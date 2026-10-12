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    5 dakikada yüzde 70 şarj: 7 kişilik BYD Atto 8 tanıtıldı

    BYD, 7 kişilik elektrikli SUV modeli Atto 8’i tanıttı. 115 kWsa bataryasıyla 652 km’ye kadar menzil sunan model, özel şarj istasyonlarında yüzde 10’dan yüzde 70 doluluğa sadece 5 dakikada ulaşabiliyor

    5 dakikada yüzde 70 şarj: 7 kişilik BYD Atto 8 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    BYD, Paris Otomobil Fuarı’nda Atto 8 adlı yeni elektrikli SUV modelini tanıttı. Markanın SUV ailesinin zirvesine yerleşen 7 kişilik model, Kia EV9 ve Skoda Peaq gibi büyük aile otomobillerine rakip olacak.

    Atto 8’in en önemli yeniliği, 115 kWsa kapasiteli ikinci nesil Blade batarya ve bu bataryanın desteklediği Flash Charging teknolojisi. Model, BYD’nin Avrupa ürün gamında bu batarya ve şarj altyapısından yararlanan ilk otomobil oluyor.

    Yüzde 10’dan yüzde 97’ye 9 dakikada şarj

    BYD’nin açıkladığı verilere göre Atto 8, markanın uyumlu özel şarj istasyonlarında yüzde 10’dan yüzde 70 doluluğa 5 dakikada ulaşabiliyor. Şarj seviyesini yüzde 97’ye çıkarmak içinse 4 dakika daha gerekiyor. Böylece yüzde 10-97 şarj süresi toplam 9 dakika olarak açıklanıyor. Elbette bu süreler BYD’nin Flash Charging altyapısı için geçerli. Dolayısıyla standart bir DC hızlı şarj istasyonunda aynı performansın elde edilmesi mümkün değil.

    Arkadan itişli versiyonda 652 km menzil

    5 dakikada yüzde 70 şarj: 7 kişilik BYD Atto 8 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Atto 8, aynı 115 kWsa bataryayı kullanan 2 farklı güç aktarma seçeneğiyle sunulacak. Design RWD versiyonunda, arka aksa yerleştirilen tek elektrik motoru görev yapıyor. Yaklaşık 461 beygir güç üreten bu versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlıyor. WLTP menzili ise yaklaşık 652 km olarak açıklanıyor.

    Çift motorla 775 beygir güç

    Daha güçlü Excellence AWD versiyonunda her aksta bir elektrik motoru bulunuyor. Dört tekerlekten çekişli sistem, toplamda yaklaşık 775 beygir güç üretiyor. Bu versiyonda 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniyeye inerken WLTP menzili yaklaşık 602 km’ye geriliyor.

    5 metreyi aşan gövde

    5 dakikada yüzde 70 şarj: 7 kişilik BYD Atto 8 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    BYD Atto 8; 5.040 mm uzunluğa, 1.996 mm genişliğe ve 1.760 mm yüksekliğe sahip. Bu ölçüler, modeli boyut açısından Kia EV9’a oldukça yaklaştırıyor. Üç sıra koltuğun tamamı kullanılırken arka bagajda 270 litre hacim sunuluyor. Buna ek olarak kaputun altında 136 litrelik ön bagaj bulunuyor.

    Karşılaştırma için Kia EV9, üçüncü sıra açıkken arkada 333 litre hacim sunuyor. Ön bagajı ise arkadan itişli versiyonda 90, dört tekerlekten çekişli versiyonda 52 litre. Dolayısıyla Atto 8’in arka bagajı daha küçük olsa da ön taraftaki saklama alanı daha geniş.

    Google entegre multimedya ve büyük baş üstü ekranı

    Atto 8’in kabininde panoramik cam tavan, 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ve 15,6 inçlik merkezi dokunmatik ekran yer alıyor. Multimedya sistemi, yerleşik Google servisleriyle geliyor.

    Sürücünün önündeki 26 inçlik head up display sistemi ise bilgileri ön cama yansıtıyor. Böylece temel sürüş verileri, sürücünün bakışını yoldan fazla uzaklaştırmadan takip edebileceği bir konumda sunuluyor.

    Avrupa satışları 2027’nin ilk çeyreğinde

    BYD Atto 8’in 2027’nin ilk çeyreğinde Avrupa’da satışa sunulması planlanıyor. Modelin fiyatı henüz açıklanmadı.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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