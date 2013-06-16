Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

41MP kameralı Nokia EOS modelinden yeni görseller internette paylaşıldı

5 yıl
1,2b
1
45
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
41MP kameralı Nokia EOS modelinden yeni görseller internette paylaşıldı
Nokia'nın 11 Temmuz'daki New York etkinliğinde tanıtmasına kesin gözüyle bakılan 41MP çözünürlükte kameraya sahip Nokia EOS modelinden yeni görseller gelmeye devam ediyor.

Arka kasa ve kamera itibariyle bugüne kadar internete sızan görsellerdeki tasarımı yansıtacağında hem fikir olan kaynaklar, kameranın 41MP çözünürlükte olduğunu da doğruladı. Daha önce ortaya çıkan görsellerde çözünürlük kısmı XX şeklinde veriliyordu. Ancak bu kez çözünürlüğün yazılı olduğu nihai kamera koruması da gün yüzüne çıktı.

Diğer görsellerde ise kamera korumasının iki farklı renge sahip olduğunu gösteriyor. Bu da Nokia EOS modelinin iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. 

Modelin özellikleri de iddialara göre aşağı yukarı Lumia 928 serisi ile aynı. 41MP çözünürlükte kamera, AMOLED ekran, Xenon flaş şeklindeki özellikler ise diğer Lumia 920 versiyonlarından farklı olan kısımlar. Çift çekirdekli Snapdragon S4 MSM8960 işlemci, 4.5 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte ekran gibi donanımlar aynı kalacak. Böylece Nokia, Lumia 920 amiral gemi modelinin toplamda 4 farklı versiyonunu piyasaya sürmüş oluyor : Lumia 920, Lumia 928, Lumia 925 ve 41MP kameralı Nokia EOS.

Nokia 11 Temmuz'daki etkinlik için yeni bir zoom teknolojisine vurgu yapıyor. Ayrıca bu modelde ayarların manuel olarak yapıldığı bir profesyonel kamera uygulaması da yer alacak.
41MP kameralı Nokia EOS modelinden yeni görseller internette paylaşıldı
 

http://wmpoweruser.com/more-nokia-eos-camera-assembly-pictures-leak-in-metallic-and-black/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hawloo 5 yıl en beğenilen
Nokia Android yap.
Wp'den kaybediyor.
Ne gerek var 41 mp'ye.
Nokia batıyor.
Niye 1080p ekran değil.
Gibi saçma sapan mesajlar atmayın hemen.
Nokia Android yap.Wp'den kaybediyor.Ne gerek var 41 mp'ye.Nokia batıyor.Niye 1080p ekran değil.Gibi saçma sapan mesajlar atmayın hemen...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +52
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Raven 5 yıl veleciraptor
veleciraptor

41 megapiksel nedir bir cep telefonunda? Full frame sensörü olan bir Nikon D600 bile 24 megapiksel iken bu megapikseli her şey sanan kullanıcıları kandırmaktan başka bir şey değil. 64 Bit ekran kartına 2 GB bellek koyan zihniyetten farksız

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, birşey bildiğini sanıp araştırmadan çamur atmak, anasayfa haberlerine yorum atan bazı üyelerin huyu olmuş. Yav arkadaş, internete bağlı cihazın üzerinden bu yorumu atabiliyorsan pekala google'da da, daha önce 808'de kullanılmış olan 1/1.2" 41MP sensörü ve pureview'i araştırabilirsin. Bunun yanında, araştırıpta kafan almadığından dolayı mundar diyorsan, çık bunuda delikanlı gibi söyle.

Kandırmaca yok, nokia laf yapmaz iş yapar.

dpreview.com/...

i.nokia.com/...

