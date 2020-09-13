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    48 GB bellekli Quadro kartı geliyor

    Nvidia Quadro ailesinin de Ampere mimarisiyle güncellemeye hazırlanıyor. Yeni model RTX 3090’dan biraz daha fazla CUDA sayısıyla gelirken yüksek bellek kapasitesi sunacak.
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    48 GB bellekli Quadro kartı geliyor

    Yeşil ekip oyuncu kartlarının ardından Quadro ailesini de güncel mimariyle tanıştırmaya hazırlanıyor. Paylaşılan ekran alıntısı firmanın hazırlığını gün yüzüne çıkardı.

    Quadro RTX Ampere

    10752 CUDA çekirdeğiyle RTX 3090’dan 256 CUDA daha fazlasını barındıran kartta 48 GB kapasiteli GDDR6 bellek konumlandırılmış.

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    Neden GDDR6X tip bellek tercih edilmediği sorusunu ise Micron’un heniz 2 GB kapasiteli GDDR6X moduülü üretmemesi açıklıyor. Bu nedenle bellek frekansı 16 Gbps ile sınırlı kalmış.

    384-bit bellek veriyolu üzerinden 768 GB/s bant genişliğine ulaşılan Quadro modeli bu haliyle RTX 3080’den daha az bant genişliğine sahip görünüyor.

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    Son olarak Quadro RTX modelleri bir süredir paylaşılmakla Nvidia’nın 5 Ekim’de düzenleyeceği GTC etkinliğinde çözümlerini detaylandırması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/next-generation-nvidia-quadro-rtx-ampere-to-feature-10752-cuda-cores Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    VETERINARY (Eren Çalışkan) 26 dk.
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    6s 49 dk. (düzenlendi)
    Turing tabanlı, 48gb quadro zaten var. Hikmet Ampere olarak gelmesinde.
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    cheytac07 1 sa.
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