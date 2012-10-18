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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

4.nesil iPad için belirlenen tarih: 2013 yılının ortası

6 yıl
10,7b
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iPad
Shady
Haber Editörü
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23 Ekim Salı günü düzenleyeceği özel etkinlikle iPad Mini'yi tanıtması beklenen Apple, 4.nesil iPad çalışmalarını ise hız kesmeden sürdürüyor. Uzakdoğu'dan gelen son haberlere göre teknoloji devi, tedarikçilerine 4.nesil iPad için 2013'ün ortasında hazır olmalarını söyledi.

Uzakdoğu'nun önemli bilgi teknolojileri yayınlarından Digitimes'ın, Apple'ın Tayvanlı iş ortaklarına dayandırdığı haberine göre tedarikçilerini tarihle ilgili bilgilendiren Apple, ayrıca, gelecek nesil iPad'de üretim sürecini daha da hızlandırabilmek amacıyla çeşitli değişiklikler yapmayı planlıyor. Alınan bilgilere göre Apple, arka aydınlatma ünitelerini mevcut tasarımdaki tek yonga paketi yerine iki yonga paketi halinde kullanırken; LED sayılarını ise mevcut tasarıma göre azaltacak.

Öte yandan Digitimes, Apple'ın 3.nesil iPad'in tasarımında da çeşitli revizyonlara gittiğini yinelerken, revize edilmiş modellerin 2013'ün başında raflardaki yerini alacağını iddia ediyor. Bilindiği üzere Apple, 2.nesil iPad'in son serilerinde tasarım değişikliğine giderek 32nm A5 yongası kullanmaya başlamıştı.


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| OMG! | 6 yıl en beğenilen
tasarımlarda değilde işletim sisteminde radikal değişiklikler yapıp,ios'in stabilitesini hiç bozmadan pc kullanıcı tecrübesine yakın bir tecrübe vermeye çalışması lazım,ancak bu şekilde bir şeyler yapmışlar derim,yoksa chipseti,ekranı falan artık her marka geliştiriyor,her nesilde bunlar standart yenilikler olmaya başladı.
tasarımlarda değilde işletim sisteminde radikal değişiklikler yapıp,ios'in stabilitesini hiç bozmadan pc kullanıcı tecrübesine yakın bir tecrübe vermeye çalışma...
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karakorsansakal 6 yıl
yeni pazarlama taktikleri,bu durum insanlarda teknoloji hastalığı haline gelmesine sebebiyet veriyor, her yeni çıkan üründeki bazı eksiklikleri,bir sonraki çıkacak üründe tamamlıyorlar.bunu da özellikle yapıyorlarki,tüm teknoloji yi tek üründe toplamıyorlar,böylece yeni çıkan ürünün satışını kolaylaştırmak maksadı ile pazarlama taktiği yapıyorlar, insanlarda modayı takip eder gibi bü ürünlerin yeni jenerasyonu nu takip etmeye başlar vede satın almaya kalkarlarsa, kaz'ın yolunması gibi yolunmaya devam.... olacağı budur.
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4Crumby 6 yıl
Kamerasi cikarilabilir olsun veya hic olmasin tabletle video ve foto ceken insanlar cok salak bi goruntu olusturuyorlar :D
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k0rhan 6 yıl 4Crumby
4Crumby

Kamerasi cikarilabilir olsun veya hic olmasin tabletle video ve foto ceken insanlar cok salak bi goruntu olusturuyorlar :D

kamerası nasıl çıkıcakmış bakalım?
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BLACK PRINCE 6 yıl
yeni bir tasarım ve +++ özellikleri görmek üzere ...
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Batuist 6 yıl
multimedya ve eğlence odaklı bu cihazlar (ipad) üstlerine düşen görevi yerine çok güzel getiriyorlar ama söz konusu gerçek anlamda bir "PC" deneyimi olduğunda bence win8li tabler çok daha fazlasını sunacaklar..
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haymatloshan 6 yıl
Apple'ın bu yönünü seviyorum,zırt pırt ürün çıkartmıyorlar aynı kategoride. iphone,ipad ve mini ipad olarak yılda 3 ürün çıkartır bundan sonra farklı zamanlarda.
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halitozbasli 6 yıl
Martda amerikaya gitmeyi düşünüyorum ve ipad3 alacaktım sanırım ozaman kadar 4 cıkmıs olacak neye niyet neye kısmet...
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dark-knight 6 yıl
ne 6 ayı yav
zaten ipad 3 mart nisan gibi çıktı piyasaya ülkemize de mayısta geldi.
ipad 4 2013 ün ortalarında çıkacaksa bunda şikayet edecek bir şey göremiyorum.
bir yıldan biraz fazla bir zaman sonra yenilenmiş olacak.
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Evolution 6 yıl dark-knight
dark-knight

ne 6 ayı yav
zaten ipad 3 mart nisan gibi çıktı piyasaya ülkemize de mayısta geldi.
ipad 4 2013 ün ortalarında çıkacaksa bunda şikayet edecek bir şey göremiyorum.
bir yıldan biraz fazla bir zaman sonra yenilenmiş olacak.

6 ay derken sadece Apple'dan bahsetmiyorum.Markalar yazdım orada eğer dikkatli okursan göreceksin.Bugün Samsung olsun HTC olsun çok kısa sürelerde yeni cihazlar satışa sunuyorlar.Bu haberin bile şimdiden çıkması New iPad sahipleri için pek iyi değil.
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altanbilisim 6 yıl
ortası dedikleri yine eylül olacaktır
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| OMG! | 6 yıl en beğenilen
tasarımlarda değilde işletim sisteminde radikal değişiklikler yapıp,ios'in stabilitesini hiç bozmadan pc kullanıcı tecrübesine yakın bir tecrübe vermeye çalışması lazım,ancak bu şekilde bir şeyler yapmışlar derim,yoksa chipseti,ekranı falan artık her marka geliştiriyor,her nesilde bunlar standart yenilikler olmaya başladı.
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Evolution 6 yıl
Markalar artık her 6 ayda bir yada her sene mevcut modelleri yenilemek zorunda hissediyor kendini.Ama nereye kadar? Bu kadar zaman kaygısı son kullanıcıya kötü yansıyor.Hem maddi olarak hem de aldığımız cihazlarda hep bir eksiklik hep bir hata.Yeteri kadar test edilmeden piyasaya sürülüyor cihazlar.
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