1/1.2" 41MP pureview kamera ile çekilen videolar

1/1.2" 41MP pureview kamera ile çekilen fotoğraflar

Öğrende gel.
veleciraptor41 megapiksel nedir bir cep telefonunda? Full frame sensörü olan bir Nikon D600 bile 24 megapiksel iken bu megapikseli her ş...
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TnesQuare 5 yıl
Kamera = Nokia
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
hawloo
Nokia Android yap.Wpden kaybediyor.Ne gerek var 41 mpye.Nokia batıyor.Niye 1080p ekran değil.Gibi saçma sapan mesajlar atmayın hemen.
sensör 41mp
kamera 20mp sensör 41mp sensörden dolayı 41mp resim çekmiyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaptanx 5 yıl
808 kullanmayan kişilerin burada kalkıp mercimek büyüklüğünde sensörden bahsetmeleri komik olmuş,1/1.2 sensör size neyi ifade ediyor acaba?cannon eos da kaça kaç sensör var? resim kalitesine gelince dar alana fazla piksel sıkıştırmak kumlanma yaratıyorsa uydu görüntülerini pc üzerinden değilde devasa ekranlardan izlememiz gerekmezmiydi?kullanmadığın cihazı kötülememeli dostum,ben 1 yıldır kullanıyorum ve yanımda haricen fotoğraf makinası taşımıyorum,ayrıca 808 ile kaydettiğin videoların ve sesinin kalitesini ve netliğini gör sonra burada cihaz kötüle,büyük firmalar yapamazmıydı diyorsun bu teknolojiyi peki yapan oldu mu?sadece nokia yaptı ve sürecide tam 5 yıl süren 600 kişilik bir ekipten bahsediyoruz,elinde tuttuğun takoz gibi fotoğraf makinasının kalitesinde küçücük bir telefon resim çekebiliyorsa burada adamları tebrik etmek düşer bize,ayrıca ram,rom,işlemci konusunu yadırgayanların genelde android kullanan kişiler olduğu hemen belli oluyor,androidin 2 gb rami symbianın 512 rami ile aynı işlevi görür ki buna inanmayanlar google da biraz araştırsın dalvik olayını,bana gelince sadece internet ve face hızını beğenmediğim 808 den önce kullandığım samsung galaxy mini ve s ten sonra 808 ile birlikte 2.bir telefon olarak sırasıyla samsung galaxy s2,ace2,s3,nexus4,htc ze715e ve son olarak s3 mini kullandım,şuan yine sadece 808 kullanıyorum,nokia destek olarak,güncelleme olarak çok başarılı ve en önemlisi sağlamlık bakımından eline kimse su dökemez,808 den önce tam 6.5 yıl tık demeden n95 kullanmış birisiyim ki telefon artık yere düşme bağımlısı olmuştu,takoz gibi çıkıntı dediğiniz çıkıntı zaten sensörün büyüklüğünden kaynaklı,bazıları sadece laf olsun diye yazıyor ya daha ne deyim,sen üret o sensörü daha ince bizde onu kullanalım o zaman,bu arada artık kompact sınıftan çekildi diğer bazı firmalar neden acaba,808 pro serilere kafa tutarken adamlar 500-600 e makina satamayacak hale geldiler.fun boyluk dediğiniz bu durumlar zamanında 6600 ile çığır açarken ve symbian piyasaya nokia ile çıkmışken vaayyy be diyorduk,şimdi wmp ve android var ama symbian hala en stabil sistem,bunuda kimse inkar edemez zaten,eden de yine google da bi araştırsın derim,saygılar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 5 yıl
kotu gorunuyo wp arayuzunu sviyorum ben lumia tasarimlari da fena degildi ama gecengun yayinlanan haberde telefonun govdesi de gorunuyordu kamera kismi ayniydi zaten lumia tasarimina yakismiyor git gide gelistireceklerine batiriyorlar. samsungun tasarimiyla dalga geciyo herkes ama ilk galaxy modeli ile s4 u ya da note2 yi karsilastirin govdedeki buyuk bosluklar kapatilmis ekran yayilabildigi kadar yayilmis lumialarin on yuzlerinde ust ve alt taraflarda zaten cok bosluk var simdi arkasi da sekilsiz cikintiya sahip olacak kamera meraklilari icin iyi haber ama onun disinda akilli telefon ozelliklerini cok kullanan uygulama ve oyun odakli kullanimi tercih eden kitle gelir inceler yorumunu yapar almadan gider...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkest earth 5 yıl
Ya yeni telefon almak istiyordum. Beklesem mi ne yapsam?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sagy 5 yıl
bazı arkadaşlar negerek var buna demiş adamlar 1,5 yıl olmuş 808 çıkaralı daha geçen olmadı resim kalitesinde ve 808 çogu 1500 , 2000tl lik foto mkinalardan bile daha iyi çekiyo youtube test videoları var....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Enola 5 yıl
