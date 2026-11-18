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Oynat BMW, elektrikli i3 modeliyle Avrupa genelinde yaklaşık 5 bin 900 kilometrelik zorlu bir test sürüşüne imza attı. Norveç'ten İspanya'ya uzanan yolculuk boyunca araç, toplamda sadece 2 saat 46 dakika şarjda kaldı. Yüz kilometrede ortalama 12,5 kilovatsaat enerji tüketen model, yüksek ortalama şarj gücüyle elektrikli otomobillerin uzun yoldaki zaman kaybı algısını kırmayı başardı. Bu test, gelişen hızlı şarj teknolojilerinin uzun yol kullanımına katkısını net bir şekilde kanıtlıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobille uzun yola çıkıldığında şarjda ne kadar zaman kaybediliyor? BMW, yeni i3 ile Avrupa’nın kuzeyinden güneyine uzanan yaklaşık 5.887 kilometrelik bir yolculuk yaparak bu soruya dikkat çekici bir örnek sundu. Otomobilin yol boyunca şarja bağlı kaldığı toplam süre 2 saat 46 dakika oldu.

Norveç’in Kuzey Burnu’ndan yola çıkan BMW i3 50 xDrive, Danimarka, Almanya ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu sekiz ülkeden geçerek İspanya’nın güneyindeki Tarifa’ya ulaştı. Paneuropeana adlı uzun mesafe etkinliği kapsamında gerçekleştirilen yolculukta toplam sürüş süresi 3 gün 2 saat 41 dakika olarak açıklandı.

BMW’nin paylaştığı verilere göre otomobil, yolculukta 100 kilometrede ortalama 12,5 kWsa enerji tüketti. Bu değer, model için açıklanan 13,4-18 kWsa/100 km aralığının da altında kaldı. Burada ortalama hızın yaklaşık 80 km/s olduğunu ve araçta sadece bir kişinin bulunduğunu hatırlatmakta fayda var.

Şarj tarafındaki asıl dikkat çekici veri ise 275 kW ortalama şarj gücü oldu. i3’ün ulaşabildiği 400 kW, şarj boyunca sabit kalan bir değer değil. Buna rağmen yolculukta kaydedilen ortalama, BMW i5’in 205 kW’lık azami DC şarj gücünü bile geride bıraktı.

Tam Boyutta Gör Testte kullanılan i3 50 xDrive, 108,7 kWsa batarya ve toplam 345 kW güç üreten çift motorla donatılıyor. Dört tekerlekten çekişli sedan, 0-100 km/s hızlanmasını 4,7 saniyede tamamlıyor ve WLTP ölçümüne göre 911 kilometreye kadar menzil sunuyor.

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BMW, verimlilikteki gelişimi yeni silindirik batarya hücreleri, 0,21 Cd hava sürtünme katsayısı, düşük yuvarlanma dirençli lastikler ve önceki elektrikli modellerine göre motorlardaki enerji kayıplarının azaltılmasıyla açıklıyor.

Elbette toplam şarj süresi, güzergahta yüksek güçlü istasyonlara erişilebilmesiyle doğrudan bağlantılı. Bu nedenle 2 saat 46 dakikalık sonuç, her rotada aynı sürenin yakalanacağı anlamına gelmiyor. Yine de yaklaşık 5.900 kilometrelik bir yolculukta elde edilen değer, hızlı şarjın uzun yol kullanımında ne kadar fark yaratabildiğini gösteriyor.

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5.887 km yol, 3 saatten az şarj: BMW i3’ten dikkat çeken test

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