418 km menzile sahip Kia EV2 Black-Line tanıtıldı: İşte fiyatı

Temellerini GT-Line donanımından alan Black-Line, isminin hakkını veren siyah dış tasarım detayları ve tamamen siyah iç mekanıyla öne çıkıyor. Araçta özel 19 inç koyu renkli jantlar, gövde rengiyle kontrast oluşturan siyah tavan ve geniş kapsamlı parlak siyah detaylar bulunuyor.
Performans ve menzil
Black-Line versiyonu, 61 kWh kapasiteli bir batarya ile donatılmış durumda. Bu batarya araca tek şarjla 418 km'ye kadar (WLTP) menzil sağlıyor. 135 beygir güç üreten elektrik motoru sayesinde 0'dan 100 km/s hıza 9.7 saniyede ulaşabilen otomobil maksimum 161 km/s hız yapabiliyor.
Zengin donanım listesi
Yeni versiyonda kullanıcı konforunu artıran pek çok standart özellik var. Bunları Harman Kardon ses sistemi, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu, harici cihazlara 230V güç sağlayabilen V2L özelliği, ısı pompası, çift bölgeli klima sistemi, geri görüş kamerası, ısıtmalı ön koltuklar ve otomatik olarak dışa açılan kapı kolları olarak sıralayabiliriz.
Yeni üst donanım paketi Black-Line'ın başlangıç fiyatı 40.890 euro olarak belirlendi. Aracın müşterilere teslimatlarının ise bu yılın Eylül ayında başlaması planlanıyor.
çok güzel