Daha mercekle ilgili bi haber yapılmadı ama dün paylaşılan bir fotoda zoom teması dikkat çekti özellikle merceğin boyutları konusunda bir ipucu verdi bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koagulant 5 yıl
veleciraptor
Raven
veleciraptor 41 megapiksel nedir bir cep telefonunda? Full frame sensörü olan bir Nikon D600 bile 24 megapiksel iken bu megapikseli her şey sanan kullanıcıları kandırmaktan başka bir şey değil. 64 Bit ekran kartına 2 GB bellek koyan zihniyetten farksız
Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, birşey bildiğini sanıp araştırmadan çamur atmak, anasayfa haberlerine yorum atan bazı üyelerin huyu olmuş. Yav arkadaş, internete bağlı cihazın üzerinden bu yorumu atabiliyorsan pekala googleda da, daha önce 808de kullanılmış olan 1/1.2 41MP sensörü ve pureviewi araştırabilirsin. Bunun yanında, araştırıpta kafan almadığından dolayı mundar diyorsan, çık bunuda delikanlı gibi söyle. Kandırmaca yok, nokia laf yapmaz iş yapar. dpreview.com/... i.nokia.com/... 1/1.2 41MP pureview kamera ile çekilen videolar 1/1.2 41MP pureview kamera ile çekilen fotoğraflar Öğrende gel.
Kusura bakma arkadaşım da bamya kadar sensöre 41 megapiksel koymak kandırmacadan başka bir şey değildir. Buyur sensör boyutları ile ilgili bir grafik. Full frmae makine neredeyse 20 kat daha büyük alana sahip ama nedense ne Canon ne de Nikon akıl edip de 400 megapiksel kamera yapmıyorlar. Küçük alana ne kadar fazla çözünürlük sığdırmaya çalışırsan o derece kumlanmaya neden olur. Ha bu arada şu andaki imzam yerine eski imzamı bilenler elimdeki objektifleri ve makineleri de biliyorlar sen hiç kafanı yorma. Fotoğrafçılıktan anlamıyor dediğin bu insan EOS 350 zamanından beri dijital makine kullanıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Arkadaşa çok iyi cevap vermişsin. Mercimek kadar sensörle 41 megapiksel bence de şovdan başka birşey değil. Nedense fotoğraf kalitesinin megapikselle ölçüldüğünü sananlar var hala :)Kullandığım dslr bile 12 mp ama nokianın 41 mp si muhtemelen eline su bile dökemez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sevket861 5 yıl
Wp 8 iyi hoş da burada Microsoft a çok görev düşüyor.
öncelikle Facebook uygulaması bile İngilizce
video zoom yok
iişletim sistemi düzenlenir ve firmaların özel arayuz yapmalarına izin verirse Microsoft iyi bir dilim kapar pastadan.
Android yapmasına gelirsek neden olmasın yılda 3-4 model wp 3-4 model android 3-4model de tuşlu + dokunmatik hava çıkarsa fena olmaz
tek platform mantıklı değil bence
ha nemnunmuyum wp den son derece memnunum
ha bu ne gerek vardı arkadaşlar size de şöyle bir sorum olacak gözün algılayamayacağı ppi değerimi daha önemli yoksa komptakt makina kadar iyi fotoğraf çeken bir telefon mu?
diğer üreticilerin "fotoğraf makinası satamayız" diyerek geliştirmedikleri kameraları Nokia geliştiriyor bunun nesi kotu
tasarıma gelince bir çoğumuz kılıfla kullanıyoruz kılıfı takarsın lens belli olmaz bu kadar basit
not:lumia 620 kullanıcısıyım
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Athelas_ 5 yıl
Yıllardır kamera kalitesini kaptırmadı,6600'dan beri...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veleciraptor 5 yıl
Raven
veleciraptor 41 megapiksel nedir bir cep telefonunda? Full frame sensörü olan bir Nikon D600 bile 24 megapiksel iken bu megapikseli her şey sanan kullanıcıları kandırmaktan başka bir şey değil. 64 Bit ekran kartına 2 GB bellek koyan zihniyetten farksız
Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, birşey bildiğini sanıp araştırmadan çamur atmak, anasayfa haberlerine yorum atan bazı üyelerin huyu olmuş. Yav arkadaş, internete bağlı cihazın üzerinden bu yorumu atabiliyorsan pekala googleda da, daha önce 808de kullanılmış olan 1/1.2 41MP sensörü ve pureviewi araştırabilirsin. Bunun yanında, araştırıpta kafan almadığından dolayı mundar diyorsan, çık bunuda delikanlı gibi söyle. Kandırmaca yok, nokia laf yapmaz iş yapar. dpreview.com/... i.nokia.com/... 1/1.2 41MP pureview kamera ile çekilen videolar 1/1.2 41MP pureview kamera ile çekilen fotoğraflar Öğrende gel.

