmasını gerektiriyor. iOS6 yüklü iPhone 3GS, iPhone 4 ve iPod Touch 4'ü destekleyen tethered çözümü, yayınlanan araç ile birlikte iOS6 işletim sistemini tanıyor. Böylelikle kullanıcıya sadece gerekli olan jailbreak dosyalarını yüklemek kalıyor. Otomatik olarak yüklenen Cydia ise, kullanıcıların mağazayı yüklemek için ek bir çalışma yapmasını gerektirmiyor.





iOS6 yüklü iPhone 3GS, iPhone 4 ve iPod Touch 4 cihazlarında kullanılabilecek olan tethered jailbreak'in detaylarına kaynak linkinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, yapacağınız işlemler sonucunda cihazınızda oluşabilecek tüm sorunlardan sorumlu olduğunuzu belirtmekte fayda var.

http://www.redmondpie.com/jailbreak-ios-6-with-official-cydia-on-iphone-and-ipod-touch-a4-using-redsn0w-0.9.15b1/