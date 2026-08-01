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    BİM marketler GeForce RTX 5060 ekran kartlı bilgisayar satacak

    5 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Monster markasına ait Tulpar T7 V26.4.11 dizüstü, Tulpar Abra A5 V21.5.7 dizüstü ve Tulpar TD3 V1.9.6.3 oyuncu kasası modelleri yer alıyor. 

    5 Ağustos BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin hafta içi aktüel kataloğunda oyuncu bilgisayarlarından hibrit inverter sistemlerine, batarya setlerinden güneş panellerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

    5 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri

    5 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Monster markasına ait oyun bilgisayarları yer alıyor. Tulpar T7 V26.4.11 dizüstü modeli 17.3 inçlik Full HD ekran, 144Hz tazeleme hızı, Intel Core Ultra 9 185H işlemci, GeForce RTX 5060 8GB ekran kartı, 12GB DDR5 RAM, 500GB M.2 gibi özelliklerle 70990TL fiyat etiketine sahip.

    Diğer taraftan Tulpar Abra A5 V21.5.7 dizüstü modeli 15.6 inçlik Full HD ekran, 144Hz tazeleme hızı, Intel Core i5-12450H işlemci, GeForce RTX 3050 4GB ekran kartı, 8GB DDR4 RAM, 500GB M.2 SSD gibi özelliklerle 34490TL fiyat etiketine sahip.

    Son olarak Tulpar TD3 V1.9.6.3 oyuncu kasası Intel Core i5-14400F işlemci, Radeon RX 9060XT OC 16GB ekran kartı, 16GB DDR5 RAM, 1TB M.2 SSD ile 70990TL olarak satılacak. Tüm ürünler 2 ay ücretsiz Xbox Game Pass hediyesi ile geliyor.

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    MunOG 1 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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