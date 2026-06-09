48 yaşına bastı: Karşınızda x86 mimarisinin ilk işlemcisi Intel 8086

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Tam Boyutta Gör Günümüzde milyarlarca transistöre sahip işlemciler, yapay zeka uygulamalarından oyunlara, veri merkezlerinden süper bilgisayarlara kadar sayısız alanda kullanılıyor. Intel Core Ultra, AMD Ryzen ve EPYC gibi modern işlemcilerin temelinde ise yaklaşık yarım asır önce geliştirilen bir mimari bulunuyor. Intel'in efsanevi 8086 işlemcisi ise, tam 48 yıl önce 8 Haziran 1978 tarihinde tanıtıldı.

Modern bilgisayarların temeli bugün atıldı

Dünyanın ilk x86 tabanlı işlemcisi olarak tarihe geçen 8086, sonraki onlarca yıl boyunca kişisel bilgisayar sektörüne yön veren mimarinin başlangıç noktası oldu. Aslında Intel 8086, şirketin üzerinde çalıştığı daha gelişmiş iAPX 432 işlemcisindeki gecikmeler nedeniyle geçici bir çözüm olarak geliştirildi. Ancak yalnızca 18 aylık geliştirme sürecinin ardından ortaya çıkan işlemci, teknoloji dünyasının en önemli ürünlerinden biri haline geldi.

Yaklaşık 20 bin transistöre sahip olan Intel 8086, 5 MHz ile 10 MHz arasında çalışan farklı sürümlerle satışa sunuldu. İşlemci, 1 MB'a kadar fiziksel belleği adresleyebiliyor ve önceki Intel 8008, 8080 ve 8085 işlemcileriyle geriye dönük uyumluluk sunuyordu. Intel 8086'nın en büyük önemi, günümüzde Intel ve AMD işlemcilerinde kullanılmaya devam eden x86 komut seti mimarisini ortaya çıkarması oldu.

Daha sonra geliştirilen 80286, 80386 ve 80486 gibi işlemciler de aynı mimari üzerine inşa edildi ve 1990'lı yılların bilgisayarlarına güç verdi.

x86 mimarisinin temellerini attı

İşlemcinin geliştirilmesine baş mimar Stephen P. Morse liderlik ederken, proje yöneticisi Bill Pohlman ve mühendisler Jim McKevitt ile John Bayliss de tasarım sürecinde önemli rol oynadı. 8086'nın ticari başarıya ulaşmasında ise 1981 yılında piyasaya çıkan ilk IBM PC büyük rol oynadı. Her ne kadar sistemde doğrudan 8086 yerine onun türevi olan Intel 8088 kullanılmış olsa da, IBM PC'nin başarısı x86 mimarisini sektör standardı haline getirdi.

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Intel, işlemcinin 40. yılını 2018 yılında sınırlı sayıda üretilen Core i7-8086K modeliyle kutlamıştı. Böylece 1978'de başlayan 8086 mirası, modern işlemcilerde de yaşamaya devam etti.

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48 yaşına bastı: Karşınızda x86 mimarisinin ilk işlemcisi

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