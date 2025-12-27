Giriş
    48V hibrit teknolojili Peugeot 408 ve 2008 Türkiye'de

    Stellantis tarafından tasarlanan ve yakın dönemde birçok modelde kullanıma sunulan 48V hibrit teknolojisi şimdi Peugeot 408 ve Peugeot 2008 modellerinde de tercih edilebiliyor.

    48V hibrit teknolojili Peugeot 408 ve 2008 Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Peugeot, yeni yıla girmeden ürün gamında sunduğu motor seçeneklerini çeşitlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, fastback tasarımıyla öne çıkan 408 ve B-SUV modeli 2008’in 48V hibrit motorlu versiyonlarını satışa sundu. Yeni Peugeot 2008 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Allure ve GT donanım seviyeleri ile 2.238.000 TL’den, yeni 408 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 ise Allure ve GT donanım seçenekleri ile 2.290 bin TL’den başlayan fiyatla tüketicilerle buluşuyor. 

    Peugeot 48V hibrit sistemi, yeni nesil 145 HP PureTech benzinli motor, bir elektromotor ve yeni 6 ileri yağ soğutmalı çift kavramalı elektrikli bir şanzımandan oluşuyor. Sürüş sırasında şarj olan bataryasıyla bu teknoloji, düşük motor devirlerinde ekstra tork sağlıyor ve yakıt tüketimini azaltıyor. Böylece hibrit sistemle donatılan modeller, şehir içi sürüşlerinde, sürüş süresinin bir bölümünü 0 emisyonlu elektrik modunda geçirebiliyor. 

    Yeni modellerde sürücü, Peugeot i-Cockpit gösterge paneli üzerinden sürüş sırasında enerji geçişlerini (Şarj, Eko, Güç) görebiliyor. Günlük sürüşte, içten yanmalı ve elektromotorlar, enerji tüketimini optimize etmek için birlikte veya ayrı ayrı çalışıyor. Anlık hızlanma sırasında elektromotor, düşük devirlerde benzinli motora ek tork sağlıyor. Yavaşlama sırasında benzinli motor stop ediyor ve elektromotor, 48V bataryayı şarj etmek için bir jeneratör olarak çalışıyor. Araç, şehir içindeki kısa mesafelerde ve manevra yaparken sadece %100 elektrikli motor ile hareket edebiliyor.

    48V hibrit teknolojili Peugeot 408 ve 2008 Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Hibrit sistem ile daha düşük yakıt tüketimi sunulurken, benzer özelliklere sahip, elektrikli olmayan bir benzinli motorla karşılaştırıldığında, yaklaşık 1.0 lt/100 km’ye varan (WLTP birleşik tüketim) ortalama yakıt tasarrufu sağlıyor. Hibrit sistem, bataryanın şarjı uygun olduğunda tamamen elektrikli sürüşü, manevra yapmayı (örneğin park etme) ve düşük hızda ilerlemeyi mümkün kılıyor.

    Hibrit teknolojisi ile şehir içi sürüşlerinde sürüş süresinin bir bölümünde 0 emisyon ve %100 elektrikli sürüş imkanı sağlıyor. Daha yüksek hızlarda (145 km/s’ye kadar), sürücü sabit bir hızda ayağını gaz pedalından çektiğinde veya yavaşlarken içten yanmalı motor stop ediyor. Sürücünün düşük devirlerdeki hızlanmasında, elektromotor, turbonun tepki süresini telafi eden ek bir tork sağlıyor. Bu, vites küçültmenin de önüne geçiyor ve daha fazla sürüş konforu ile dinamizm sağlıyor.

    Mevcut Allure ve donanımlarıyla aynı ekipmanı kapsayan, yeni hibrit motorla donatılan Peugeot 408 ve 2008’de bunlara ek olarak dijital gösterge panelinde özel bir kadrana yer veriliyor. Dijital gösterge, tamamen elektrikli sürüşü (Mavi Hız Göstergesi), sistemdeki enerji akışını, batarya şarj seviyesini, sağda yer alan kadran üzerinden enerji geçişlerini (Şarj, Eko, Güç) ve elektrik motoruyla kat edilen mesafenin yüzdesini her an veya yolculuğun sonunda gösteriyor. Bu modeller ayrıca, aracın yaklaştığını, yaya ve bisikletlilere hissettirmek için 30 km/s hıza kadar dışarıda ses çıkaran bir AVAS (Akustik Araç Uyarı Sistemi) ile birlikte sunuluyor.

