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    Hyundai Inster'da yangın riski: Dünya çapında 40 bin araç geri çağrılıyor

    Hyundai’nin kompakt elektrikli modeli Inster, termal yönetim sistemindeki yangın riski nedeniyle küresel çapta geri çağrılıyor. Dünya genelinde 40 bin araç servislere gidecek.

    40 bin Hyundai Inster, yangın riski sebebiyle geri çağrılıyor Tam Boyutta Gör
    Hyundai’nin elektrikli araç pazarında kısa sürede popülerlik kazanan kompakt şehir otomobili Inster, satışa sunulmasından sadece aylar sonra büyük bir güvenlik çağrısı ile karşı karşıya kaldı. Araçta tespit edilen bir üretim hatası nedeniyle olası yangın riski öngören Güney Koreli üretici, dünya çapında yaklaşık 40.000 adet elektrikli Inster modelini servislere geri çağırıyor.

    Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Dairesi (KBA), tehlikenin ciddiyeti üzerine 16829R referans numarasıyla resmi geri çağırma bültenini yayımladı. Yalnızca Almanya’da 14.610 aracın bu durumdan etkilendiği bildirildi.

    Hangi araçlar etkileniyor? Arızanın nedeni ne?

    Resmi açıklamaya göre geri çağırma; 14 Şubat 2024 ile 14 Nisan 2026 tarihleri arasında üretilen tüm Hyundai Inster modellerini kapsıyor.

    • Arızanın Kaynağı: Termal yönetim (soğutma) sisteminde yer alan merkezi üç yollu vanadaki iç üretim hatası.
    • Yangın Riski: Zamanla bu vanadan soğutma sıvısının sızma potansiyeli bulunuyor. Sızan sıvının yakındaki elektrikli bileşenlerle ve yüksek voltaj hatlarıyla temas etmesi durumunda kısa devreye ve en kötü senaryoda araç yangınına yol açabileceği belirtiliyor.

    Hyundai yetkilileri, şu ana kadar söz konusu üç yollu vana arızasından kaynaklı herhangi bir yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan yangın vakasının yaşanmadığını vurguladı.

    Onarım süreci nasıl işleyecek?

    Geri çağırma işlemi küresel ölçekte 40.045 aracı kapsadığı için üretici tarafında ciddi bir lojistik süreç yürütülüyor.

    • Süreç: Hyundai yetkili servisleri, etkilenen araçlardaki hatalı parçayı tamamen revize edilmiş ve güvenli yeni parçayla ücretsiz olarak değiştirecek.
    • Çağrı Kodu: Araç sahiplerine doğrudan ulaşılacak. Kullanıcıların servis randevusu alırken üreticiye ait 61D127 geri çağırma kodunu belirtmeleri öneriliyor.
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