    BİM marketler Nokia 150 cep telefonu satıyor

    5 Aralık BİM aktüel ürünleri arasında HMD markasına ait Nokia 150 cep telefonu, TCL markasına ait 65 inçlik 4K Google TV akıllı televizyon ve Barbie kablosuz kulaklık yer alıyor. 

    5 Aralık BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin yeni hafta aktüel kataloğunda cep telefonlarından akıllı televizyonlara, kablosuz kulaklıklardan yüksek hızlı hava üfleyicilere kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak. 

    5 Aralık BİM aktüel ürünleri

    5 Aralık BİM aktüel ürünleri arasında HMD markasına ait Nokia 150 cep telefonu modeli yer alıyor. 2023 üretimi olan telefonda 1.8 inçlik QQVGA ekran, 1000mAh batarya, 2G, FM radyo, EL feneri, oyun, S30+ ara yüz, çift SIM gibi özellikler 1790TL fiyat etiketi ile satılıyor. 

    Diğer taraftan TCL markasına ait 65 inçlik 4K Google TV akıllı televizyon modeli 29500TL fiyat etiketine sahipken 20 dakikaya kadar kullanım sunan Proware markasına ait yüksek hızlı hava üfleyici 999TL ve çocuklara yönelik Bluetooth kulaklık da 799TL olarak satılacak. 

    Profil resmi
    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

