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    418 km menzile sahip Kia EV2 Black-Line tanıtıldı: İşte fiyatı

    Kia, elektrikli EV2 modelinin yeni üst seviye donanım paketini tanıttı. Black-Line isimli versiyon özel siyah tasarım detayları, premium donanımı ve 61 kWh bataryasıyla dikkat çekiyor.

    418 km menzile sahip Kia EV2 Black-Line tanıtıldı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli otomobil devi Kia, kompakt elektrikli SUV segmentindeki iddialı modeli EV2 için yeni üst seviye donanım paketi olan "Black-Line" versiyonunu tanıttı. Ailenin mevcut Light, Air, Earth, First Edition ve GT-Line seçeneklerinin yanına eklenen Black-Line, hem estetik siyah detayları hem de zengin teknolojik donanımıyla dikkat çekiyor.

    Temellerini GT-Line donanımından alan Black-Line, isminin hakkını veren siyah dış tasarım detayları ve tamamen siyah iç mekanıyla öne çıkıyor. Araçta özel 19 inç koyu renkli jantlar, gövde rengiyle kontrast oluşturan siyah tavan ve geniş kapsamlı parlak siyah detaylar bulunuyor.

    418 km menzile sahip Kia EV2 Black-Line tanıtıldı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    İç mekanda yüksek kaliteli suni deri döşemeler kullanılmış. Ön konsolda 12.3 inç dijital gösterge paneli, 5.3 inç klima ekranı ve 12.3 inç merkezi multimedya ekranı olmak üzere üç farklı bölümden oluşan geniş ekran yerleşimi dikkat çekiyor. Ayrıca araç Kia Connect desteği, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay ile kablosuz güncelleme özelliklerine de sahip.

    Performans ve menzil

    Black-Line versiyonu, 61 kWh kapasiteli bir batarya ile donatılmış durumda. Bu batarya araca tek şarjla 418 km'ye kadar (WLTP) menzil sağlıyor. 135 beygir güç üreten elektrik motoru sayesinde 0'dan 100 km/s hıza 9.7 saniyede ulaşabilen otomobil maksimum 161 km/s hız yapabiliyor.

    418 km menzile sahip Kia EV2 Black-Line tanıtıldı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Şarj performansı konusunda da iddialı olan Kia EV2 Black-Line, hızlı DC şarj desteği sayesinde %10'dan %80 doluluk oranına yaklaşık 30 dakikada ulaşabiliyor. Ayrıca ev veya iş yerlerinde şarj için 11 kW standart ve 22 kW opsiyonel AC şarj desteği de mevcut.

    Zengin donanım listesi

    Yeni versiyonda kullanıcı konforunu artıran pek çok standart özellik var. Bunları Harman Kardon ses sistemi, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu, harici cihazlara 230V güç sağlayabilen V2L özelliği, ısı pompası, çift bölgeli klima sistemi, geri görüş kamerası, ısıtmalı ön koltuklar ve otomatik olarak dışa açılan kapı kolları olarak sıralayabiliriz.

    418 km menzile sahip Kia EV2 Black-Line tanıtıldı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kia EV2 Black-Line'da Highway Assistant 2.0 (HDA 2.0) gelişmiş sürüş destek paketi standart olarak bulunuyor. Depolama kapasitesiyle de pratik bir kullanım sunan model, 362 ile 403 litre arasında değişen arka bagaj hacminin yanı sıra ön tarafta 15 litrelik ek bir bölmeye (frunk) sahip.

    Yeni üst donanım paketi Black-Line'ın başlangıç fiyatı 40.890 euro olarak belirlendi. Aracın müşterilere teslimatlarının ise bu yılın Eylül ayında başlaması planlanıyor.

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    H
    hasandemirrr 3 gün önce

    çok güzel

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