Kusura bakma arkadaşım da bamya kadar sensöre 41 megapiksel koymak kandırmacadan başka bir şey değildir. Buyur sensör boyutları ile ilgili bir grafik. Full frmae makine neredeyse 20 kat daha büyük alana sahip ama nedense ne Canon ne de Nikon akıl edip de 400 megapiksel kamera yapmıyorlar. Küçük alana ne kadar fazla çözünürlük sığdırmaya çalışırsan o derece kumlanmaya neden olur.
Ha bu arada şu andaki imzam yerine eski imzamı bilenler elimdeki objektifleri ve makineleri de biliyorlar sen hiç kafanı yorma. Fotoğrafçılıktan anlamıyor dediğin bu insan EOS 350 zamanından beri dijital makine kullanıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hawloo 5 yıl veleciraptor
veleciraptor
Raven
Orijinalden alıntı: veleciraptor 41 megapiksel nedir bir cep telefonunda? Full frame sensörü olan bir Nikon D600 bile 24 megapiksel iken bu megapikseli her şey sanan kullanıcıları kandırmaktan başka bir şey değil. 64 Bit ekran kartına 2 GB bellek koyan zihniyetten farksız
Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, birşey bildiğini sanıp araştırmadan çamur atmak, anasayfa haberlerine yorum atan bazı üyelerin huyu olmuş. Yav arkadaş, internete bağlı cihazın üzerinden bu yorumu atabiliyorsan pekala googleda da, daha önce 808de kullanılmış olan 1/1.2 41MP sensörü ve pureviewi araştırabilirsin. Bunun yanında, araştırıpta kafan almadığından dolayı mundar diyorsan, çık bunuda delikanlı gibi söyle. Kandırmaca yok, nokia laf yapmaz iş yapar. dpreview.com/... i.nokia.com/... 1/1.2 41MP pureview kamera ile çekilen videolar 1/1.2 41MP pureview kamera ile çekilen fotoğraflar Öğrende gel.

Kusura bakma arkadaşım da bamya kadar sensöre 41 megapiksel koymak kandırmacadan başka bir şey değildir. Buyur sensör boyutları ile ilgili bir grafik. Full frmae makine neredeyse 20 kat daha büyük alana sahip ama nedense ne Canon ne de Nikon akıl edip de 400 megapiksel kamera yapmıyorlar. Küçük alana ne kadar fazla çözünürlük sığdırmaya çalışırsan o derece kumlanmaya neden olur.
Ha bu arada şu andaki imzam yerine eski imzamı bilenler elimdeki objektifleri ve makineleri de biliyorlar sen hiç kafanı yorma. Fotoğrafçılıktan anlamıyor dediğin bu insan EOS 350 zamanından beri dijital makine kullanıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Nokia'dan başkası yapamıyormuş demek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Raven 5 yıl veleciraptor
veleciraptor

Raven

veleciraptor 41 megapiksel nedir bir cep telefonunda? Full frame sensörü olan bir Nikon D600 bile 24 megapiksel iken bu megapikseli her şey sanan kullanıcıları kandırmaktan başka bir şey değil. 64 Bit ekran kartına 2 GB bellek koyan zihniyetten farksız
Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, birşey bildiğini sanıp araştırmadan çamur atmak, anasayfa haberlerine yorum atan bazı üyelerin huyu olmuş. Yav arkadaş, internete bağlı cihazın üzerinden bu yorumu atabiliyorsan pekala googleda da, daha önce 808de kullanılmış olan 1/1.2 41MP sensörü ve pureviewi araştırabilirsin. Bunun yanında, araştırıpta kafan almadığından dolayı mundar diyorsan, çık bunuda delikanlı gibi söyle. Kandırmaca yok, nokia laf yapmaz iş yapar. dpreview.com/... i.nokia.com/... 1/1.2 41MP pureview kamera ile çekilen videolar 1/1.2 41MP pureview kamera ile çekilen fotoğraflar Öğrende gel.


Kusura bakma arkadaşım da bamya kadar sensöre 41 megapiksel koymak kandırmacadan başka bir şey değildir. Buyur sensör boyutları ile ilgili bir grafik. Full frmae makine neredeyse 20 kat daha büyük alana sahip ama nedense ne Canon ne de Nikon akıl edip de 400 megapiksel kamera yapmıyorlar. Küçük alana ne kadar fazla çözünürlük sığdırmaya çalışırsan o derece kumlanmaya neden olur.

Ha bu arada şu andaki imzam yerine eski imzamı bilenler elimdeki objektifleri ve makineleri de biliyorlar sen hiç kafanı yorma. Fotoğrafçılıktan anlamıyor dediğin bu insan EOS 350 zamanından beri dijital makine kullanıyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Hakikaten de bilmemek değil öğrenmemek ayıp lafı doğruymuş. Sana telefonun incelemesini ve pureview teknolojisini anlatan linkler verdik, sen okuma zahmetinde bulunmadıysan ben daha ne yapayım? Talihsiz bir şekilde başka bir şahısta aynı gaflet içinde seni desteklemiş..


Tekil piksel büyüklüğü nedir? Bunun nokia 808'de kaç olduğundan haberin var mı? Neden 1/1.2" sensöre 41MP sığdırmışlar? Kayıpsız dijital zoom diye birşey duydun mu? Bu soruların cevaplarını önyargıyla veremezsin :)
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.TRinTY. 5 yıl
Burada hala nokia nın niye android seçmediği tartışılıyor.Eğer nokia android seçseydi büyük ihtimal şu ankinden fazla bir satış yapardı ancak pay edilmiş bir android pastasından büyük bir dilim alması çok zor olacaktı.Öte yandan şu an wp ye hakim marka nokia ve bu sistem gerçek anlamda geliştirilip android ve iosla rekabet etmeye başladığında nokia eski günlerindekinden bile fazla kar eder.İş burada nokia ya değil microsofta kalıyor, bu iş iddaa gibi bir şey android oranı 1,5 kazanma ihtimali yüksek kar düşük,wp oranı 5 kazanma ihtimali düşük ama kar çok yüksek.Şunu da ekliyeyim android telefonum yok ama arkadaşlarımdan alıp kullandığım orta ve üst seviye telefonların tamamı galeri ekranlarında bile takılabiliyor.2,3 ler zaten her yerde takılıyor.925 bekliyorum sırf gece çekimi için alırım.Gündüz harika çekim yapan xperia s bile gece çamur resmen.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TipsizSap 5 yıl
:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1187 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Acer yeni ultrabook ve tabletlerini özel bir defile ile lanse etti 5 yıl Android için CPU-Z uygulaması çıktı: Akıllı telefon ve tabletinizin donanımsal detayları... [Video] 5 yıl Gigabyte'ın Z87 çipsetli yeni nesil hız aşırtma anakartlarına yakından bakıyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim