    Elektrik ve jet gücü bir arada: 400 kg taşıyabilen VTOL, ilk uçuşunu gerçekleştirdi

    Mikro jet türbinleri ve elektrikli rotorları birleştiren hibrit yapısı ve bir kamyonetin arkasına sığacak kadar kompakt olan tasarımıyla dikkat çeken Hydra-400, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

    400 kg taşıyabilen hibrit VTOL, ilk uçuşunu gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Dikey kalkış ve iniş yapabilen hava araçları (VTOL) -özellikle de elektrikli versiyonları (eVTOL)- son yıllarda hem kentsel ulaşımda hem de lojistik alanında dikkat çekici bir alternatif olarak öne çıkmaya başladılar. Bu alanda yapılan atılımlar sayesinde menzil ve yük kapasitesi gibi konularda çıta giderek yukarı çekilirken, hem bunlardan feragat etmeyip hem bu araçları daha kompakt hâle getirmek için de önemli adımlar atılıyor. Kısa süre önce sahneye çıkan HYDRA-400, bu dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biri olarak dikkat çekmeyi başardı.

    Elektrikli Rotorlar ile Mikro Jet Türbinlerini Birleştiren HYDRA-400, 400 Kg Yük Taşıyabiliyor

    Londra merkezli Hybrid Drones tarafından geliştirilen HYDRA-400, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Şirketin “ultra ağır yük” sınıfında konumlandırdığı bu insansız hava aracı, adındaki "400" ibaresinden de anlaşılacağı üzere 400 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Bu kapasite, onu mevcut ağır yük dronları arasında en üst sıralara taşıyor. Ancak HYDRA-400’ü asıl farklı kılan nokta sadece taşıma kapasitesi değil; aynı zamanda kompakt ve taşınabilir bir tasarıma sahip olması.

    HYDRA-400, hibrit bir kaldırma ve itki sistemi kullanıyor. Araçta, elektrikli rotorlar ile mikro jet türbinleri birlikte kullanılıyor. Bu hibrit yapı, klasik çok rotorlu elektrikli dronların sunduğu hassas kontrol avantajını, jet türbinlerinin sağladığı yüksek güç ve kaldırma kapasitesiyle birleştiriyor. Sistem, tamamen elektrikli konfigürasyondan; iki, dört ya da altı mikro jetli hibrit düzene kadar farklı kombinasyonlarda yapılandırılabiliyor. Bu modüler yaklaşım, görev gereksinimlerine göre esneklik sunması açısından oldukça kullanışlı olabilir.

    HYDRA-400, Kompakt ve Taşınabilir Olmasıyla Dikkat Çekiyor

    400 kg taşıyabilen hibrit VTOL, ilk uçuşunu gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Şirket, HYDRA-400’ün düz kasalı bir kamyonetin arkasında taşınabilecek kadar kompakt olduğunu ve dakikalar içinde uçuşa hazır hâle getirilebildiğini belirtiyor. Ağır yük kategorisindeki birçok rakip platformun lojistik açıdan daha karmaşık ve maliyetli olduğu düşünüldüğünde, bu taşınabilirlik iddiası dikkat çekici. Zaten Hybrid Drones da hem taşıma kapasitesi hem de maliyet ve mobilite açısından rakiplerinin çok önünde olduğunu savunuyor.

    Hybrid Drones'un kurucusu olan Dr. Stephen Prior, geliştirdikleri bu üçüncü nesil VTOL'un yangınla mücadele, lojistik teslimatlar, arama-kurtarma operasyonları ve askeri görevler için geniş bir uygulama alanı sunduğunu belirtiyor. Nitekim başarıyla tamamlanan test uçuşu sırasında araca bir sedye taşıttırılarak bu kullanım alanlarından bazıları uygulamalı olarak da sergilendi.

    HYDRA-400’ün geliştirilmesi için altı yıllık süreçte toplam 1,1 milyon sterlin yatırım yapıldığı belirtiliyor. Şirket şimdi 4 milyon sterlinlik yeni bir yatırım turuna çıkarak Ar-Ge’nin son aşamasını tamamlamayı ve platformu endüstriyel üretime hazır hâle getirmeyi hedefliyor. Bu aşama, seri üretim ve potansiyel müşterilerle sözleşmeler açısından belirleyici olacak.

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

