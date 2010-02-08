Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

4.Nesil iPhone, diğer nesillere göre daha mı uzun olacak ?

9 yıl
13,5b
1
22
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

iPad uzun süre beklendi, hakkında bir çok dedikodu ortaya atıldı. 27 Ocak'ta iPad'in tanıtılmasıyla bu dedikodu safhasıda sona erdi. Her ne kadar sıra yeni nesil Macbook Pro'da olsa da Apple'ın en çok beklenen ürününün 4.Nesil iPhone olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Karşısında donanım olarak güçlü rakipler olmasına rağmen iPhone hergeçen çeyrekte daha iyi satış sayılarına ulaşıyor. 2010 mali yılının ilk çeyreğinde 8.7 milyon iPhone satmayı başaran Apple, bu sayıyı çok daha yukarıya çekmek için 4.Nesil iPhone üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. 2009 yılının son döneminde testlerine başlandığını duyurduğumuz 4.Nesil iPhone'la ilgili en yeni dedikodu iResQ adlı satış sonrası hizmet veren bir firma tarafından ortaya atıldı.

iResQ adlı sitede 4.Nesil iPhone'a ait olduğu iddia edilen resimlere göre iPhone'un yeni modeli, önceki modellere göre yaklaşık 0,25" daha uzun ve ön panelinde yansıma yapan bir yüzeye sahip.Bu parlak bölümün ne amaçla yerleştirildiği şimdilik bilinmiyor ancak, daha gelişmiş yakınlık sensörü olabileceği konuşuluyor. Diğer bir farklılıkta ön panelin sayısallaştırıcıya iPhone 3G ve 3Gs'e göre daha sağlam tutturulmuş olması. iResQ, iPhone'un önceki modellerinde sayısallaştırıcının LCD'den daha kolay ayrıldığını ancak 4.Nesil iPhone'da bu işlemin biraz daha zor olabileceği belirtmiş.

4.Nesil iPhone, diğer nesillere göre daha mı uzun olacak ?
Tam Boyutta Gör

Yeni Nesil iPhone'a ait olduğu iddia edilen ön panel, önceki nesillerden 0,25 inç daha uzun

4.Nesil iPhone, diğer nesillere göre daha mı uzun olacak ?
Tam Boyutta Gör

4.Nesil iPhone, diğer nesillere göre daha mı uzun olacak ?
Tam Boyutta Gör

Soldan sağa: iPhone 3G, iPhone 3Gs ve iddialara göre 4.Nesil iPhone


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
rigel55 9 yıl
yine aynı cihazın hafif rötuşlu halinimi satacaksınız ya köşeyi döndünüz halen müşteri isteklerine arkanızı dönüyorsunuz hadi bıraktım dış kasasını bari içine işlemciyi yada ne biliyim kaliteyi yükseltin milletin kanını emdiniz 3 jenerasyonda da boşuna htc hd2 ye geçmedim yapın adam gibi kaliteli birşeyde alalım daha ne diyim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetgirgin 9 yıl
maxicepte 4g ile ilgili haberler vardı 5mp falan 64gb belleği var en sonunda önede kamera koymuşlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shady 9 yıl
@oksit
iPad'in çok daha gelişmiş bir ekrana rağmen AppStore'daki bütün uygulamaları desteklemesi iPhone'un ekranında da yapılacak bir değişikliğin habercisi olduğunu düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oksit 9 yıl

Shady

@oksit

iPad'in çok daha gelişmiş bir ekrana rağmen AppStore'daki bütün uygulamaları desteklemesi iPhone'un ekranında da yapılacak bir değişikliğin habercisi olduğunu düşünüyorum.


Doğru haklısınız, ipad için uyumlu olacağına göre yeni ekranlı bir iphone içinde uyumlu olacaklardır. umarım güzel bir model olur ve herşeyden önemlisi umarım elimizdeki iphoneları yeni iphone çıktıktan sonrada sorunsuz kullanabiliriz. Eğer eski iphonelar için güncellemeleri uyumsuz yaparlarsa bu baya bir can sıkıcı olur. Şu an beni en çok ilgilendirende bu zaten..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
zaten bu ayfonun üsttende alttanda kasası uzun adamlar kısaltacaklarına iyice uzatıyorlar.. iyice tipsiz olacak desenize..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaSsErDoDo 9 yıl
uzatın uzatın daha neremize sokalım telefonu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oksit 9 yıl
ekran boyutunu değiştirmek istemeyeceklerdir. app storedaki birçok uygulama ile uyumsuzluk doğurabilir. bence bir çin kopyasının ekranıdır bu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emrea94 9 yıl

dodocan

uzatın uzatın daha neremize sokalım telefonu






Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1mpossible 9 yıl
zenginin malı zügürdün ağzını yorar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mk2kill 9 yıl
uzunu daha makbuldur genelde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aylakadam81 9 yıl
Bence önde kamera yalnış bir beklenti. Çünkü İphone 1.gen 2007 yılında çıktı piyasaya ve o yıllarda ABD de görüntülü konuşma cazibesini yitirmişti. Apple da genelde ABD profilini referans aldığı için 4.gen de ön kamera falan geleceğini sanmıyorum. Bence de hiç gerekli değil. Flash diyenler içinde nekadar gerekli nekadar işe yarıyor şüpheli. Bence daya iyi bir işlemci daha uzun bir pil ömrü:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DSGNRY 9 yıl
iyi de kasayı neden uzatsınlar ki bu da tuhaf? iPhone öyle ufak bir cihaz değil ki biraz daha büyük olsun?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 9 yıl
bence tamamen uydurma bi haber kim kaybetmiste buluyo bu adam on paneli adam kendi firmasina reyting almak icin yapmistir ... bide zaten telefon kurek gibi applenin daha da buyutecegini sanmiyorum yeni telefonu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alicilik 9 yıl
abi eğer doğruysa olay basit herif tamir işini tamamen kendine çekecek. Hem satıştan kar hemde yedek parça ve tamirden para kıracak. Apple dan beklenen bir hareket heriflerin işi gücü para. Donanıma para, yazılıma para, tamire bi sürü para offffff. hTc ömre bedel tek tercih. Multibootla android ve wm ile daha da bi harika
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Centauri 9 yıl
mpal624

abi eğer doğruysa olay basit herif tamir işini tamamen kendine çekecek. Hem satıştan kar hemde yedek parça ve tamirden para kıracak. Apple dan beklenen bir hareket heriflerin işi gücü para. Donanıma para, yazılıma para, tamire bi sürü para offffff. hTc ömre bedel tek tercih. Multibootla android ve wm ile daha da bi harika


başka firmaların da yazılımları paralı hatta daha pahalı. Ama korsan aldığınız için farkında değilsiniz. Tamirden para kıran bi firma da değil hem ürünleri en az bozulan firma, hem de garanti kapsamında değişim yapıyorlar sorun çıkarsa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13504 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, Apple ve iPad
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl HTC ile akıllı cep telefonu pazarı üzerine söyleşi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim