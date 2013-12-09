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4.5 inçlik isimsiz bir Nokia cihazı Hindistan'da ortaya çıktı

5 yıl
945
1
57
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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4.5 inçlik isimsiz bir Nokia cihazı Hindistan'da ortaya çıktı


Nokia'nın yeni yıl için piyasaya süreceği yeni Lumia modelleri merakla beklenirken bazı modellerin izleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 

Hindistan'da ithalat ihracat trafiğini takip eden bir lojistik firmasında ortaya çıkan listede RM-977 model numarası taşıyan bir Nokia cihazı göze çarpıyor. Tek SIM kartı taşıyan cihazda 4.5 inçlik ekran bulunuyor. Model Finlandiya'dan Hindistan'a getiriliyor.
Cihazın ekran boyutuna bakarak bir Asha cihazı değil Lumia cihazı olduğu anlaşılıyor. Modelin mali değeri ise 130$ olarak belirlenmiş. Bu bakımdan oldukça ucuz bir Lumia akıllı telefonunun bizi beklediği söylenebilir.

Modelin ne zaman veya hangi adla piyasaya çıkacağına dair bir bilgi yok. Tahminler cihazın henüz test aşamasında olduğu yönünde. Bu bakımdan gelecek yılın ortalarına doğru piyasaya çıkacağı düşünülüyor.  

http://www.phonearena.com/news/Mystery-Nokia-device-found-on-logistics-tracking-site_id50122 Yorum Yaz
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insunwetrust 5 yıl en beğenilen Nokia Specialist
TurboCore

525 işte


Merhaba sayın tıp okuyan MS mühendisi. 525 4 inç, 4.5 değil. Ayrıca çoktan duyuruldu. Artık 525 isimsiz cihaz degil.

Rudy'e selamlar, Skype'tan.
TurboCore525 işteMerhaba sayın tıp okuyan MS mühendisi. 525 4 inç, 4.5 değil. Ayrıca çoktan duyuruldu. Artık 525 isimsiz ...
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3 Yanıt Yanıtla +34
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ulmel 5 yıl
la sanki hayati bi gizem ortaya çıkmış. şu anasayfa haberlerine bir standart konmalı bence
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TechKings 5 yıl
Nokia yine çöp bir telefon çıkardı demek



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e-Militarist 5 yıl
5.2 inçlik bir Nokia cihazı daha göründü.

www.zauba.com/import-rm-964-hs-code.html
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MK* 5 yıl
1520nin donanımı beklerim, birde şubattan önce tanıtsan benim takvime tam uyar
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korkunçlukarı 5 yıl
130$ ve telefondan petformans mı bekliosunuz nokia yı begeniyorum fakat 500-600-700 lü serilerini fazla klişe ve çöp olarak görüyorum haa adam olur mu evet fakat gecerlilik süreleri kısa bit artısı digerlerinden farkı yok bence aradaki uçurumları dengelemeliler o zaman nokia nin ios u da androidide gececegini düşünüyorum
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eofdred 5 yıl korkunçlukarı
korkunçlukarı

130$ ve telefondan petformans mı bekliosunuz nokia yı begeniyorum fakat 500-600-700 lü serilerini fazla klişe ve çöp olarak görüyorum haa adam olur mu evet fakat gecerlilik süreleri kısa bit artısı digerlerinden farkı yok bence aradaki uçurumları dengelemeliler o zaman nokia nin ios u da androidide gececegini düşünüyorum

hangi uçurum kardeş? ramler 512 den 1gb ye atlamasın 500 600 700 800 900 mb diyemi gitsin?
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Simple Man 5 yıl
Nokia bence sürpriz yapacak, 775 olacak 😔
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iboocum 5 yıl
725dir
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resfaction 5 yıl
sonu kesin 25 olacak :))
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DH Misafiri 5 yıl
LUMIA 620 devamı niteliğinde bir ürün bekliyorum... 130 $ olduğu söylentileri de söz konusu bakalım eğer cazip bir şey olursa geçeceğim NOKIA 603 ten LUMIA'ya Para yok :)
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wolf silver 5 yıl
Lumia 520 nin 4.5 inç'lik modeli olur. Ayrıca 1 gb ram ile gelecek..
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Okisht 5 yıl wolf silver
wolf silver

Lumia 520 nin 4.5 inç'lik modeli olur. Ayrıca 1 gb ram ile gelecek..

nokia çalışanıyız galiba?



Ben 725 olmasını bekliyorum hakkında bir kaç haber daha sızdırılmıştır 4.5" ekran olacağı yönünde.
ayrıca bu saatten sonra 512mb ram'li lumia çıkması zor zaten.
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köfteciŞakir 5 yıl
130 dolar çok iyi fiyat türkiye fiyatı ne kadar olur acaba vergiler v..s malum..
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The Tenth Doctor 5 yıl köfteciŞakir
şakirdayı
130 dolar çok iyi fiyat türkiye fiyatı ne kadar olur acaba vergiler v..s malum..

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