4.nesil iPad için belirlenen tarih: 2013 yılının ortası

23 Ekim Salı günü düzenleyeceği özel etkinlikle iPad Mini'yi tanıtması beklenen Apple, 4.nesil iPad çalışmalarını ise hız kesmeden sürdürüyor. Uzakdoğu'dan gelen son haberlere göre teknoloji devi, tedarikçilerine 4.nesil iPad için 2013'ün ortasında hazır olmalarını söyledi.
Uzakdoğu'nun önemli bilgi teknolojileri yayınlarından Digitimes'ın, Apple'ın Tayvanlı iş ortaklarına dayandırdığı haberine göre tedarikçilerini tarihle ilgili bilgilendiren Apple, ayrıca, gelecek nesil iPad'de üretim sürecini daha da hızlandırabilmek amacıyla çeşitli değişiklikler yapmayı planlıyor. Alınan bilgilere göre Apple, arka aydınlatma ünitelerini mevcut tasarımdaki tek yonga paketi yerine iki yonga paketi halinde kullanırken; LED sayılarını ise mevcut tasarıma göre azaltacak.
Öte yandan Digitimes, Apple'ın 3.nesil iPad'in tasarımında da çeşitli revizyonlara gittiğini yinelerken, revize edilmiş modellerin 2013'ün başında raflardaki yerini alacağını iddia ediyor. Bilindiği üzere Apple, 2.nesil iPad'in son serilerinde tasarım değişikliğine giderek 32nm A5 yongası kullanmaya başlamıştı.
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kamerası nasıl çıkıcakmış bakalım?
zaten ipad 3 mart nisan gibi çıktı piyasaya ülkemize de mayısta geldi.
ipad 4 2013 ün ortalarında çıkacaksa bunda şikayet edecek bir şey göremiyorum.
bir yıldan biraz fazla bir zaman sonra yenilenmiş olacak.
6 ay derken sadece Apple'dan bahsetmiyorum.Markalar yazdım orada eğer dikkatli okursan göreceksin.Bugün Samsung olsun HTC olsun çok kısa sürelerde yeni cihazlar satışa sunuyorlar.Bu haberin bile şimdiden çıkması New iPad sahipleri için pek iyi değil.
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