Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    400 km menzil, 5 dakikada dolum: Hidrojen yakıtlı Toyota Hilux için tarih açıklandı

    Toyota, Hannover’deki IAA Transportation 2026’da hidrojen yakıt hücreli Hilux FCEV modeli için tarih verdi. 2028'de çıkacak araç, menzil ve çekme kapasitesinde elektrikli versiyonu geride bıraktı.

    400 km menzil, 5 dakikada dolum: Hidrojen yakıtlı Toyota Hilux Tam Boyutta Gör
    Japon otomotiv devi Toyota, ticari araç filolarının en büyük iki derdi olan şarj süresi ve ağır yük kapasitesi sorununa radikal bir yanıt verdi. Hannover’de düzenlenen IAA Transportation 2026 fuarında podyuma çıkan marka, hidrojen yakıt hücreli (FCEV) Hilux modelinin teknik hedeflerini ve Avrupa pazarına sunulacağı tarihi resmi olarak açıkladı.

    Dokuzuncu nesil platform üzerine inşa edilecek ve Mirai sedan modelindeki yakıt hücresi teknolojisinden beslenecek olan Hilux FCEV, 2028 yılında Avrupalı kurumsal müşteriler ve filo kiralama şirketleri için satışa sunulacak. Araç, dizel ve elektrikli versiyonların yerini almak yerine aileye ek bir alternatif olarak katılacak.

    Hidrojenli vs. elektrikli Hilux: Rakamlar ne diyor?

    Toyota’nın paylaştığı veriler, hidrojen teknolojisinin iş hayatındaki operasyonel üstünlüğünü net bir şekilde gözler önüne seriyor:

    - Elektrikli Hidrojenli
    Menzil (WLTP) 245 km 400 km
    Çekme kapasitesi 2 ton 2.5 ton
    Dolum süresi %10-80 30 dakika Tam dolum 3-5 dakika
    400 km menzil, 5 dakikada dolum: Hidrojen yakıtlı Toyota Hilux Tam Boyutta Gör
    Yakıt hücresi mantığıyla çalışan araç, hidrojen ile oksijeni kimyasal reaksiyona sokarak kendi elektriğini araç içinde üretiyor. Egzozdan ise emisyon veya partikül yerine sadece su buharı çıkıyor.

    En büyük engel: Altyapı eksikliği

    Kağıt üzerindeki bu ezici üstünlüğe rağmen hidrojenli Hilux’ın önündeki tek ve en büyük engel istasyon ağı. Avrupa Birliği genelinde 1,3 milyondan fazla halka açık elektrikli şarj noktası bulunurken, İngiltere dahil tüm Avrupa'da hizmet veren hidrojen dolum istasyonu sayısı 200 civarında seyrediyor.

    Toyota’nın bu ticari hamlesinin başarılı olabilmesi için 2028 yılına kadar filolara özel hidrojen dolum ağlarının ve distribütör desteklerinin ne kadar gelişeceği belirleyici olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    telefon numarasından konum bulma alaturka tuvalet koku giderici sınav dönemi nedir trident uydu alıcısı kurulumu focus 3.5

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OPPO A6X
    OPPO A6X
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum