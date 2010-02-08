4.Nesil iPhone, diğer nesillere göre daha mı uzun olacak ?

iPad uzun süre beklendi, hakkında bir çok dedikodu ortaya atıldı. 27 Ocak'ta iPad'in tanıtılmasıyla bu dedikodu safhasıda sona erdi. Her ne kadar sıra yeni nesil Macbook Pro'da olsa da Apple'ın en çok beklenen ürününün 4.Nesil iPhone olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Karşısında donanım olarak güçlü rakipler olmasına rağmen iPhone hergeçen çeyrekte daha iyi satış sayılarına ulaşıyor. 2010 mali yılının ilk çeyreğinde 8.7 milyon iPhone satmayı başaran Apple, bu sayıyı çok daha yukarıya çekmek için 4.Nesil iPhone üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. 2009 yılının son döneminde testlerine başlandığını duyurduğumuz 4.Nesil iPhone'la ilgili en yeni dedikodu iResQ adlı satış sonrası hizmet veren bir firma tarafından ortaya atıldı.
iResQ adlı sitede 4.Nesil iPhone'a ait olduğu iddia edilen resimlere göre iPhone'un yeni modeli, önceki modellere göre yaklaşık 0,25" daha uzun ve ön panelinde yansıma yapan bir yüzeye sahip.Bu parlak bölümün ne amaçla yerleştirildiği şimdilik bilinmiyor ancak, daha gelişmiş yakınlık sensörü olabileceği konuşuluyor. Diğer bir farklılıkta ön panelin sayısallaştırıcıya iPhone 3G ve 3Gs'e göre daha sağlam tutturulmuş olması. iResQ, iPhone'un önceki modellerinde sayısallaştırıcının LCD'den daha kolay ayrıldığını ancak 4.Nesil iPhone'da bu işlemin biraz daha zor olabileceği belirtmiş.
Yeni Nesil iPhone'a ait olduğu iddia edilen ön panel, önceki nesillerden 0,25 inç daha uzun
Soldan sağa: iPhone 3G, iPhone 3Gs ve iddialara göre 4.Nesil iPhone
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iPad'in çok daha gelişmiş bir ekrana rağmen AppStore'daki bütün uygulamaları desteklemesi iPhone'un ekranında da yapılacak bir değişikliğin habercisi olduğunu düşünüyorum.
Doğru haklısınız, ipad için uyumlu olacağına göre yeni ekranlı bir iphone içinde uyumlu olacaklardır. umarım güzel bir model olur ve herşeyden önemlisi umarım elimizdeki iphoneları yeni iphone çıktıktan sonrada sorunsuz kullanabiliriz. Eğer eski iphonelar için güncellemeleri uyumsuz yaparlarsa bu baya bir can sıkıcı olur. Şu an beni en çok ilgilendirende bu zaten..
başka firmaların da yazılımları paralı hatta daha pahalı. Ama korsan aldığınız için farkında değilsiniz. Tamirden para kıran bi firma da değil hem ürünleri en az bozulan firma, hem de garanti kapsamında değişim yapıyorlar sorun çıkarsa.