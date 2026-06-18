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    Çinli Arcfox'tan 9 bin dolarlık elektrikli otomobil: İşte yeni Beta T1

    Arcfox, yenilenen Beta T1 modelini tanıttı. 450 km'ye kadar menzil sunan elektrikli otomobil, 9 bin dolardan başlayan fiyatı ve zengin donanımıyla dikkat çekiyor.

    450 km menzil, LFP batarya ve 9 bin dolar fiyat: Arcfox Beta T1 Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil üreticisi BAIC'in elektrikli araç markası Arcfox, yenilenen Beta T1 modelini resmen satışa sundu. Üç farklı donanım seviyesiyle gelen modelin fiyatı yaklaşık 9.200 dolar ile 11.700 dolar arasında değişiyor.

    Geçtiğimiz yıl T1 adıyla piyasaya çıkan model, markanın ürün gamındaki yeniden yapılanma kapsamında artık Beta serisi altında konumlandırılıyor. Tasarım tarafında araç genel hatlarını korurken yeni ön tampon, boydan boya uzanan LED gündüz farları ve güncellenen arka aydınlatma grubu dikkat çekiyor.

    4.375 mm uzunluğa ve 2.770 mm aks mesafesine sahip Beta T1'in kabininde 8,8 inç dijital gösterge paneli ve 15,6 inçlik merkezi multimedya ekranı yer alıyor. Üst donanım seviyesinde 50W kablosuz telefon şarjı da sunuluyor.

    450 km menzil, LFP batarya ve 9 bin dolar fiyat: Arcfox Beta T1 Tam Boyutta Gör
    Araçta adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, trafik işareti tanıma, uzaktan park desteği ve otomatik park fonksiyonlarını içeren Seviye 2 sürüş destek sistemleri bulunuyor. Ayrıca Apple CarPlay, Huawei HiCar ve Android Carlink desteği, 360 derece kamera sistemi, dahili araç kamerası, Sentry Mode ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler de donanım listesinde yer alıyor.

    Teknik özellikler

    Tüm versiyonlarda önde konumlandırılmış 96 kW'lık (129 hp) elektrik motoru kullanılıyor. 176 Nm tork üreten model 140 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

    Arcfox Beta T1, 36,4 kWsa ve 42,3 kWsa kapasiteli LFP batarya seçenekleriyle sunuluyor. CLTC normlarına göre sırasıyla 350 km ve 450 km menzil sunan modelin enerji tüketimi 100 km'de 11,2 kWsa olarak açıklanıyor.

    Hızlı şarj desteği sayesinde batarya seviyesi yüzde 30'dan yüzde 80'e yaklaşık 22 dakikada çıkarılabiliyor. Ayrıca araçta 3,3 kW gücünde V2L (araçtan cihaza enerji aktarımı) özelliği de bulunuyor.

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    H
    hasandemirrr 1 saat önce

    çok güzel

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