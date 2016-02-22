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4G teknolojisi ile Drone'lar daha yükseğe uçabilir

AT&T ve Intel, Drone'ların daha yükseğe ve uzağa ulaşması için 4G teknolojisinin nimetlerinden yararlanmaya karar verdi. Bu özellikle drone'la servis yapacak firmaların ilgisini çekebilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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4G teknolojisi ile Drone'lar daha yükseğe uçabilir

Drone'lar bir yandan tehlikeli olarak görülürken, bir yandan da firmaların taşımacılık alanında kullanacağı önemli cihazlar olarak görülüyorlar. AT&T ve Intel işbirliği de daha çok firmaları hedef alıyor gibi görünüyor; çünkü bu iki firma 4G LTE teknolojisini kullanarak daha uzak ve yükseğe gidecek Drone'ları hedefliyorlar.
Film-belgesel yapımı, inşaat, taşımacılık gibi alanlarda kullanımlarının gittikçe artması beklenen Drone'ların büyük bölümü şu an kısa menzilli Wi-Fi, Bluetooth veya radyo dalgaları kullanıyorlar. AT&T'nin amacı bu drone'lardan video ve fotoğrafları kısa sürede ve verimli bir biçimde göndermek.
Uzaklık bir yana LTE teknolojisinin kullanım amaçları arasında canlı video yayını yapmak, uçuş bilgileri sağlamak, yer tanımı ve akıllı seyir konusunda bilgi edinmek de var. Hücresel veri kullanımının halka açık radyo dalgalarından daha az risk de taşıdığını söyleyen yetkililerin en büyük endişesi ise uzak noktalara giden drone'ların çekim alanından çıkması.

http://www.cnet.com/news/at-t-intel-hope-4g-will-let-drones-fly-higher-and-further-than-ever/ Yorum Yaz
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kemak 3 yıl
Bir havada trafik yoktu o da olur yakında herkese hayırlı olsun
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kadirirdem 3 yıl
ülkemizde kullanımda olan drone varmı ? merak ettim şimdi...
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arel.gr 3 yıl
fiyatlarida uçabilir.
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