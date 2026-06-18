Çinli Arcfox'tan 9 bin dolarlık elektrikli otomobil: İşte yeni Beta T1

Geçtiğimiz yıl T1 adıyla piyasaya çıkan model, markanın ürün gamındaki yeniden yapılanma kapsamında artık Beta serisi altında konumlandırılıyor. Tasarım tarafında araç genel hatlarını korurken yeni ön tampon, boydan boya uzanan LED gündüz farları ve güncellenen arka aydınlatma grubu dikkat çekiyor.
4.375 mm uzunluğa ve 2.770 mm aks mesafesine sahip Beta T1'in kabininde 8,8 inç dijital gösterge paneli ve 15,6 inçlik merkezi multimedya ekranı yer alıyor. Üst donanım seviyesinde 50W kablosuz telefon şarjı da sunuluyor.
Teknik özellikler
Tüm versiyonlarda önde konumlandırılmış 96 kW'lık (129 hp) elektrik motoru kullanılıyor. 176 Nm tork üreten model 140 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.
Arcfox Beta T1, 36,4 kWsa ve 42,3 kWsa kapasiteli LFP batarya seçenekleriyle sunuluyor. CLTC normlarına göre sırasıyla 350 km ve 450 km menzil sunan modelin enerji tüketimi 100 km'de 11,2 kWsa olarak açıklanıyor.
Hızlı şarj desteği sayesinde batarya seviyesi yüzde 30'dan yüzde 80'e yaklaşık 22 dakikada çıkarılabiliyor. Ayrıca araçta 3,3 kW gücünde V2L (araçtan cihaza enerji aktarımı) özelliği de bulunuyor.
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çok güzel