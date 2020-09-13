48 GB bellekli Quadro kartı geliyor

Yeşil ekip oyuncu kartlarının ardından Quadro ailesini de güncel mimariyle tanıştırmaya hazırlanıyor. Paylaşılan ekran alıntısı firmanın hazırlığını gün yüzüne çıkardı.

Quadro RTX Ampere

10752 CUDA çekirdeğiyle RTX 3090’dan 256 CUDA daha fazlasını barındıran kartta 48 GB kapasiteli GDDR6 bellek konumlandırılmış.

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Neden GDDR6X tip bellek tercih edilmediği sorusunu ise Micron’un heniz 2 GB kapasiteli GDDR6X moduülü üretmemesi açıklıyor. Bu nedenle bellek frekansı 16 Gbps ile sınırlı kalmış.

384-bit bellek veriyolu üzerinden 768 GB/s bant genişliğine ulaşılan Quadro modeli bu haliyle RTX 3080’den daha az bant genişliğine sahip görünüyor.

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Son olarak Quadro RTX modelleri bir süredir paylaşılmakla Nvidia’nın 5 Ekim’de düzenleyeceği GTC etkinliğinde çözümlerini detaylandırması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/next-generation-nvidia-quadro-rtx-ampere-to-feature-10752-cuda-cores

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