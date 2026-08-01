BİM marketler GeForce RTX 5060 ekran kartlı bilgisayar satacak

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Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin hafta içi aktüel kataloğunda oyuncu bilgisayarlarından hibrit inverter sistemlerine, batarya setlerinden güneş panellerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

5 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri

5 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Monster markasına ait oyun bilgisayarları yer alıyor. Tulpar T7 V26.4.11 dizüstü modeli 17.3 inçlik Full HD ekran, 144Hz tazeleme hızı, Intel Core Ultra 9 185H işlemci, GeForce RTX 5060 8GB ekran kartı, 12GB DDR5 RAM, 500GB M.2 gibi özelliklerle 70990TL fiyat etiketine sahip.

26 Temmuz BİM aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Diğer taraftan Tulpar Abra A5 V21.5.7 dizüstü modeli 15.6 inçlik Full HD ekran, 144Hz tazeleme hızı, Intel Core i5-12450H işlemci, GeForce RTX 3050 4GB ekran kartı, 8GB DDR4 RAM, 500GB M.2 SSD gibi özelliklerle 34490TL fiyat etiketine sahip.

Son olarak Tulpar TD3 V1.9.6.3 oyuncu kasası Intel Core i5-14400F işlemci, Radeon RX 9060XT OC 16GB ekran kartı, 16GB DDR5 RAM, 1TB M.2 SSD ile 70990TL olarak satılacak. Tüm ürünler 2 ay ücretsiz Xbox Game Pass hediyesi ile geliyor.

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