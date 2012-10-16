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4. nesil ve öncesi iOS6'lı cihazlar için yayınlanan tethered jailbreak çözümü, Cydia mağazasına kavuştu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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iPhone Dev-Team, Redsn0w'un yeni sürümünü yayınlayarak iOS6'lı 4. nesil ve öncesi cihazlar için yayınlanan tethered Jailbreak'i Cydia mağazasına kavuşturdu.

Şu an için tethered çözümü sunulan Jailbreak, cihaz yeniden başladığında her seferinde bilgisayara bağlanıp tekrar jailbreak yapılmasını gerektiriyor. iOS6 yüklü iPhone 3GS, iPhone 4 ve iPod Touch 4'ü destekleyen tethered çözümü, yayınlanan araç ile birlikte iOS6 işletim sistemini tanıyor. Böylelikle kullanıcıya sadece gerekli olan jailbreak dosyalarını yüklemek kalıyor. Otomatik olarak yüklenen Cydia ise, kullanıcıların mağazayı yüklemek için ek bir çalışma yapmasını gerektirmiyor.

iOS6 yüklü iPhone 3GS, iPhone 4 ve iPod Touch 4 cihazlarında kullanılabilecek olan tethered jailbreak'in detaylarına kaynak linkinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, yapacağınız işlemler sonucunda cihazınızda oluşabilecek tüm sorunlardan sorumlu olduğunuzu belirtmekte fayda var.   

http://www.redmondpie.com/jailbreak-ios-6-with-official-cydia-on-iphone-and-ipod-touch-a4-using-redsn0w-0.9.15b1/ Yorum Yaz
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CooL_ROMEO 7 yıl en beğenilen
resE
A5 ve üstü için yine bizi verem eder bunlar

La sanki apple yayınlıyor ha , uğraşıyorlar işte adamlar
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DH Misafiri 7 yıl
Geri sayım başladı 1 ay sonra jailbrak kullanıma hale gelir..
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Potansiyel TROLL 7 yıl
çok güzel haber
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NetX 7 yıl
Ya iyi de ios6 sorunlarla dolu degil mi?
Bu sorunlar icin 6.0.1 bekliyoruz jb ondan sonra cikmali.
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Paul Jobs 7 yıl
Untethered cik artik hadi yaa
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-gg- 7 yıl
Jb haberini bile artık dh veriyor. İllegal halbuki bu işler, dh nin izin vermeside ayrı bir güzel
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Sajuuk 7 yıl
Ulan jb kullanan adam direk update yapmaz zaten, siz neyin kafasindasiniz, 5 in 6 dan bir eksigi var da bekliyoruz diyorlar, update etmeyin o zaman :D
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Amedra 7 yıl
R.i.p. 4s
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Extreme Victory 7 yıl
Aman yapmayın arkadaşlar, bir sürü tweak iOS 6 uyumlu değil, Activator bile henüz uyumlu değil, ha keza inteliscreenx folder enhancher v.s gibi popüler uygulamalar bile iOS 6 ile uyumlu değiller birtek zephir ve birkaç tweak. Buna ilave olarak, bilgisayar bağımlısın, bence untetheret' i beklemek lazım.
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alemburda34 7 yıl
ne 4s miş ya bir türlü gelmedi gitti. 4s sanırım es geçtiler iphone 5 kırılır 4s kırılmaz :(
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Radminox 7 yıl
Radminox
hangi sürümü ile yapılıyor bilen var mı?0.9.13 ile mi?

0.9.15b1 miş arkadaşlar bilginize.
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Radminox 7 yıl
hangi sürümü ile yapılıyor bilen var mı?
0.9.13 ile mi?
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adakaya1994 7 yıl
4S için hep geç ve az çıkıyor maalesef beklemedeyiz..
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oray 7 yıl
untethered bekliyoz!
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