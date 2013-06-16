41MP kameralı Nokia EOS modelinden yeni görseller internette paylaşıldı

Nokia'nın 11 Temmuz'daki New York etkinliğinde tanıtmasına kesin gözüyle bakılan 41MP çözünürlükte kameraya sahip Nokia EOS modelinden yeni görseller gelmeye devam ediyor.





Arka kasa ve kamera itibariyle bugüne kadar internete sızan görsellerdeki tasarımı yansıtacağında hem fikir olan kaynaklar, kameranın 41MP çözünürlükte olduğunu da doğruladı. Daha önce ortaya çıkan görsellerde çözünürlük kısmı XX şeklinde veriliyordu. Ancak bu kez çözünürlüğün yazılı olduğu nihai kamera koruması da gün yüzüne çıktı.





Diğer görsellerde ise kamera korumasının iki farklı renge sahip olduğunu gösteriyor. Bu da Nokia EOS modelinin iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürüleceğine işaret ediyor.





Modelin özellikleri de iddialara göre aşağı yukarı Lumia 928 serisi ile aynı. 41MP çözünürlükte kamera, AMOLED ekran, Xenon flaş şeklindeki özellikler ise diğer Lumia 920 versiyonlarından farklı olan kısımlar. Çift çekirdekli Snapdragon S4 MSM8960 işlemci, 4.5 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte ekran gibi donanımlar aynı kalacak. Böylece Nokia, Lumia 920 amiral gemi modelinin toplamda 4 farklı versiyonunu piyasaya sürmüş oluyor : Lumia 920, Lumia 928, Lumia 925 ve 41MP kameralı Nokia EOS.





Nokia 11 Temmuz'daki etkinlik için yeni bir zoom teknolojisine vurgu yapıyor. Ayrıca bu modelde ayarların manuel olarak yapıldığı bir profesyonel kamera uygulaması da yer alacak.

http://wmpoweruser.com/more-nokia-eos-camera-assembly-pictures-leak-in-metallic-and-black/