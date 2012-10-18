4.nesil iPad için belirlenen tarih: 2013 yılının ortası

23 Ekim Salı günü düzenleyeceği özel etkinlikle iPad Mini'yi tanıtması beklenen Apple, 4.nesil iPad çalışmalarını ise hız kesmeden sürdürüyor. Uzakdoğu'dan gelen son haberlere göre teknoloji devi, tedarikçilerine 4.nesil iPad için 2013'ün ortasında hazır olmalarını söyledi.

Uzakdoğu'nun önemli bilgi teknolojileri yayınlarından Digitimes'ın, Apple'ın Tayvanlı iş ortaklarına dayandırdığı haberine göre tedarikçilerini tarihle ilgili bilgilendiren Apple, ayrıca, gelecek nesil iPad'de üretim sürecini daha da hızlandırabilmek amacıyla çeşitli değişiklikler yapmayı planlıyor. Alınan bilgilere göre Apple, arka aydınlatma ünitelerini mevcut tasarımdaki tek yonga paketi yerine iki yonga paketi halinde kullanırken; LED sayılarını ise mevcut tasarıma göre azaltacak.

Öte yandan Digitimes, Apple'ın 3.nesil iPad'in tasarımında da çeşitli revizyonlara gittiğini yinelerken, revize edilmiş modellerin 2013'ün başında raflardaki yerini alacağını iddia ediyor. Bilindiği üzere Apple, 2.nesil iPad'in son serilerinde tasarım değişikliğine giderek 32nm A5 yongası kullanmaya başlamıştı.