5 dakikada yüzde 70 şarj: 7 kişilik BYD Atto 8 tanıtıldı

Atto 8’in en önemli yeniliği, 115 kWsa kapasiteli ikinci nesil Blade batarya ve bu bataryanın desteklediği Flash Charging teknolojisi. Model, BYD’nin Avrupa ürün gamında bu batarya ve şarj altyapısından yararlanan ilk otomobil oluyor.
Yüzde 10’dan yüzde 97’ye 9 dakikada şarj
BYD’nin açıkladığı verilere göre Atto 8, markanın uyumlu özel şarj istasyonlarında yüzde 10’dan yüzde 70 doluluğa 5 dakikada ulaşabiliyor. Şarj seviyesini yüzde 97’ye çıkarmak içinse 4 dakika daha gerekiyor. Böylece yüzde 10-97 şarj süresi toplam 9 dakika olarak açıklanıyor. Elbette bu süreler BYD’nin Flash Charging altyapısı için geçerli. Dolayısıyla standart bir DC hızlı şarj istasyonunda aynı performansın elde edilmesi mümkün değil.
Arkadan itişli versiyonda 652 km menzil
Çift motorla 775 beygir güç
Daha güçlü Excellence AWD versiyonunda her aksta bir elektrik motoru bulunuyor. Dört tekerlekten çekişli sistem, toplamda yaklaşık 775 beygir güç üretiyor. Bu versiyonda 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniyeye inerken WLTP menzili yaklaşık 602 km’ye geriliyor.
5 metreyi aşan gövde
Karşılaştırma için Kia EV9, üçüncü sıra açıkken arkada 333 litre hacim sunuyor. Ön bagajı ise arkadan itişli versiyonda 90, dört tekerlekten çekişli versiyonda 52 litre. Dolayısıyla Atto 8’in arka bagajı daha küçük olsa da ön taraftaki saklama alanı daha geniş.
Google entegre multimedya ve büyük baş üstü ekranı
Atto 8’in kabininde panoramik cam tavan, 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ve 15,6 inçlik merkezi dokunmatik ekran yer alıyor. Multimedya sistemi, yerleşik Google servisleriyle geliyor.
Sürücünün önündeki 26 inçlik head up display sistemi ise bilgileri ön cama yansıtıyor. Böylece temel sürüş verileri, sürücünün bakışını yoldan fazla uzaklaştırmadan takip edebileceği bir konumda sunuluyor.
Avrupa satışları 2027’nin ilk çeyreğinde
BYD Atto 8’in 2027’nin ilk çeyreğinde Avrupa’da satışa sunulması planlanıyor. Modelin fiyatı henüz açıklanmadı.
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