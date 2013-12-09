4.5 inçlik isimsiz bir Nokia cihazı Hindistan'da ortaya çıktı









Nokia'nın yeni yıl için piyasaya süreceği yeni Lumia modelleri merakla beklenirken bazı modellerin izleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.





Hindistan'da ithalat ihracat trafiğini takip eden bir lojistik firmasında ortaya çıkan listede RM-977 model numarası taşıyan bir Nokia cihazı göze çarpıyor. Tek SIM kartı taşıyan cihazda 4.5 inçlik ekran bulunuyor. Model Finlandiya'dan Hindistan'a getiriliyor.

Cihazın ekran boyutuna bakarak bir Asha cihazı değil Lumia cihazı olduğu anlaşılıyor. Modelin mali değeri ise 130$ olarak belirlenmiş. Bu bakımdan oldukça ucuz bir Lumia akıllı telefonunun bizi beklediği söylenebilir.





Modelin ne zaman veya hangi adla piyasaya çıkacağına dair bir bilgi yok. Tahminler cihazın henüz test aşamasında olduğu yönünde. Bu bakımdan gelecek yılın ortalarına doğru piyasaya çıkacağı düşünülüyor.

http://www.phonearena.com/news/Mystery-Nokia-device-found-on-logistics-tracking-site_id50122