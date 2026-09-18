400 km menzil, 5 dakikada dolum: Hidrojen yakıtlı Toyota Hilux için tarih açıklandı

Dokuzuncu nesil platform üzerine inşa edilecek ve Mirai sedan modelindeki yakıt hücresi teknolojisinden beslenecek olan Hilux FCEV, 2028 yılında Avrupalı kurumsal müşteriler ve filo kiralama şirketleri için satışa sunulacak. Araç, dizel ve elektrikli versiyonların yerini almak yerine aileye ek bir alternatif olarak katılacak.
Hidrojenli vs. elektrikli Hilux: Rakamlar ne diyor?
Toyota’nın paylaştığı veriler, hidrojen teknolojisinin iş hayatındaki operasyonel üstünlüğünü net bir şekilde gözler önüne seriyor:
|-
|Elektrikli
|Hidrojenli
|Menzil (WLTP)
|245 km
|400 km
|Çekme kapasitesi
|2 ton
|2.5 ton
|Dolum süresi
|%10-80 30 dakika
|Tam dolum 3-5 dakika
En büyük engel: Altyapı eksikliği
Kağıt üzerindeki bu ezici üstünlüğe rağmen hidrojenli Hilux’ın önündeki tek ve en büyük engel istasyon ağı. Avrupa Birliği genelinde 1,3 milyondan fazla halka açık elektrikli şarj noktası bulunurken, İngiltere dahil tüm Avrupa'da hizmet veren hidrojen dolum istasyonu sayısı 200 civarında seyrediyor.
Toyota’nın bu ticari hamlesinin başarılı olabilmesi için 2028 yılına kadar filolara özel hidrojen dolum ağlarının ve distribütör desteklerinin ne kadar gelişeceği belirleyici olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: